2 Mal 1:0 für Trainer-Rückkehrer Klaus Schmidt und den SCR Altach binnen 8 Tagen in der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga. Erst der 1:0-Heimsieg über die WSG Tirol, diesmal beim brisanten Vorarlberg-Derby eine 1:0-Niederlage beim SC Austria Lustenau und dem SCR Altach. Jeweils durch Treffer im Anschluss an Cornerbälle im ausverkauften Reichshofstadion vor rund 4.600 Fans. Die Rheindorfer gingen somit auch im 3. Derby in dieser Saison leer aus. Was meint Klaus Schmidt dazu? Siehe nachfolgend... (siehe auch Statements aus Lustenauer Lager).

„Es waren irgendwo noch Kartenwünsche, keine Chance"

Klaus Schmidt (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel (vor dem Ankick): „Gestern hat es begonnen. Es waren irgendwo noch Kartenwünsche, keine Chance. Es waren gewisse Erinnerungen an den Herbst. Es gab heute hier natürlich das Theater beim Reinfahren, mit vielen Fans, viel Bus, viel Zirkus. So muss Fußball sein. Jeder freut sich einfach auf das Spiel.

Ich hoffe, dass jeder, der heute hierhergekommen ist, voll auf seine Rechnung kommt. Natürlich wollen wir hier heute punkten, in der Qualifikationsgruppe dabeibleiben und weiter punkten. Wir haben es letzte Woche geschafft, den letzten Platz abzugeben und da wollen wir weiter anschließen. Wir wollen so auftreten, wie vorherigen Samstag. Die Grundtugenden, die es in dieser Liga erfordert, müssen wir heute liefern. Ich hoffe, dass wir besser aus der Kabine rauskommen.“



…seine taktischen Überlegungen: „Wir haben letzte Woche schon während dem Spiel auf Vierkette umgestellt, was die Mannschaft auch sehr gut umgesetzt hat. Ich glaube, dass wenn wir es hinten mit 4 Verteidigern spielen, haben wir vorne einen Spieler mehr. Das ist die einfachste Erklärung dafür.“

„Wenn man so die Kompaktheit hat, kommt halt Ball nicht so oft in Box"

…das Spiel (nach dem Abpfiff): „In dieser entscheidenden Situation waren wir nicht achtsam genug. Lustenau ist eine Spur entschlossener in diesen Zweikampf gegangen. Dadurch ist dann diese Partie leider verloren gegangen. Ich denke, dass viel auf dem Spiel gestanden ist.

Wir wollten sehr kompakt stehen, was uns auch gelungen ist. Wenn man so die Kompaktheit hat, kommt halt der Ball nicht so oft in die Box. Ein paar Mal war er jedoch drinnen und somit hätten wir die Möglichkeit gehabt. Wenn wir aber das Tor nicht machen, sind wir einfach der Verlierer, weil Austria Lustenau das Tor durch einen Standard gemacht hat.“

„Er muss einfach vorne weggehen"

…die Stimmung in der Kabine: „Die Stimmung ist natürlich getrübt. Ich habe den Jungs aber gesagt, dass sie sich hier teuer verkauft haben und sich jeder hier in den Spiegel schauen kann aufgrund seiner Leistung. Die Meisterschaft wird nicht hier im Reichshofstadion entschieden, sondern auf acht weiteren Schauplätzen. Wir müssen optimistisch in die Zukunft schauen. Die Ausgangslage ist, dass wir zwei Partien gespielt haben und noch acht weitere Partien zu spielen sind.“



…Atdhe Nuhiu: „Er muss einfach vorne weggehen. Er ist der Spieler, der mit Abstand die meiste Erfahrung hat. Er ist für solche Spieler prädestiniert. Er muss einfach ein Vorbild sein und für Gefahr sorgen. Auf ihm lastet sicher eine große Verantwortung, aber wenn man in seine Augen sieht, weiß man, dass er bereit ist.“

„Viel kann man Altachern nicht vorwerfen"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Ausschlaggebend war, dass Lustenau in der 1. Hälfte den Fight des Derbys voll angenommen hat. In der zweiten Hälfte haben sie es dann geschafft, auch über die Basics hinaus spielerische Akzente zu setzen. Das Tor ist dann nach einer Standardsituation gefallen, aber die Lustenauer waren auch schon davor die Mannschaft, die näher dran war, in Führung zu gehen. Deshalb ist das Resultat letztendlich völlig verdient.“



…die Altacher Leistung: „Viel kann man den Altachern heute nicht vorwerfen. Sie haben alles probiert. Im Allgemeinen hat vielleicht im letzten Drittel die letzte Bereitschaft, vorne reinzugehen, sowie das Selbstvertrauen und die Selbstverständlichkeit gefehlt. Vom Kampfgeist her und von dem, was sie versucht haben, war alles in Ordnung. Sie hatten halt in gewisser Weise auch ihre Grenzen.“



…die Handschrift von Klaus Schmidt (vor dem Spiel): „Es war zu erwarten. Was den Trainer ausmacht ist, dass er die Mannschaft in seiner Ansprache zu 100% erreicht. In Altach ist noch nicht alles rosarot, aber es ist ersichtlich, dass die Mannschaft wieder stärker an sich glaubt.“

SC Austria Lustenau – SCR Altach 1:0 (0:0)

Samstag, 08.04.2023, 17 Uhr, Reichshofstadion Lustenau, Z: 4.600, SR: Walter Altmann/Tirol.

Tor: 1:0 Adriel (71.).

Statement-Quelle: SKy Sport Austria

Fotocredit: RiPU und GEPA-ADMIRAL