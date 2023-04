Der LASK hat es wieder getan...im Herbst erzielte der Tabellendritte in beinahe jedem seiner ADMIRAL Bundesliga-Spiele den 1:0-Führungstreffer, im Frühjahr sind "Scorer-König" Nakamura & Co. für spezialisiert auf Aufholjagden. Auch gegen den SK Sturm Graz, in der Liga schon so was wie Linzer Lieblingsgegner. Im 3. BL-Saison-Duell blieben die Athletiker gegen den Tabellenzweiten wieder unbesiegt (2S, 1U), drehten die packende Partie sogar, nachdem die Kühbauer-Elf eine gewisse Anlaufzeit brauchte und vlt. auch das 0:1-Gegentor als "Weckruf". Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager..."belegt" mit "Käse & Brot"...

Dank an die LASK-Fans nach dem 2. Heimsieg von Kapitän Alexander Schlager und Co. im 3. Bundesliga-Match in der neuen Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl.

"Jungs haben bewiesen, dass der Käse noch nicht gegessen ist"

Dietmar Kühbauer (Cheftrainer LASK) über...

…die Partie: „Nach dem Gegentreffer haben wir nochmal unglaublich viel Energie investiert. Die Hereinnahme vom Ibra (Mustapha, Anm.) hat uns dann noch mehr Energie gegeben. Nach dem 1:1 waren wir dann total im Game drin und haben dann auch verdient gewonnen. Ich glaube, dass wir die Leute heute schon mitgenommen haben, denn die Dramaturgie war schon groß. Nach dem 1:0 haben viele geglaubt, der Käse ist gegessen. Die Jungs haben bewiesen, dass der Käse noch nicht gegessen ist. Wir haben heute noch eine Wurst draufgehaut.“



…seine Reaktion nach dem Schlusspfiff (frenetischer Jubel): „Das war eine menschliche Reaktion, die sich die Spieler verdient haben. Wenn man 1:0 im Rückstand ist und dann trotzdem zurückkommt, dann das Spiel noch gewinnt, dann musst du den Spielern Respekt zollen.“



…Keito Nakamura (siehe auch aktuelle Torschützenliste): „Auch der Keito war 1. Halbzeit kaum vorhanden. Aber er ist ein Spieler, den man nie zu 100% neutralisieren kann. Dass er jetzt schon Kopfballtore macht, macht mir Sorgen, weil das wirklich eine Schwäche ist, die er hat.“



...die Ambitionen des LASK in der Meistergruppe: „Ich habe gesagt, dass ich international spielen möchte. Wir schauen von Spiel zu Spiel. Die Jungs machen es sehr gut und sind als Mannschaft zusammengewachsen.“

"Liga ist unser täglich Brot"

Alexander Schlager (Kapitän & Keeper LASK) über...

…die Partie: „Phasenweise haben wir 1. Halbzeit unsere Dinge nicht so gut gemacht. Es ist zur Halbzeit 0:0 gestanden. Ich bin happy, wenn ich das ein oder andere Mal helfen konnte. Nichtdestotrotz freut es mich, dass wir den Aufwand, den wir betreiben, letztendlich in einen Sieg umwandeln konnten.“



…ob er eine Niederlage heute gegen den Einzug in das Cup-Finale tauschen würde: „Das ist eine Frage, die will ich so nicht beantworten. Ich glaube, dass die Liga unser täglich Brot ist. Aber vor allem für mich wäre ein Cup-Finale sehr schön gewesen. Aber so ist der Fußball. In der Liga können wir uns eine gute Ausgangslage für die nächste Saison holen, und das wollen wir jetzt machen.“



…seine Zukunft: „Wie das Wort Zukunft so schön klingt, wird man das noch sehen. Ich plane die Zukunft. Das bleibt aber auch genau da, wo es geplant wird, nämlich bei mir. Wir schauen einfach, was sich jetzt die nächsten Wochen und Monate entwickelt.“

Robert Zulj (Offensivakteur LASK) über...

…die Partie: „Glückwunsch an die Mannschaft. Das war unglaublich, was sie geleistet hat. Ich hoffe, der Trainer gibt uns jetzt die nächsten drei Tage frei. Wahnsinn, was wir heute gemacht haben, was wir eigentlich am Donnerstag schon geleistet haben.“



…Keito Nakamura: „Ein Top-Spieler in einer Top-Mannschaft, der viele Tore und Assists macht. Sehr gut für uns.“

"Kann da noch keine genaue Prognose geben"

Thomas Goiginger (Offensivakteur LASK, derzeit verletzt) über...

…seine Comeback-Pläne: „Ich bin am Weg der Besserung. Nach dem Lustenau-Spiel ist es wieder komplizierter geworden, da war die nächste Woche dann sehr unangenehm. Im Einzeltraining kann ich schon wieder ein bisschen was machen. Ich hoffe das ich bald wieder da bin, ich will der Mannschaft helfen. Aber ich kann da noch keine genaue Prognose geben.“



…seine bisherige Saison: „Am Anfang hat es sehr gut funktioniert. Im Laufe der Saison waren dann die Scorerpunkte nicht mehr so da. Aber ich finde, dass wir da trotzdem als Team sehr gut waren. In gewissen Phasen habe ich auch meinen Teil dazu beigetragen. Natürlich weiß ich aber auch, dass ich besser performen kann.“



…die LASK-Spielanlage: „Wir versuchen schon, dass wir aggressiver drauf sind und im Ballbesitz unsere Lösungen machen. Man sieht schon von Woche zu Woche, dass es besser funktioniert.“

Matchwinner Mustapha belebte das LASK-Spiel nach seiner Einwechslung und war maßgeblich an der Wende beteiligt: Tor + Assist.

"Ein ganz wichtiger Faktor im Linzer Spiel"

Peter Stöger (Sky Experte) über...

…Keito Nakamura (vor dem Spiel): „Er ist immer unterwegs. Er erkennt Räume und ist torgefährlich. Er versteht das Spiel, alles, was vorne ist. Er erkennt Situationen sehr früh und ist fleißig. Natürlich ein Top-Spieler. Mir daugt er voll, weil er immer was in das Spiel einbringen kann. Deshalb ist er ein ganz wichtiger Faktor im Linzer Spiel.“



…die Partie: „Die erste halbe Stunde war geprägt von wenig Risiko nehmen und auf das zu reagieren, was der Gegner ein paar Tage vorher richtig gut gemacht hat. Der LASK hat dann nach der ersten Halbzeit, obwohl sie in Rückstand geraten sind, ein anderes Gesicht gezeigt. Da war wieder mehr von dem da, was wir am Donnerstag gesehen haben. Zweite Halbzeit war der LASK so da, wie er da sein sollte.“

"War letzte Chance, dass LASK Richtung Platz 2 hindenken kann"

…die Ambitionen des LASK in der Meistergruppe: „Die Freude von Didi Kühbauer sagt ja einiges aus. Wenn er mal so drauf ist, dann war das ein ganz wichtiges Spiel. Das war die letzte Chance, dass sie Richtung Platz 2 hindenken können. Auf der anderen Seite ist es ein richtiger Polster auf den 4. Platz. Da lebt es sich ein wenig leichter.“

ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde, 2. Runde in der Meistergruppe

Ostersonntag, 09.04.2023, 17 Uhr, Raiffeisen-Arena Linz, Z: , SR: Julian Weinberger

LASK - SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 Prass (50., Kopfball, Assist Ajeti), 1:1 Mustapha (72.), 2:1 Nakamura (79., Mustapha).

