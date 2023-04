Wahnsinn Wattens! 3 Spiele in Folge bzw. 314 (!) Minuten (über 5 Stunden!) blieb die WSG Tirol ohne Torerfolg, um im Freitagabend-Spiel der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga gegen den zuletzt erfolgreichen RZ Pellets WAC ihre Torsperre mit einem rekordverdächtigen Blitztor zu beenden. Nach nur 12 Sekunden bestrafte LASK-Leihspieler Thomas Sabitzer (Foto) in seinem 50. Einsatz für die WSG eine Harakiri-Abwehraktion der Wölfe...die überhaupt im "Heiligen Land" an diesem Karfreitag-Abend "unter die Räder" zu kommen scheinen. Alles Weitere derzeit im Ligaportal-LIVETICKER.

WSG Tirol hat "Wölfe" im "Schwitzkasten"

Was war passiert? Die Gäste hatten Ankick, doch legten sogleich den Rückwärtsgang ein und die Aktion sollte dann eh völlig "nach hinten los gehen". WAC-Keeper Hendrik Bonmann erhielt den Flach-Rückpass aus den eigenen Reihen und spielte dann einen unsauberen Abschlag von hinten heraus gegen stark anpressende Wattener. Thomas Sabitzer mit der Balleroberung. Und dann folgte "Tiroler Tiki-Taka-"Fußball... Doppelpass mit Sturmpartner Tim Prica... Flachschuss mit rechts unter dem "abtauchenden" 29-jährige deutschen Goalie Bonmann durch ins lange Eck - 1:0. Viertes BL-Saisontor für den 22-jährigen Welser und Cousin von Marcel Sabitzer (Manchester United). Und das in seinem Jubiläums-Einsatz für die WSG Tirol.

4 Mal kamen die Lavanttaler in dieser Saison nach 0:1-Rückstand noch zurück, gewannen auch das Spiel in Innsbruck im Grunddurchgang im Herbst mit 3:1. Doch diesmal sieht es alles andere als nach einem Sieg der Kärntner aus, während sich die Wattener den in den letzten Wochen angestauten Frust von der Seele schießen und eine wahre "Auferstehung" vor Ostern erleben. Die Silberberger-Schützlinge im Tor- und Angriffs-Rausch nach sechs sieglosen Spielen mit gar 5 Niederlagen und nur einem Punkt. Der letzte Sieg der Tiroler am 11. Februar...Gegner: WAC - auswärts in der Lavanttal-Arena.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL