3. Top-Spiel binnen einer Woche für den SK Puntigamer Sturm Graz. Erst das Meisterplayoff-Match zum Auftakt gegen den SK Rapid Wien (3:1) in der ADMIRAL Bundesliga am Sonntag, dann gegen den LASK im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale (2:1) am Donnerstag und nun am Ostersonntag wieder gegen die Athletiker, diesmal auswärts in der neuen Raiffeisen Arena in Linz - 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER. Es könnte für die Schützlinge von Cheftrainer Christian Ilzer nach den beiden Heimsiegen eine Woche mit 3 Triumphen werden. Siehe auch VORSCHAU LASK.

Stefan Hierländer will in seiner 231. Pflichtpartie für den SK Sturm Graz mit den "Blackies" auch beim LASK weiter auswärts in dieser BL-Saison unbesiegt und vor allem den Roten Bullen - im Hintergrund Capaldo - im Nacken bleiben. Der 32-jährige Sturm-Kapitän absolvierte in der aktuellen Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 30 Partien (20 davon in der BL) auf seine erste Tor-Beteiligung. Kaum zu glauben, wo bei den Steirern bisher 17 Akteure in der Torschützenliste auftauchen, bei keinem BL-Klub mehr.

"Es ist alles angerichtet für ein neuerliches Spitzenspiel"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer meint: "Das Cupduell am Donnerstag gegen den LASK war ein absolutes Spitzenspiel, mit dem besseren Ende für uns. Wir freuen uns über den Einzug ins Finale, aber wir werden uns niemals darauf ausruhen."



Ilzer mit Blick voraus: "Die hohe Qualität des LASK hat uns alles abverlangt – jetzt gilt es schnellstmöglich wieder Kraft und Energie zu tanken, damit wir bis Sonntag wieder voll an unser Leistungslimit gehen können, um auch im neuen Linzer Stadion zu reüssieren. Ich erwarte mir ein Spiel mit ähnlichem Charakter wie es am Donnerstag im Cup der Fall war: Hohes Tempo, große individuelle Qualität, gute und stimmgewaltige Stadionatmosphäre – es ist alles angerichtet für ein neuerliches Spitzenspiel. Wir müssen wieder absolut bereit und am Punkt da sein!"



Der Cheftrainer zur Personalsituation: "Aufgrund der Gelb-Sperre von Jon Gorenc-Stankovic werden wir zu Kaderänderungen gezwungen sein, des Weiteren wird das morgige Abschlusstraining Aufschlüsse zum endgültigen Fitnesszustand der vom Donnerstag intensiv beanspruchten Spieler geben. Definitiv nicht mit dabei sein werden nach wie vor Gregory Wüthrich und Jakob Jantscher."

"Ziel sind ganz klar 3 Punkte"



SK Sturm-Kapitän Stefan Hierländer meint: "Wir werden uns nach dem intensiven Cup-Fight wieder gut auf Sonntag vorbereiten. Das Spiel am Donnerstag hat einmal mehr gezeigt, wieviel Qualität der LASK hat, aber wir werden wiederum unsere Schlussfolgerungen aus der Partie ziehen und uns gut auf den Gegner einstellen. Wir müssen eine Top-Leistung in Linz abrufen, um das zu erreichen, was wir vorhaben und das sind ganz klar 3 Punkte, um in der Meistergruppe dran zu bleiben. Der LASK ist ein harter Brocken, aber wir werden wieder bereit sein und den Fight annehmen!"

Siehe auch Ligaportal-Vorschau und "Baumis Bundesliga-Prognose".

Fakten zum Spiel

Als Schiedsrichter der Partie wird der Wiener Polizist Julian Weinberger (Revierinspektor) fungieren.

Der LASK und SK Puntigamer Sturm Graz duellierten sich seit der Ligareform sechsmal in der Meistergruppe und dabei immer an den Spieltagen 27 und 28. Die Bilanz dabei lautet drei LASK-Siege zu zwei Sturm-Siege bei einem Remis. Das letzte Duell in der Meistergruppe endete mit einem torlosen Unentschieden beim LASK.

Der SK Puntigamer Sturm Graz gewann in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga 15 der ersten 23 Spiele – nur 1997/98 und 1998/99 so viele (jeweils 16). Weiters startete der SK Sturm erstmals mit einem Sieg in die Meistergruppe, die vier Saisonen zuvor seit der Ligareform gab es immer Niederlagen im ersten BL-Spiel nach dem Grunddurchgang für die Steirer.

Der SK Puntigamer Sturm Graz blieb in den ersten 11 Auswärtsspielen ungeschlagen (6S 5U) – erstmals in der Klubhistorie und als einziges Team in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga. In der Drei-Punkte-Ära gelang dies zuvor nur 2012/13 dem FK Austria Wien (in den ersten 17 Auswärtsspielen – BL-Rekord) und 2019/20 dem LASK (in den ersten 12 Auswärtsspielen).

Der SK Puntigamer Sturm Graz kassierte 16 Gegentore in den ersten 23 Spielen – zum Vergleichszeitpunkt in einer Saison der ADMIRAL Bundesliga nur 1997/98 auch so wenige (damals sogar nur 15 Gegentore).

Den gestrigen Finaleinzug begleitet durch Bild und Text gibt es hier – gleich vorneweg, das war ein Kraftakt der Sonderklasse! 💪 #sturmgraz #GlaubeWilleMut #STUASK https://t.co/OLQyjrZnK8 — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 7, 2023

