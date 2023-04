Der CASHPOINT SCR Altach bindet vor dem bestehenden "Ländle-Derby" gegen Aufsteiger SC Austria Lustenau die beiden jungen Vorarlberger Noah Bischof, am Samstag Matchwinner beim 1:0-Heimsieg über die WSG Tirol, und Amir Abdijanovic über die laufende Saison hinaus. Bei beiden Stürmern wurde vorzeitig die Option auf Verlängerung des auslaufenden Vertrages gezogen. Die beiden Absolventen der Vorarlberger Fußballakademie sind seit Sommer 2021 Teil des Altacher Profikaders.





"Ist uns besonders wichtig, junge Spieler aus Vorarlberg zu fördern"

Noah Bischof ist überdies ein Kind aus dem Altacher Nachwuchs und trägt bereits seit seinem 10. Lebensjahr schwarz-weiß. Der Göfner kam in den zurückliegenden eineinhalb Saisonen auf 40 Pflichtspiele für den SCRA, in denen ihm fünf Treffer und zwei Assists gelangen. Am vergangenen Samstag erzielte der 20-jährige Feldkircher beim 1:0-Erfolg über die WSG Tirol den Siegtreffer.

Amir Abdijanovic wechselte im Sommer 2021, nach zuvor vier Jahren in der Akademie des VfL Wolfsburg, ins Rheindorf. Der Dornbirner, der im Frühjahr des vergangenen Jahres für ein halbes Jahr an seinen Heimclub FC Dornbirn verliehen war, erspielte sich in der laufenden Saison einen Fixplatz im Kader. Im Frühjahr stand der 22-jährige Mittelstürmer in allen Pflichtspielen auf dem Platz und kommt bis dato auf 13 Einsätze in der Admiral Bundesliga.



Georg Festetics, Sportdirektor: "Wir sind sehr erfreut, dass wir bei Noah Bischof und Amir Abdijanovic über die laufende Saison hinaus für Planungssicherheit sorgen können. Es ist uns besonders wichtig, junge Spieler aus Vorarlberg zu fördern und in unserem Verein zu halten. Wir sind davon überzeugt, dass sie in Zukunft noch wichtige Scorerpunkte für den CASHPOINT SCR Altach erzielen werden."



Noah Bischof: „Ich bin sehr glücklich und stolz darauf, den Weg beim SCR Altach weiterzugehen. Dieser Verein liegt mir sehr am Herzen, da ich hier schon den Nachwuchs durchlaufen und selbst als Fan auf der Tribüne mitgefiebert habe. Ich werde alles dafür geben, um dem Team zu helfen und weiterhin wichtige Beiträge zum Erfolg zu leisten."



Amir Abdijanovic: „Es ist eine große Ehre für mich, weiterhin das SCRA-Trikot tragen zu dürfen. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir der Verein gegeben hat, und ich werde hart arbeiten, um meine Entwicklung weiter voranzutreiben. Ich möchte mithelfen, dass wir unser gemeinsames Ziel Klassenerhalt schaffen.“

𝐍𝐨𝐚𝐡 & 𝐀𝐦𝐢𝐫 𝐛𝐥𝐞𝐢𝐛𝐞𝐧! ⚫⚪



Der SCR Altach bindet die beiden Vorarlberger Noah Bischof und Amir Abdijanovic über die laufende Saison hinaus. Bei beiden Stürmern wurde vorzeitig die Option auf Verlängerung des Vertrages gezogen.



ℹ️ https://t.co/TK0sOejbmW pic.twitter.com/gkwaXhgC3v — SCR Altach (@SCRAltach) April 4, 2023

Fotocredit: SCR Altach