Im Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups spielt ADMIRAL Bundesliga-Schlusslicht SV Guntamatic Ried am Mittwoch, dem 5. April 2023, auswärts beim BL-Fünften SK Rapid Wien. Ankick ist um 20.30 Uhr im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf - im Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter ist der erfahrene Alexander Harkam aus Graz. Die Innviertler, im Vorjahr im Finale gegen den späteren Cup-Gewinner FC Red Bull Salzburg, haben im laufenden Wettbewerb damit auch ihr 5. Match auswärts. Die bisherige Bilanz in der ÖFB-Cup-Historie spricht für die Gäste, die von 4 Pokal-Duellen drei gewannen.

Durchsetzungsvermögen und Willensstärke wird für die SV Ried und Michael Martin, hier als "Salzburger Sandwich" zwischen Benjamin Šeško (li.) und Nicolas Seiwald, am Mittwoch in Wien-Hütteldorf und den SK Rapid gefragt sein. Gegen die Wikinger taten sich die Wiener in den Duellen - gerade in jüngerer Vergangenheit - stets schwer.

„Mit dem Kopf sind wir jetzt nur bei diesem Match"

Die SV Guntamatic Ried, als Pokal-Klub in der Geschichte bekannt, setzte sich in der ersten Cup-Runde am 16. Juli 2022 beim FC Stadlau klar mit 4:0 durch. Die Treffer erzielten Christoph Monschein (13., Elfer, 24.), Marcel Ziegl (17.) und Stefan Nutz (55.). In der 2. Runde gewannen die Innviertler am 31. August auswärts bei WSC Hertha Wels mit 4:2. Torschützen: Julian Wießmeier (43.), Christoph Monschein (55.), Josef Weberbauer (77.) und Leo Mikic (93.).

Mit 3:2 siegte Ried am 18. Oktober im Achtelfinale auswärts beim damaligen ADMIRAL 2. Liga-Spitzenreiter SV Horn. Okan Yilmaz (16.) und Patrik Mijic (18.) brachten Horn mit 2:0 in Führung. Seifedin Chabbi (53.), Stefan Nutz (68.) und Oliver Kragl (91.) drehten das Match zugunsten des Bundesligisten aus Oberösterreich. Im Halbfinale warf Ried am 4. Februar den Wiener Sport-Club mit 2:0 aus dem Bewerb. Es scorten Christoph Lang (51., Elfmeter) und Leo Mikic (79.).

SVR-Mittelfeldspieler Michael Martin: „Für mich persönlich ist es das erste Cup-Halbfinale. Ich freue mich schon sehr darauf." Der 22-jährige Deutsche weiter: „Wir alle sind hochmotiviert. Wir stehen im Halbfinale und wollen ins Finale. Darauf sind wir jetzt voll fokussiert. Wir fahren nach Wien und wollen ins Finale aufsteigen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Dieses Cupspiel hat einen extrem hohen Stellenwert für uns. Es geht um richtig viel. Wir haben die Chance, dass wir ins Cupfinale kommen und den Cup gewinnen. Mit dem Kopf sind wir jetzt nur bei diesem Match am Mittwoch. Wir wollen unsere Fans und uns mit einem Finaleinzug beschenken.“

"Rapid geht sicher als Favorit ins Spiel"

Der SK Rapid Wien war in der 1. Cup-Runde am 15. Juli mit 1:0 (94., Guido Burgstaller) in Treibach erfolgreich. In Runde 2 folgte am 1. September ein 2:0 (66. Ferdy Druijf, 79. Kevin Wimmer) in Allerheiligen.

Mit einem 4:1-Kantersieg (6. Marco Grüll, 75. Roman Kerschbaum, 76. Ferdy Druijf, 84. Bernhard Zimmermann) kehrten die Hütteldorfer am 18. Oktober in der 3. Runde bei der WSG Tirol aus dem "Heiligen Land" zurück. Im Viertelfinale gewannen die Ex-Rieder Grüll & Bajic mit den Wienern am 3. Februar bei einem weiteren Bundesliga-Konkurrenten, dem RZ Pellets WAC, mit 3:1 nach Verlängerung (83. Michael Sollbauer, 106. und 108. Ante Bajic).

„Rapid hat eine starke Mannschaft, aber wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, stehen die Chancen gut“, sagt Michael Martin. „Wir werden alle Vollgas geben, 100%, dann können wir es auch schaffen. Wir müssen aggressiv auftreten und die Zweikämpfe gewinnen. Das große Ziel am Mittwoch ist ganz klar das Finale.“

Maximilian Senft: „Rapid hat sehr viel Qualität und geht sicherlich als Favorit in dieses Spiel. Der Cup hat aber eigene Gesetze. Die Geschichte gegen Rapid, gepaart mit dem Spirit, den wir jetzt in der Mannschaft haben, zeigen mir, dass wir es schaffen können."

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Rapid Wien am 15. Oktober 2022 in der 12. Runde der laufenden Meisterschaft aufeinander. Die SV Ried siegte in der „josko ARENA“ durch einen Treffer von Christoph Monschein (50., Elfmeter) mit 1:0.

SV Ried mit positiver Cup-Bilanz gegen SK Rapid

Insgesamt gab es zwischen der SV Guntamatic Ried und dem SK Rapid Wien 86 Bundesliga-Duelle. Bilanz: 49 Siege SK Rapid, 18 SV Ried, 19 Spiele Remis - Tordifferenz 160:91 zugunsten der Hütteldorfer.

Im ÖFB-Cup gab es bisher 4 Begegnungen: Rapid siegte einmal – im Februar 2018 zuhause im Viertelfinale mit 2:1. Davor warf Ried die Wiener drei Mal aus dem Bewerb: im Oktober 2011 im Achtelfinale mit 2:1 nach Verlängerung in Wien, im Mai 2011 im Halbfinale in Ried mit 2:1 und im Oktober 2008 im Achtelfinale zuhause mit 3:2.

