Es ist 10 Jahre her, da schrieb er ÖFB-Cup-Geschichte für die Ewigkeit: Gerald Baumgartner wurde in der Saison 2012/13 sensationell mit dem damaligen Drittligisten FC Pasching Österreichischer Cup-Sieger und besiegte mit seinem Team der Reihe nach und in regulärer Spielzeit (!) die Favoriten aus der Bundesliga: SK Rapid (0:1), FC Red Bull Salzburg (1:2, jeweils auswärts!) und im Finale (im Ernst-Happel-Stadion) mit 1:0 Austria Wien. Als bewährter Ligaportal-Experte wird der 58-jährige Salzburger für seine Bundesliga-Prognosen geschätzt, nachfolgend sein Tipp" für das bevorstehende Halbfinale im Uniqa-ÖFB-Cup.

Kennt sich bestens aus im ÖFB-Cup, wie man in´s Finale kommt und das auch noch gewinnt: Gerald Baumgartner, erfahrener Bundesliga-Trainer und UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber, der am 30. Mai 2013 mit dem FC Pasching in der langen österreichischen Pokalgeschichte historisches leistete und sensationell den Cup-Titel holte.

"SV Ried für SK Rapid sei Jahren schwer zu bespielender, unangenehmer Gegner"

SK Rapid Wien- SV Guntamatic Ried (Mittwoch, 05.04., 20:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER) Die Ausgangssituation könnte für die Hütteldorfer nicht besser sein. Ein ÖFB-Cup-Halbfinale mit einem Heimspiel, ein zwar unangenehmer, aber machbarer Gegner, und die Chance auf einen bereits sehr lange ersehnten Titel für den Verein und die Fans. Aber Achtung: Die SV Guntamatic Ried ist für den SK Rapid seit Jahren ein sehr schwer zu bespielender, unangehmer Gegner. Auswärts in der josko Arena sind die Rieder derzeit sowas wie ein Angstgegner für die Wiener. Im Heimspiel sollten sich aber die Hütteldorfer durchsetzen. Mein Tipp: 3:1 "In diesem Halbfinale ist alles möglich" SK Puntigamer Sturm Graz - LASK (Donnerstag, 06.04., 20:30 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER)

Auch in dieser Begegnung ist die Ausgangssituation für mich klar, der SK Sturm Graz hat bisher eine überragende Saison gespielt, hat Heimvorteil und zeigt bestechende Form derzeit. Und die Grazer können noch dazu Double-Sieger im Spieljahr 2022/23 werden. Die Steirer sind also der absolute Favorit in diesem zweiten ÖFB-Cup-Halbfinale.

Die Merkur-Arena in Graz-Liebenau wird ausverkauft sein und die Fans werden ihr Heimteam bestens unterstützen. Das alles spricht für eine optoimale Ausgangssituation gegen die Linzer.

Der LASK hat aber gute Aussenseiter-Chancen. Wenn die Linzer defensiv eine Top-Leistung abrufen und mit ihrem schnellen Umschaltspiel für die nötige Torgefahr sorgen, ist meiner Meinung nach in diesem Halbfinale alles möglich.

Für beide Mannschaften, die sich am Sonntag ja in der ADMIRAL Bundesliga in Linz schon wieder begegnen, zählt nur das Weiterkommen. Ich tippe auf ein hoch spannendes ÖFB-Cup-Halbfinale, das am Ende einen Überraschungssieger bringen wird.

Mein Tipp: 2:3

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at