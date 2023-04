In der 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der zweiten in der Qualifikationsgruppe, empfängt Schlusslicht SV Guntamatic Ried zum Ende seiner "englischen Woche" am Karsamstag, dem 8. April, den punktgleichen Tabellenvorletzten TSV Egger-Glas Hartberg zu Gast. Ab 17 Uhr in der „josko ARENA“ - Ligaportal-LIVETICKER. Schiedsrichter: Arnes Talic. Siehe auch Ligaportal-Vorschau und "Baumis Bundesliga-Prognose".

Sind nach Verletzungspause rechtzeitig zum 1- Heimspiel im Unteren Playoff für die SV Guntamatic Ried wieder einsatzbereit: Die Kapitäne Marcel Ziegl (l.), der im ÖFB-Cup-Halbfinale beim SK Rapid in der Schlussviertelstunde eingewechselt wurde und in der Nachspielzeit per Elfmeter den 2:1-Ehrentreffer erzielte, und SVR-Keeper Samuel Sahin-Radlinger, der bereits am vergangenen Samstag in Wolfsberg sein Comeback hatte. Die beiden Leader-Typen und Vorbilder wird es im Kampf um den Klassenerhalt brauchen, zumal ja auch weiter bis Saisonende Regisseur Stefan Nutz nach Kreuzbandriss ausfällt.

"Wer weiß, wofür es in unser Situation gut ist"

Die SV Guntamatic Ried kassierte in der vergangenen Runde 23 der Admiral Bundesliga beim WAC auswärts in der Lavanttal-Arena eine mit 0:1-Niederlage. Die Innviertler sind damit mit 9 Punkten Sechster in der Qualifikationsgruppe. Im Cup-Halbfinale schied das Team von Cheftrainer Maximilian Senft am Mittwoch gegen den SK Rapid in Wien-Hütteldorf nach engagierter Leistung knapp mit 1:2 aus.

SVR-Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger: „Am Mittwoch nach dem Cupspiel war die Enttäuschung natürlich groß. Am Ende hat man gesehen, dass für uns noch etwas drin gewesen wäre. Am Donnerstag haben wir diese Niederlage aber schon abgehakt und wer weiß, wofür es in unserer Situation gut ist. Wir können uns jetzt zu 100% auf die Liga konzentrieren. Wir müssen alle bestmöglich regenerieren, denn am Samstag zählt nur die Devise, dass wir die 3 Punkte bei uns lassen.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass die Mannschaft unabhängig davon wie schwierig es ist, das letzte Hemd gibt und alles am Platz lässt. Das zeigt den Charakter der Mannschaft. Wir müssen uns jetzt für das, was wir investieren, auch belohnen."

SV Ried mit Heimspiel-Doppel gegen TSV Hartberg & WSG Tirol

Der TSV Hartberg verlor in der vergangenen Runde zuhause gegen Aufsteiger Austria Lustenau ebenfalls mit 0:1, allerdings zuhause. Die Ost-Steirer haben so wie Ried 9 Punkte am Konto und sind damit Fünfter in der Qualigruppen-Tabelle.

Samuel Sahin-Radlinger: „Wenn man die Tabelle anschaut, dann sieht man, welch unglaublich wichtige Partie das am Samstag ist. Wir haben den Heimvorteil, das ist für uns ein großer Vorteil und spielt uns sicherlich in die Karten. Ich hoffe, dass uns die Fans wieder so großartig unterstützen. Wir haben zwei Heimspiele hintereinander und aus diesen zwei Spielen wollen wir so viele Punkte wie möglich holen.

Vergangenes Jahr hat man gesehen, wie wichtig es ist, dass man bei jedem Spiel auf dem Punkt da ist. Es gibt gegen Hartberg daher keine andere Devise als 3 Punkte. Hartberg hat zuletzt verloren. Mit dem Trainerwechsel ist aber sicherlich auch ein Umbruch da. In unserer Situation dürfen wir keinen Gegner unterschätzen. Ein gewisser Respekt ist da, aber wenn wir unser Spiel und unseren Spielstil auf den Platz bringen, dann werden die 3 Punkte bei uns bleiben.“

"Sind im unteren Playoff jene Mannschaft, die von Fans am meisten Unterstützung bekommt"

Maximilian Senft: „Uns ist allen klar, dass es ein äußerst wichtiges Spiel ist. Mit dementsprechender Power werden wir am Freitag das Training und am Samstag das Spiel bestreiten. Wir werden wieder unsere Intensität auf den Platz bringen und im letzten Drittel zulegen, damit wir 3 Punkte holen.

Wir sind im unteren Play-off jene Mannschaft, die von ihren Fans am meisten Unterstützung bekommt. Es liegt an uns, dass wir unsere Fans mitnehmen. Es ist ein wechselseitiges Geben. Die Fans müssen spüren, dass wir gierig sind. Dafür stehen wir in der Verantwortung. Hartberg ist eine Mannschaft, die viele fußballerische Lösungen sucht. Dagegen werden wir aber einen klaren Plan haben."

In der 17. Runde der laufenden BL-Saison siegte der TSV Hartberg am 12. Februar gegen die SV Guntamatic Ried in Ried mit 1:0. Das "Goldtor" erzielte der Ex-LASKler Dominik Frieser per Abstauber und Kopfball in der 78. Minute.

Nach 8 Duellen ohne Hartberger Sieg punktete TSV in dieser Saison bisher voll

In der obersten Spielklasse trafen die SV Guntamatic Ried und der TSV Hartberg bisher 10 Mal aufeinander. Die Innviertler halten bei 3 Siegen. Dazu 5 Remis und 2 Siege der Blau-Weißen - allerdings beide in dieser Saison! Torverhältnis: 10:9 für die SV Ried (je 1 im Schnitt...). Ein Torfestival darf man anhand dieser Quote nicht erwarten...

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger