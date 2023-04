Sturm Graz konnte in Linz die "Vorlage" aus Salzburg nicht nutzen und kassierte gegen den LASK seine 2. Saison-Niederlage von insgesamt 3 (die andere im Februar vs. Austria Klagenfurt). Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg rettete zuvor gegen Austria Wien glücklich ein 3:3, somit konnte der Tabellenzweite aus der Steiermark im Sieg-Falle den Abstand auf nur 1 Zähler verringern. Daraus wurde nichts, das Team von Christian Ilzer kassierte gar seine erste Auswärts-Niederlage und liegt jetzt 4 Zähler hinter dem Serienmeister. Die Gäste versäumten es, nach der 1:0-Führung "den Sack zuzumachen". Nachfolgend Sturm-STATEMENTS.

Spielte heute für den gesperrten Slowenen Jon Gorenc Stankovič auf ungewohnter "Sechser"-Position: SK Sturm-Kapitän Stefan Hierländer, der das 1:0-Führungstor einfädelte, ehe eine sehenswerte Spiel-Kombination folgte.

"Gazibegovic hatte vor Ausgleich Riesenchance auf 2:0 - eine absolute Schnittszene"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Puntigamer Sturm Graz): „Wir hätten mit der Führung anders umgehen müssen. Durch die Führung, in einer Phase, wo dann Räume kommen, wo wir schnelle Spieler dazu bringen, da haben wir diesen Raum in der Offensive nicht mehr gefunden. Durch die Passivität, die wir dann durch die Führung bekommen haben, haben wir den LASK Schritt für Schritt stärker werden lassen. Dadurch haben wir dann die zwei Gegentore bekommen.

Gazibegovic hat kurz vor dem Ausgleich noch die Riesenchance auf das 2:0 gehabt, das war so eine absolute Schnittszene. Ein sehr enges Spiel, wie es halt Sturm-LASK Spiele immer sind. Ich denke schon, dass wir die Adaptionen vom Donnerstag-Spiel getroffen haben, und die haben sehr gut gefruchtet. Wir haben das Spiel einfach kontrolliert. Wir waren das bessere Team und gehen verdient in Führung, und dann gibst du so eine Partie her. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir machen da ein sehr gutes Spiel, und am Ende stehen wir mit leeren Händen da. Der LASK war in einem sehr engen Spiel die effizientere Mannschaft.“

"War nicht clever von mir die Schiedsrichterkritik"

Stefan Hierländer (Kapitän SK Puntigamer Sturm Graz) über...

…die Partie: „Wir haben heute ein gutes Spiel gesehen, wie vor 3 Tagen. Es ist sehr bitter. Es sind 10 Minuten, wo wir einfach die entscheidenden Situationen nicht klären und dann gegen eine gute LASK-Mannschaft 2 Tore bekommen. Das ist sehr bitter, dass wir da heute mit leeren Händen nach Hause fahren.“



…seine frühe gelbe Karte: „Eigentlich bekomme ich ja keine gelben Karten. Die gelbe Karte war blöd, weil man sich natürlich etwas beschneidet auf dieser Position. Da muss man dann immer aufpassen, bei jedem Zweikampf. War nicht clever von mir die Schiedsrichterkritik. Nichtdestotrotz müssen wir die Köpfe wieder aufrichten, das Spiel analysieren und weiter gehts.“

"Wir haben verdient zwei Tore bekommen"

Alexander Prass (1:0-Torschütze SK Puntigamer Sturm Graz): „Nach dem Tor sind wir vorne nicht mehr gut draufgegangen. Wir haben ihnen dann zu viel Platz gelassen, sind nicht mehr gut im Spiel gewesen und waren immer zu spät. Wir haben verdient zwei Tore bekommen. Müssen wir uns anschauen, woran es dann gelegen hat.“

"Das ist aber für uns kein Thema, auch für den ÖFB nicht"

Andreas Schicker (Sportdirektor SK Puntigamer Sturm Graz) über eine mögliche Verlegung des ÖFB-Cup-Finales von Klagenfurt nach Wien: „Vor der Cup-Saison wurde festgelegt, dass das Finale in Klagenfurt ist. Von dem her können alle Fans davon ausgehen, dass das Finale am 30. April in Klagenfurt stattfindet. Ich habe nur gehört, dass Rapid gerne im Happel-Stadion spielen will. Das ist aber für uns kein Thema, auch für den ÖFB nicht.“



Peter Stöger (Sky Experte) über...

…die Partie: „Die erste halbe Stunde war geprägt von wenig Risiko nehmen und auf das zu reagieren, was der Gegner ein paar Tage vorher richtig gut gemacht hat. Der LASK hat dann nach der ersten Halbzeit, obwohl sie in Rückstand geraten sind, ein anderes Gesicht gezeigt. Da war wieder mehr von dem da, was wir am Donnerstag gesehen haben. Zweite Halbzeit war der LASK so da, wie er da sein sollte.“

"Ein Spieler, der für Nationalmannschaft interessant sein könnte"

…Linksverteidiger David Schnegg (vor dem Spiel): „Er ist ein richtig guter Spieler. Er ist jemand, der zielstrebig spielt und einen klaren Plan hat, wo er hinmöchte. Er ist ein Spieler, der für die Nationalmannschaft interessant sein könnte.“

ADMIRAL Bundesliga, 24. Runde, 2. Runde Meistergruppe

Ostersonntag, 09.04.2023, 17 Uhr, Raiffeisen-Arena Linz, Z: 13.000, SR: Julian Weinberger

LASK - SK Puntigamer Sturm Graz 2:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 Prass (50., Kopfball, Assist Ajeti), 1:1 Mustapha (72.), 2:1 Nakamura (79., Mustapha).

