Die WSG Tirol erhält vom Senat 5 neuerlich die Lizenz für die ADMIRAL Bundesliga erteilt – abermals ohne Auflage. In der Meisterschaft sind die Wattener als Tabellenzweiter der Qualifikationsgruppe 8 Spieltage vor dem Ende der Punktejagd auf gutem Weg, abermals die Liga zu halten, wirtschaftlich hat man das Ziel bereits erreicht. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Der Senat 5 der österreichischen Bundesliga hat dem Tiroler Musterschüler nämlich neuerlich die Lizenz für das kommende Spieljahr in erster Instanz erteilt. Noch dazu ohne Auflagen. Wirtschaftlich sind damit die Hausaufgaben erledigt. Cheftrainer Thomas Silberberger ist zuversichtlich, dass an den kommenden Spieltagen auch die sportliche Lizenz fixiert werden kann.

Diana Langes (Präsidentin WSG Tirol): „Ich freu‘ mich unheimlich, dass wir auch in diesem Jahr wieder vom Senat 5 der österreichischen Bundesliga die Lizenz in erster Instanz und ohne Auflage erhalten haben. Es ist ein Beleg dafür, wie grundsolide in Wattens gearbeitet wird. Wirtschaftlich haben wir damit die Basis für das kommende Spieljahr gelegt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir an den kommenden Spieltagen auch die sportliche Lizenz, sprich den Klassenerhalt für die ADMIRAL Bundesliga, nachliefern.“

Julian Heiss (Geschäftsführer WSG Tirol): „Es freut uns sehr, dass wir die Lizenz für die höchste Spielklasse auch für die kommende Saison 2023/24 in erster Instanz erhalten haben. Die Latte bei den Lizenzbestimmungen wird von UEFA und Bundesliga jedes Jahr ein bisschen höher gelegt, was die Erfüllung der Kriterien für einen kleinen Klub, wie wir es sind, Jahr für Jahr noch ein Stück weit anspruchsvoller macht.

Die Erteilung der Lizenz kommt somit einem positiven Zeugnis für gute und ehrliche Arbeit im Verein gleich. Dafür möchte ich mich bei jedem in unserer WSG-Familie, der dazu beiträgt, recht herzlich bedanken.“

𝗟𝗜𝗭𝗘𝗡𝗭 𝗘𝗥𝗛𝗔𝗟𝗧𝗘𝗡! 🟢⚪️



Der Wattener Sportgemeinschaft Tirol wurde heute vom Senat 5 der Österreichischen Fußball-Bundesliga die Lizenz und somit die Spielberechtigung für das Spieljahr 2023/24 in erster Instanz & ohne Auflagen erteilt.#WirSiegenGemeinsam pic.twitter.com/dX8MJ8jzOA — WSG Tirol (@WSGTIROL) April 13, 2023

Fotocredit: Ligaportal