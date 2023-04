Im Karsamstag-Kellerduell gegen den TSV Hartberg ging die SV Guntamatic Ried beim 1:3 daheim unter, tauchte in Halbzeit 1 gar völlig ab. Auch der Kapitän konnte das "sinkende Schiff" nicht mehr retten, weil Marcel Ziegl gar nicht an Bord war. Obwohl das Rieder Urgestein nach monatelanger Verletzungspause vor einer Woche Einsatzzeit in der Regionalliga bei den Jungen Wikingern erhielt und auch beim Bundesliga-Letzten am Mittwoch im ÖFB-Cup-Halbfinale beim SK Rapid Wien (2:1) sein Comeback hatte und den Ehrentreffer beisteuerte. Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann fragte nach beim 30-jährigen Seewalchener.

Es ist zum "ins Grasen beißen" (auch wenn der Rasen der josko Arena in der Herbstrunde als bester prämiert der 12 BL-Klubs prämiert wurde) in dieser Saison für Marcel Ziegl. Der 30-jährige Kapitän, der 345 (!) Pflicht-Partien (davon 245 in der Bundesliga) für die SV Ried absolvierte, laboriert seit Mitte September an Knieproblemen, wurde immer wieder zurückgeworfen. Dabei wird der Leader - ein Prototyp an Kampfgeist & Willensstärke - gerade jetzt in der prekären Situation der Rieder so sehr gebraucht.

Comeback in Arenen in Linz & Wien-Hütteldorf

Am Freitag, den 31. März, gab Marcel Ziegl in der Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl sein Comeback. Spielte in der Regionalliga Mitte für die Jungen Wikinger gegen den Tabellenzweiten LASK OÖ Amateure eine Halbzeit lang, in der die Innviertler beim 2:2-Pausenstand zuvor zwei Mal führten und dann nach Wiederbeginn und ohne ihren Routinier 2:5 unterlagen.

Am vergangenen Mittwoch wurde der Langzeit-Rieder (seit 01.01.2009 im Klub!) dann im UNIQA-ÖFB-Cup-Halbfinale beim SK Rapid Wien in der 77. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt, um vor der Saison-Pokal-Rekord-Kulisse von 21.600 Zuschauern im Allianz Stadion in Wien-Hütteldorf in der Nachspielzeit (90.+3) per Handelfmeter den Ehrentreffer der Wikinger und zugleich 2:1-Endstand zu erzielen.

Doch warum war Marcel Ziegl dann Samstag im so bedeutsamen Spiel um BigPoints gegen den TSV Hartberg nicht mit von der Partie, geschweige denn überhaupt im Kader?

"Ich wäre eingeplant gewesen"

Marcel Ziegl auf Nachfrage von Ligaportal: "Mir geht es eigentlich gut. Danke der Nachfrage. Nachdem das sehr schnell gegangen ist und ich am vergangenen Wochenende bei den Jungen Wikingern und unter der Woche im Cup in Wien gespielt habe, war es so, dass ich muskulär leichte Probleme gehabt habe. Leichte Überlastung, leichte Überhärtung.

Dadurch habe ich leider das Spiel gegen Hartberg auslassen müssen. Ich wäre eingeplant gewesen, aber wir haben dann leider so entscheiden müssen am Freitag nach dem Abschluss-Training. Ist jetzt natürlich nicht die Welt und sollte für nächsten Freitag dann kein Problem sein (Anm.: wieder Heimspiel, diesmal gegen die wiedererstarkte WSG Tirol, 14. April, 19:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER)."

Kapitän Ziegl: "Bin überzeugt, dass wir trotz schwieriger Lage Ruder rumreißen"

Ergänzend: "Ich brenne darauf, wenn es endlich wieder soweit ist, muss natürlich trotzdem noch auf meinen Körper hören, weil ich weiß, wenn noch eine Sache dazwischen kommt, wird die Saison vorbei sein. Ich bin auch überzeugt, dass wir trotz der schwierigen Lage das Ruder rumreißen".

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at