Seit 15 Jahren wartet Rekordmeister SK Rapid Wien auf einen Titelgewinn. 32x wurden die Hütteldorfer Meister, letztmals 2008. Gewannen 14x den ÖFB-Cup, letztmals vor 28 (!) Jahren 1995. Nachdem in der aktuellen Saison der - bis auf eine Ausnahme - ÖFB-Cup-Abonnement-Sieger FC Red Bull Salzburg bereits raus ist (im Viertelfinale vs. Sturm Graz), steigen die Chancen für Rapid, das nach den bisherigen 4 Runden erstmals Heimrecht hat und vor der Saison-Cup-Rekord-Kulisse (bisher rd. 20.000 Tickets abgesetzt) gegen die SV Guntamatic Ried als Favorit ins Halbfinale geht - Mittwoch, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER.

"Das vermeintlich leichteste Los, aber ein sehr gefährliches"

Nachfolgend Statements vom SK Rapid - siehe auch Vorschau der SV Guntamatic Ried. Die beiden bisherigen Saison-Duelle im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga endeten jeweils mit 1:0-Heimsiegen (in Hütteldorf Siegtorschütze für den SK Rapid war in Runde 1 Bernhard Zimmermann, beim Retourmatch in Runde 12 für die SV Ried Christoph Monschein).

Zoran Barišić (SK Rapid-Cheftrainer) über...

...die 1:3-Niederlage am Sonntag bei Sturm Graz: "Wir haben uns natürlich über das letzte Spiel unterhalten und es auch abgeschlossen. Damit wir uns auf das morgige Spiel wieder gut vorbereiten können. Das ist dann der Vorteil, wenn du eine englische Woche mit 3 Spielen und nicht allzuviel Zeit zum Nachdenken hast. Wo du dich auf die nächste Aufgabe konzentrieren musst. Die steht nun morgen schon mit dem Cup-Halbfinale gegen Ried. Das vermeintlich leichteste Los. Aber für mich ein sehr gefährliches. Wenn man ein bisschen in die Geschichte schaut, ist es ja nicht so, dass wir gegen Ried immer gewonnen haben. Im Gegenteil (Anm.: siehe Bilanz-Beitrag). Ich war selber dabei, als wir das Cup-Halbfinale in Ried verloren haben mit 2:1.

Unabhängig davon ist es unser erklärtes Ziel, in das Finale zu kommen. Wir spielen Zuhause und haben unserer Fans im Rücken, die die Mannschaft mit Sicherheit super unterstützen werden. Das brauchen wir auch - diese Energie. Ich hoffe, dass die Spieler morgen bereit sein werden, damit wir diese Aufgabe positiv bewältigen. Weil wir alle miteinander uns danach sehnen, ins Cup-Finale zu kommen."

...personelle Situation, Kühn & Driujf noch länger kein Thema: "Sie befinden sich schon mittendrin im Mannschaftstraining und es ist möglich, dass wir da mehr Optionen zur Verfügung haben."

"Wenn wir auf unser Leistungsniveau kommen, bin ich zuversichtlich"

Guido Burgstaller (SK Rapid-Toptorjäger und -Kapitän) über...

...das Spiel: "Es wird alles andere als einfach werden. Jeder erwartet, dass wir morgen weiterkommen. Ried kann eigentlich herfahren. Wir werden uns voll auf das Spiel fokussieren. Die letzten Heimspiele haben wir immer guten Fußball gezeigt. Das müssen wir morgen auch zeigen, von der 1. Minute an und den Gegner nicht unterschätzen. Wenn wir auf unser Leistungsniveau kommen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir aufsteigen und das Finale in Klagenfurt spielen werden."

...dass für ihn als Kärntner in seiner Heimat Spiele nichts Besonderes mehr seien, außer ein Cup-Finale in Klagenfurt (gilt auch für Sollbauer & Greil): "Das Gute ist erstmal, dass der KAC und VSV (Eishockey-Playoff) ausgeschieden sind, von daher werden viele ins Stadion kommen (lacht). Klar ist das ein besonderes Spiel. Ich bin zurück hier bei meinem Herzensverein und natürlich will ich da auch irgendwas hinterlassen. Und das ist schon so ein Traum und für viele Spieler ein Ziel. Mit Salzburg hast du in den letzten Jahren einen schwierigen Gegner, und jetzt hast du die Chance, wo du in das Finale einziehen kannst. Das Finale selber ist dann wieder was eigenes. Ich will jetzt gar nicht über das Finale reden. Es wäre halt für uns alle eine schöne Geschichte und von dem her werden wir morgen sicher alles geben und dran setzen, damit wir das schaffen."

