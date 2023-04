Dank schmeichelhaftem Elfmeter, den Doppeltorschütze Benjamin Šeško in der Nachspielzeit zum 3:3-Endstand verwandelte, kam der FC Red Bull Salzburg gegen die Wiener Violetten mit "blauem Auge" davon, verteidigte die Tabellenführung nach 24 Rd. in der ADMIRAL Bundesliga und seinen Heimnimbus: 37 BL-Spiele unbesiegt. Doch Chapeau, FK Austria Wien! 8 BL-Spiele in Folge gingen die Gäste in der Red Bull Arena leer aus, drehten einen 2:0-Pausenrückstand in ein 2:3 und verpassten nur denkbar knapp den ersten Dreier beim Serienmeister seit 21. September 2014 (2:3). Dieses Spektakel-Spiel verdient Statements...

Nicolás Capaldo stand wiederholt im Mittelpunkt beim Spektakel-Spiel zwischen dem FC Red Bull Salzburg und FK Austria Wien. Erst hatte der 24-jährige Argentinier vor der Pause Glück, nach einem Foulspiel am 20-jährigen Israeli Doron Leidner - siehe Beitrag - nicht des Feldes verwiesen zu werden und dann noch mal "Fortuné" für den "Gaucho" als er gegen Spielende gegen Manuel Polster einen Elfmeter rausholte, der den Roten Bullen zumindest noch ein Remis rettete.

"...weil wir die Seriosität nicht auf Platz gebracht haben"

Matthias Jaissle (Cheftainer FC Red Bull Salzburg): „Von der Seitenlinie war es definitiv ein sehr emotionales Spiel. Sehr viele Chancen auf beiden Seiten. Es war nicht unser bestes Spiel. Ich war über viele Teile der Partie dann auch nicht zufrieden, weil wir die Seriosität nicht auf den Platz gebracht haben, um hier heute drei Punkte mitzunehmen.“

RB Salzburg-Kapitän Andreas Ulmer: „In der Anfangsphase hat die Austria gleich eine gute Möglichkeit gehabt. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, haben auch gute Ballgewinne gehabt und verdient 2:0 geführt. Dann kommen wir aus der Pause raus, mit dem Anschlusstreffer von der Austria haben sie dann natürlich eine Brust bekommen. Dann haben wir nicht unser Gesicht gezeigt und nicht so dagegengehalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Wenn man der Austria Platz und Räume lässt, können sie richtig gut Fußball spielen.“

"Austria hat das gut gemacht, für uns sollte das mal ein Weckruf sein"

RB Salzburg-Keeper Philipp Köhn (Spieler FC Red Bull Salzburg): „Wir müssen jedes Spiel gewinnen, das ist unsere Herangehensweise. Mit so einer 2. Halbzeit wird das schwierig. Die Austria hat das gut gemacht, für uns sollte das mal ein Weckruf sein. Da muss einfach mehr kommen, daran werden wir jetzt arbeiten.“

1:0-Torschütze Oscar Gloukh über seinen Wechsel zu RB Salzburg: „Es ist nicht einfach, meine Familie ist in Israel. Das muss ich ausblenden. Aber wenn ich in meiner Komfortzone bleibe, komme ich nicht weiter. Der Fußball in Israel ist relativ limitiert, also war ein Wechsel alternativlos, wenn ich weiterkommen möchte. Der Klub ist ja bekannt dafür, dass er junge Spieler besser macht. Deswegen habe ich auch nicht sehr lange darüber nachgedacht, als das Angebot aus Salzburg gekommen ist.“

Lieferten Sekou Koita und dem FC Red Bull Salzburg einen großen Fight: Austria Wien, hier mit Kapitän Lukas Mühl, der beim 1. Saison-Duell in der Red Bull Arena (3:0, Runde 1) noch wegen Vaterfreuden fehlte.

"Elfmeter ist es eine 50/50 Entscheidung"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…die Partie: „Ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft. Es war eine Leistung von der ersten bis zur 90. Minute, die wirklich top war. Sie haben sich komplett an den Plan gehalten und haben alles abgerufen. Natürlich fährt man lieber als Sieger nach Hause, wenn man 3:2 führt. Trotzdem kann man mega stolz sein auf die Truppe.“



…die Elfmeterentscheidung in der 89. Minute: „Wenn ich es so sehe, ist es eine 50/50 Entscheidung. Die ist für Salzburg getroffen worden, müssen wir akzeptieren.“

"Was wir 2. Halbzeit abgeliefert haben, war phänomenal"

Reinhold Ranftl (FK Austria Wien) über...

…die Partie: „1. Halbzeit haben wir es auch richtig gut gemacht. Ich habe in der 5. Minute gleich die Riesenchance auf das 1:0 gehabt. Wir haben die Chancen 1. Halbzeit nicht genutzt. Salzburg hat sie genutzt. Was wir 2. Halbzeit abgeliefert haben, plus haben wir die Torchancen auch gemacht, war phänomenal. Generell war es ein sehr hitziges Spiel. Wir haben uns nichts geschenkt, Salzburg hat uns nicht geschenkt. Von dem her geht das 3:3 glaube ich in Ordnung. Aber mit ein bisschen mehr Glück gewinnen wir das Spiel heute.“



…die Elfmeterentscheidung in der 89. Minute: „War ganz schwierig. Der Manu (Anm.: Polster) macht das nicht allzu geschickt, wenn er etwas mehr Routine hat, lässt er sich wahrscheinlich fallen. Er hat es so gegeben, müssen wir so annehmen.“



…seine gelb-rote Karte, die durch den VAR zurückgenommen wurde: „Im Spiel habe ich nicht bemerkt, dass er mich berührt hat. Ich habe mir gedacht, dass er mit vollem Tempo kommt. Aber er hat zurückgezogen. Ich wollte auch gar keinen Elfmeter haben. Jetzt im Nachhinein sehe ich, er berührt mich. Ganz schwierig. Ich bin froh, dass ich nicht gelb-rot bekommen habe. Natürlich berührt er mich leicht mit seinem rechten auf meinen linken. Muss man nicht geben, aber kann man geben.“



…die Gemütslage nach dem Spiel: „So bin ich natürlich etwas enttäuscht. 2. Halbzeit haben wir eine unglaubliche Leistung erbracht, darauf können wir aufbauen. Wir haben gesehen, dass wir mit der besten Mannschaft der Liga mithalten können.“



FAK-Torjäger Haris Tabakovic: „Ich glaube, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Auch in der 1. Halbzeit, wo wir 2:0 hinten waren. Wir hatten trotzdem drei Hochkaräter und es ist nicht einfach, in Salzburg zu spielen. Das frühe Anschlusstor hat uns geholfen, dann haben wir Gas gegeben. Dann sind wir belohnt worden mit dem 2:2 und dem 2:3. Schade, dass wir am Schluss noch so ein Tor bekommen, aber das ist halt so. Wenn man spät den Ausgleich bekommt, dann tut das weh. Aber wir können stolz auf die Leistung sein.“

"Aufgrund der Historie der letzten 10 Jahre traue ich mich fast behaupten, dass wir der Verein sind, der mit Abstand am meisten beäugt wird“

Manuel Ortlechner (Sportdirektor FK Austria Wien) im Vorfeld über die kommende Lizenzentscheidung: „Wir hoffen natürlich alle, dass uns das schon im ersten Wurf gelingen wird. Das ist auch das große Ziel gewesen. Jetzt schauen wir, was rauskommt. Aufgrund der Historie der letzten zehn Jahre traue ich mich fast behaupten, dass wir der Verein sind, der mit Abstand am meisten beäugt wird. Da ist nicht nur eines, sondern zwei, drei, vier Augen auf den Verein gerichtet. Das ist auch in Ordnung so, dass nehmen wir auch so hin. Wir müssen auch mehr abliefern. Umso mehr hoffen wir, dass wir mit der Situation so gut umgehen können, dass es heuer im ersten Wurf schon gelingt.“

"Capaldo sucht den Weg zum Austria-Spieler"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Partie: „Die Austria hat in der 1. Halbzeit auch Möglichkeiten gehabt. Sie haben dann auch Konterchancen genutzt und es waren mehr Räume da. Die Austria hat gezeigt, was mit ihren Spielern möglich sein könnte. Es ist viel Offensive, über die Außen mit schnellen Spielern. Wenn sie das alles umsetzen können und sich das zutrauen, und das haben sie heute eigentlich über 90 Minuten gemacht, dann hast du Chancen, dass das belohnt wird. Und das ist heute fast mit einem Dreier belohnt worden.“



…mögliche rote Karte für Nicolas Capaldo: „Wenn es der direkte Zweikampf gewesen wäre, gibt es glaube ich keine zwei Meinungen, dass es Rot ist. Das Einzige, was ich ihm zugutehalten kann, ist, dass er ihn (Leidner, Anm.) gar nicht gesehen hat. Ich denke, dass er keine rote Karte gezückt hat, weil es ihm quasi passiert ist und gar keine Absicht dabei war.“



…den Elfmeter in der 89. Minute: „Das ist kein Elfmeter. Capaldo sucht den Weg zum Austria-Spieler. Wenn der Austria-Spieler gleich fällt, gibt es wahrscheinlich Foul von Capaldo. Das ist kein Vergehen, wo man Elfmeter geben darf.“

Geteilte Punkte nach einem Offensiv-Fight beider Mannschaften. — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 9, 2023

24. Runde ADMIRAL Bundesliga, Meistergruppe 2. Runde

FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien 3:3 (2:0)

Sonntag, 09. April 2023, 14:30 Uhr; Red Bull Arena in Wals-Siezenheim; Z: 9.677, SR Christian-Petru Ciochirca

Torfolge: 1:0 Gloukh (22.), 2:0 Sesko (39.), 2:1 Tabakovic (48.), 2:2 Ranftl (77.), 2:3 Dovedan (80.), 3:3 Sesko (90./+2, Elfmeter)

Zum Live-Ticker: FC Red Bull Salzburg - FK Austria Wien

Fotocredits: FC Red Bull Salzburg via Getty Images