3 Auswärts-Siege holte der TSV Hartberg in dieser Saison der ADMIRAL Bundesliga in 12 Partien in der Fremde. Allesamt in Oberösterreich (2 in Ried, 1x beim LASK) und gewann obendrein alle 3 Duelle in dieser Spielzeit gegen die SV Guntamatic Ried, gegen die es für die Ost-Steirer zuvor in 8 BL-Spielen keinen Sieg gab. Mit dem 3:1-Triumph am Karsamstag holten die Blau-Weißen Big-Points, liegen nun 3 Zähler vor dem Schlusslicht aus dem Innviertel. Nachfolgend STATEMENTS aus dem Hartberger Lager - von der SV Ried folgt zeitnah separat.

"Mannschaft hat sich heute belohnt"

Markus Schopp (ChefTrainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass wir es in der 1. Halbzeit richtig gut gemacht haben. Wir hätten das Spiel schon für uns entscheiden müssen, haben es aber unnötig spannend gehalten. Dann sind wir noch nicht so stabil, um eins zu eins nach der Pause auf unsere Leistung anschließen können. Dann ist der Gegner gefühlt stärker im Spiel gewesen. Wir haben es aber mit den beiden Toren in der 2. Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt geschafft, das Spiel über die Runden zu bekommen. Mich freut es, dass sich die Mannschaft heute belohnt hat.“



…Donis Avdijaj: „Donis hat eine Verletzungsphase gehabt, ist zurückgekommen und nun am Weg dahin, uns Woche für Woche etwas zu geben, was den Unterschied ausmachen kann. Er ist schon auch einer, der sowohl am Platz als auch in der Kabine eine wichtige Rolle spielt, was er auch weiß. Es ist doch gut so, dass sich ein Spieler, der ausgetauscht wird, Gedanken macht, warum oder weshalb. Es ist auch ein Teil des ganzen Betriebes, dass ein Spieler auch in so einer Situation akzeptieren muss, dass er ausgewechselt wird. Donis weiß aber, welche Rolle er bei uns spielt. Mit seiner Leistung heute kann man schon sehr zufrieden sein.“



…seine taktischen Veränderungen (vor dem Spiel): „Wir haben in den letzten Spielen gesehen, dass wir nach vorne hin viel Druck erzeugen konnten, dem Gegner aber teilweise ein klein wenig zu viel Platz gelassen haben. Von dem her ist es einfach eine Interpretationsfrage, dem einen oder anderen Spieler nach vorne hin noch ein wenig mehr Raum sowie die Sicherheit nach hinten zu geben. Wie wir wissen, verändert sich diese Grundformation jedoch in den verschiedenen Phasen dieses Spiels.“

"Ich wollte weitermachen und noch ein Tor schießen"

Donis Avdijaj (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich denke, dass wir heute effizient vor dem Tor waren. Wir können noch effizienter sein eigentlich und hätten den Sack schon in der ersten Hälfte zumachen können. Das Allerwichtigste ist jedoch, dass wir 3 Punkte mitgenommen haben."



…sein langersehntes Tor: „Ich habe nie daran gezweifelt. Ich denke, dass es wichtig war, in Führung zu gehen heute. Das ist uns gelungen. Wir haben konzentriert weitergespielt und die Möglichkeiten genutzt, die uns geboten wurden.“



…seine Auswechslung in der 55. Min. (siehe auch BEITRAG): „Ich wollte einfach weitermachen und noch ein Tor schießen. Ich glaube, dass kein Spieler glücklich ist, wenn er rauskommt. Im Dienst der Mannschaft wollten wir heute 3 Punkte mitnehmen und da ist es irrelevant, wer früher oder später rauskommt. Ich denke, dass wir alle glücklich sein können, dass wir heute gewonnen haben. Ich habe zu 100% Verständnis. Mein Ärger war eher geschuldet der ersten Halbzeit, weil ich noch zwei bis drei gute Chancen gehabt habe. Ich glaube, dass es eher daran lag als an der Auswechslung.“

"Er ist die tragende Figur der Hartberger"

Walter Kogler (Sky Experte) über..

…das Spiel: „Sie haben es sehr clever gemacht. Die Rieder waren im Grunde dazu gezwungen, das Spiel zu machen. Die Hartberger haben dann im Mittelfeld die Bälle gewonnen und nach vorne hin ihre Chancen vorgefunden und diesmal auch verwertet. Man hat auch heute wieder gesehen, dass die eine oder andere Mannschaft große Probleme hat, wenn sie das Spiel machen soll.“



…Donis Avdijaj (vor dem Spiel): „Er kann der Spieler sein, der in den Reihen der Hartberger den Unterschied ausmacht. Das verlangt er auch von sich selbst. Deshalb ist er auch sehr oft unzufrieden mit sich, mit der Mannschaft und mit den Ergebnissen. Es gibt sehr oft auch Spiele, bei denen er wenig auffällt und die Erwartungen an sich so hochschraubt, dass er sie dann nicht erfüllen kann. Von fünf Spielen ist er vielleicht ein bis zwei Spiele zufrieden mit sich und der Umwelt und in drei bis vier Spielen hadert er mit allem, was so daherkommt. Dahingehend muss er sich weiterentwickeln, dass er vielleicht etwas ruhiger ist und konstantere Leistungen bringt.“



…Donis Avdijaj: (nach dem Spiel): „Es ist endlich mal wieder ein richtig gutes Spiel von ihm. Er ist die tragende Figur der Hartberger. Natürlich ist er nicht zufrieden, dass er runter muss, aber er muss es akzeptieren und trotzdem positiv bleiben. Es gehören mehr als elf Spieler dazu, jeder muss sich einbringen. Wenn er am Platz steht, muss er alles für den Erfolg tun.“

SV Guntamatic Ried - TSV Egger Glas Hartberg 1:3 (0:1)

Samstag, 08. April 2023; josko Arena, Z: 2.850, SR: Arnes Talic

Torfolge: 0:1 Avdijaj (19.), 0:2 Heil (63.), 1:2 Gragger (72.), 1:3 Prokop (83.).

GR: 90./+4 Luca Kronberger (SV Ried, Foul + Kritik)

