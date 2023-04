Kaum steht das UNIQA-ÖFB-Cup-Finale der Saison 2022/23 zwischen den Traditionsklubs SK Rapid Wien vs. SK Sturm Graz - Sonntag, 30. April in Klagenfurt (20:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) - fest, ist folglich mit einem wahren Fan-Ansturm rechnen. Ein ausverkauftes Wörthersee Stadion (28 Black Arena) mit knapp 30.000 Zuschauern wird erwartet. Bereits nach Ostern am kommenden Dienstag, den 11. April, startet laut dem ÖFB der Vorverkauf. Beide Finalisten erhalten ein Kontingent von rund 11.000 Tickets für ihre Fans.

Infos für SK Rapid-Fans

Dem SK Rapid wird, so wie bei den letzten beiden Finalspielen in den Jahren 2017 und 2019, die SÜD-Tribüne (oberer und unterer Rang – gelb) als Rapid-Fansektortribüne zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird es auch ein Kontingent an Tickets für die Längsseite (OST – grün) für Rapid-Fans geben. Die restlichen Karten werden über den gegnerischen Verein sowie dem ÖFB als Veranstalter verkauft.

Nachfolgend die Ticketpreise für das ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt:

Fantribüne SÜD: € 18,00 (Einheitspreis)

Längsseite OST: VOLL € 36,00 / ERM € 29,00 / KIND € 16,00

Damit vor allem die treuesten Rapidlerinnen und Rapidler ihr Ticket sicher haben, wird es drei verschiedene Vorverkaufszeiträume für das grün-weiße Ticketkontingent geben:

Vorverkauf für AbonnentInnen, die gleichzeitig auch Vereinsmitglieder des SK Rapid sind, sowie alle aktuellen AuswärtsabonnentInnen:

Ab Dienstag, 11. April 2023 (die genaue Uhrzeit wird noch vom ÖFB festgelegt) bis Donnerstag, 13. April 23:59 Uhr. Pro Person können hier maximal zwei Tickets erworben werden!

Vorverkauf für Vereinsmitglieder oder Abonnenten des SK Rapid:

Ab Freitag, 14. April 2023 um 11:00 Uhr bis Samstag, 15. April 23:59 Uhr. Pro Person können hier maximal zwei Tickets erworben werden!

Bitte beachten, dass Vereinsmitglieder, die erst nach dem 9. April 2023 Mitglied werden, aus technischen Gründen kein Online-Vorkaufsrecht besitzen!

Freier Verkauf:

Ab Sonntag, 16. April 2023 um 11:00 Uhr

Infos für SK Sturm-Fans

Den SK Sturm-Fans wurde vom ÖFB der nördliche Bereich des Klagenfurter Wörthersee Stadions zugewiesen. Die Finaltickets werden in drei Verkaufsphasen verkauft. Pro Person kann man in beiden Vorverkaufsphasen nur ein Ticket erwerben.

Vorverkauf Phase 1

Man hat sein Ticket sicher, wenn es innerhalb dieser Phase gekauft wird

Auswahl zwischen Sitz- und Stehplätzen nach Verfügbarkeit

Black Member, Junior Member und Little Blackies (bis Stichtag 5.4.2023!)

11.4. – 16.4. ab 10:00 Uhr Online und stationär in Liebenau (nicht in den SturmShops Hans-Sachs-Gasse und Seiersberg!)

Öffnungszeiten in Graz-Liebenau:

Dienstag 11.4. – Donnerstag 13.4. 10:00 – 20:00 Uhr (Außenkassen Liebenau bei Sektor 14)

Freitag 14.4. 10.00 – 12:00 Uhr direkt im SturmShop Liebenau (nicht an der Außenkassa!)

Vorverkauf Phase 2

Abonnent:innen sowie alle Mitglieder (auch White Member, bis Stichtag 5.4.2023!)

Keine Ticket-Garantie! First come, first served.

Montag 17.4. ab 10:00 Uhr – Mittwoch 19.4.2023

Online und an den Außenkassen bei Sektor 14 (Öffnungszeiten Außenkassen: 10:00 – 18:00 Uhr)

Freier Verkauf

Ab Donnerstag, 20.4.2023 10:00 Uhr

Keine Garantie, dass Tickets in den freien Verkauf kommen

Im freien Verkauf können maximal 2 Tickets pro Person gekauft werden

TICKETS

Fantribüne Nord: €18 (Einheitspreis)

Längsseite: Vollpreis €36, Ermäßigt €29, Kind €16

Infos für die „neutralen“ Sektoren

Der Vorverkauf soll laut dem ÖFB voraussichtlich am 11. April starten. Genaue Infos über die Uhrzeit und Preise sind noch nicht bekannt. Den Verkauf wickelt oeticket.com ab.

