Wenn der SK Sturm Graz am Donnerstag im sicher emotionsgeladenen UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale den LASK vor ausverkaufter Kulisse in der Merkur-Arena empfängt, gilt es neben dem Final-Einzug für die Ilzer-Elf im 3. Duell-Anlauf in dieser Saison auch den ersten Sieg über die Linzer zu feiern. Denn das Team von Dietmar Kühbauer ist in dieser Spielzeit das einzige, gegen das die Steirer noch nicht gewinnen konnten. Im ADMIRAL Bundesliga-Grunddurchgang stehen eine 0:1-Heimniederlage und ein 1:1 in Pasching zu Buche. Nun im Frühjahr besteht binnen 4 Tagen in Pokal & Liga gleich 2 Mal die Sieg-Chance für die Grazer.

Das eh schon emotionsgeladene Kult-Duell SK Sturm Graz gegen den LASK ist auch eines an der Seitenlinie mit den Cheftrainer-"Heißspornen" Christian Ilzer (Foto) und Dietmar Kühbauer. Der ehrgeizige Chefcoach der Steirer blieb in dieser Saison mit Sturm in 3 Duellen mit Serienmeister und dem amtierenden Double-Sieger FC Red Bull Salzburg unbesiegt, gewann sogar 2 Mal gegen die Roten Bullen, lediglich die Linzer fehlen in der Sieg-Sammlung von Ilzer und seiner Mannschaft.

Liga-Zweiter kontra -Dritter

Den Auftakt beim "LASK-Doppel" macht am Donnerstag die Vorschlussrunde des UNIQA ÖFB Cups - ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER. Schwarz-Weiße aus Graz kontra Schwarz-Weiße aus Linz. Man braucht keine "Schwarz-Weiße-Brille" beiderseits, um zu behaupten, dass diese Duell der beiden Kultklubs aus der steirischen und oberösterreichischen Landeshauptstadt so was wie ein "vorweg genommenes Finale ist".

Vor allem in Anbetracht der Ausgangskonstellation, dass Cup-Titelverteidiger und Abonnement-Gewinner FC Red Bull Salzburg nicht mehr unter den letzten Vier ist (im Viertelfinale daheim Anfang Februar eben gegen Sturm Graz ausgeschieden) und hier der aktuell Bundesliga-Tabellenzweite auf den -Dritten trifft.

Wieder Mal für Sturm ein Traditionsduell in einem Cup-Halbfinale, das kennt man in Graz bereits. Im April 2018 rangen die Steirer den SK Rapid mit 3:2 nach Verlängerung nieder, beim Siegestreffer durch Eze brachen damals in der Merkur Arena in Liebenau alle Dämme.

Für viele war dieser Pokal-Fight seither einer der emotionalsten der jüngeren Vereinsgeschichte. In der aktuellen Saison 2022/23 gab es bereits ähnlich "Magic Moments" für die Ilzer-Mannen. Wie den Last-Minute-Siegestreffer von Otar Kiteishvili gegen Feyenoord Rotterdam oder der Aufstieg im Cup-Viertelfinale gegen den FC Red Bull Salzburg nach Elfmeterschießen in der Red Bull-Arena in Wals-Siezenheim.

Einen solch wunderschönen, elektrisierenden und emotionsgeladenen Moment wollen Kapitän Hierländer & Co. ihren Fans auch am Donnerstagabend gegen den LASK bescheren. Mit den Oberösterreichern gibt es noch eine offene Rechnung zu begleichen: Das Team von Trainer Dietmar Kühbauer ist als einziges Team der Alpenrepublik in der Saison 2022/23 gegen Sturm unbesiegt. Das soll sich morgen ändern und mit dem 1. Saison-Sieg im 3. Anlauf gegen die Athletiker will der amtierende Vizemeister ins Cup-Finale einziehen und seinen Fans eine weitere Reise über die Pack ins Klagenfurter Wörthersee Stadion ermöglichen.

Schiedsrichter Donnerstagabend: Walter Altmann aus Tirol.

"Unser Ziel war von Anfang an, dass wir den Pokal holen wollen"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer: "Der Cup ist für uns ein extrem wichtiger nationaler Wettbewerb, auf den wir uns sehr konzentrieren. Es sind sechs Spiele, sechs Endspiele, die man alle gewinnen muss, um am Ende als Sieger festzustehen. Unser Ziel war von Anfang an, dass wir den Pokal holen wollen."

Auch die bisherige Reise im Cup streicht der 45-Jährige hervor: "Wenn ich mir unsere Gegner anschaue, war es bisher richtig toll. Am Anfang das klassische Auswärtsspiel bei einem kleinen Verein, dann die beiden emotionsgeladen Duelle in Liebenau und das Viertelfinale gegen Salzburg. Am Donnerstag wird die Hütte gegen den LASK brennen und alle freuen sich riesig auf dieses Spiel. Es wird eine besondere Partie und ich bin absolut überzeugt, dass die Stimmung elektrisierend sein wird und wir gemeinsam alles dafür tun werden, um ins Finale einzuziehen."

"Wichtig, dass ein richtiger Energie-Kessel entsteht"

Das Formbarometer seiner Schützlinge stimmt: Mit 7 Erfolgen aus 8 Partien ist der BL-Zweite nahezu perfekt in das Jahr 2023 gestartet (die eine Niederlage war daheim gegen Austria Klagenfurt). Der LASK hält bei 4 Siegen, 3 Remis und 1 Niederlage (gegen Salzburg). Ilzer: "Mit dem LASK wartet ein absoluter Top-Gegner und wir sind froh, dieses Duell vor unseren Fans, vor einem ausverkauften Haus bestreiten zu können. Es wird wichtig sein, dass wir alle, die im Stadion für uns halten, von der 1. Minute weg mitreißen können und ein richtiger Energie-Kessel entsteht."

Hinsichtlich der Spielanlage betont Ilzer, dass es gegen den LASK schon fast traditionell sehr umkämpft sein wird. "Dieses Duell wird, denke ich, wieder sehr umkämpft sein und Kleinigkeiten werden das Spiel entscheiden. Wir müssen, was unseren mentalen Zustand betrifft, einen absoluten Top-Zustand erreichen, damit wir unsere taktischen und spielerischen Fähigkeiten auf den Platz bringen können."

Vor allem eines hebt der gebürtige Oststeirer hervor: "Wir müssen einen enormen Teamspirit transportieren, damit wir eine wirkliche Einheit auf dem Feld sind, die zusammenhält und alles für Sturm Graz gibt!"

So wie die Fans bereits vor dem Match, die Toptorjäger Emegha & Co. einen feurigen Empfang bereiten wollen - siehe separaten Beitrag.

Siehe auch VORSCHAU des LASK.

Fotocredit: Richard Pulsinger und GEPA-ADMIRAL