Nimmt man die aktuelle Tabellen-Konstellation der ADMIRAL Bundesliga und die gezeigten Saison-Leistungen in Summe zum Anlass, hat das morgige UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinal-Duell zwischen dem BL-Zweiten SK Sturm Graz und dem Drittplatzierten LASK (auch in Anbetracht des Viertelfinal-Aus von Cup-Titel-Verteidiger FC Red Bull Salzburg gegen die Steirer) was von einem "vorweg genommenen Endspiel". Donnerstag, 6. April, 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Für Sturm Graz - ÖFB-Cup-Sieger 2018 - könnte es ohnehin eine besondere Saison werden. Die Ilzer-Elf scheint bereit für Großes, die Sturm-Fans allemal...

Treff um 18:45 Uhr am Stadionvorplatz

So haben sich die Fangruppen - nur noch 1 Spiel vor dem ÖFB-Cup-Finale in Klagenfurt - etwas Besonderes einfallen lassen, bevor morgen ab 20:30 Uhr in der ausverkauften Merkur-Arena in Graz-Liebenau "der Ball rollt". Um Kapitän Hierländer & Co. schon vor dem Ankick nachhaltig zu pushen, ist geplant, den Mannschafts-Bus am Stadionvorplatz zu empfangen und dann im Schritttempo zur Tiefgarageneinfahrt zu begleiten. Laut "Kleine Zeitung" inklusive Fahnen, Trommeln, bengalischem Feuer.

Diesbezüglich rufen organisierte Fangruppen alle Fans des SK Sturm Graz dazu auf, bereits am Donnerstag, 6. April 2023, um 18.45 Uhr am Stadionvorplatz zu sein.

Unserem großen Ziel können wir morgen nur auf eine Art und Weise einen Schritt näher kommen – gemeinsam! Wir am Feld und ihr auf den Tribünen müssen und werden eine Einheit bilden – eine hoffentlich unüberwindbare! 💪 #sturmgraz #STUASK #GlaubeWilleMut https://t.co/PW8HECT3hB — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 5, 2023

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL