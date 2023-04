Er war der Spieler der 1. Halbzeit, machte im Kellerduell zwischen Schlusslicht SV Guntamatic Ried und dem vor dieser 24. Rd. der ADMIRAL Bundesliga punktgleichen Tabellenvorletzten TSV Hartberg den Unterschied aus und erzielte die 1:0-Pausenführung: Donis Avdijaj. Nach seiner Rückkehr im Winter vom FC Zürich das 1. Tor für den 26-jährige Kosovorer, geboren im deutschen Osnabrück, im Frühjahr. Doch nur wenige Minuten nach Wiederbeginn der 2. Halbzeit nahm TSV-Cheftrainer Markus Schopp Donis Avdijaj überraschend vom Feld, was den Außenstürmer mächtig frustierte. Zum Ligaportal-LIVETICKER!

Abstaubertor Avdijaj - SV Ried-Fans skandieren: "Vorstand raus"

Mürrisch erfolgt das Abklatschen mit der Hartberger Bank in der Coachingzonge von Donis Avdijaj. Zu seinem Tor in der 18. Minute: Ein Fehler im Spielaufbau von der SV Ried, Sangare zur Stelle, sah den perfekt stehenden Providence und spielte diesen an - der TSV-Stürmer im "Eins-gegen-Eins"-Duell gegen SVR Schlussmann Samuel Sahin-Radlinger, der beim Herauslaufen prächtig reagiert, beim Abpraller bzw. Nachschuss doch Donis Avdijaj allerdings machtlos ist.

Die Rieder Fans ebenfalls "bedient": "Wir haben die Schnauze voll" und "Vorstand raus" wird skandiert!

