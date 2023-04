Vor dem so bedeutsamen Freitagabend-Flutlichtspiel für die SV Guntamatic Ried in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga (der 3. Rd. in der Quali-Gruppe) gegen die WSG Tirol - jetzt im Ligaportal-LIVETICKER - vermeldet der Tabellenletzte eine positive personelle Maßnahme: Rückhalt Samuel Sahin-Radlinger hat seinen Vertrag im Innviertel heute, 14. April, verlängert. Der 30-jährige SVR-Tormann,gebürtiger Rieder, kehrte 2020 aus England zu den Wikingern zurück. Über weitere vertragliche Details wurde Stillschweigen vereinbart.

V. li.: SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer, Samuel Sahin-Radlinger und SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

"Samuel hat bei der SV Guntamatic Ried extrem hohen Stellenwert"

SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer: „Samuel Sahin-Radlinger hat bei der SV Guntamatic Ried einen extrem hohen Stellenwert. Dass er zum jetzigen Zeitpunkt seinen Vertrag verlängert, ist für uns und das gesamte Umfeld sehr positiv.

Die Verlängerung ist ein wichtiges Zeichen dafür, dass er mit dem Verein unsere gemeinsamen Ziele erreichen will“, betont SVR-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. „Samuel Sahin-Radlinger ist eine Persönlichkeit am und außerhalb des Platzes. Wir freuen uns deshalb sehr, dass wir diese Verlängerung fixieren konnten.“

"Gerade deshalb soll das auch ein Signal sein"

Samuel Sahin-Radlinger: „Jeder weiß, dass die SV Guntamatic Ried mein Herzensverein ist. Ich bin hier geboren und aufgewachsen. Und ich fühle mich extrem wohl hier. Wir haben in den vergangenen Wochen über meine Vertragsverlängerung gesprochen und ich bin sehr froh, dass es jetzt mit der Einigung geklappt hat.

Unsere sportliche Situation ist momentan nicht einfach. Aber gerade deshalb soll das auch ein Signal sein, dass wir jetzt alle zusammenhalten und zusammenstehen müssen. Einen Verein wie die SV Guntamatic Ried machen ganz besonders seine Fans aus. Deshalb werden wir jetzt alles daran setzen, dass wir sie durch Leistung und Leidenschaft am Platz wieder mit ins Boot nehmen. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam den Klassenerhalt schaffen werden.“

Zur Person Samuel Sahin-Radlinger:

geboren am 7. November 1992 in Ried

Nationalität: Österreich

Größe: 198 cm

Position: Tormann

Vereine: SV Guntamatic Ried (bis 2011), Hannover 96 (2011-19), SK Rapid Wien (2013/14, Leihe), 1. FC Nürnberg (2014/15, Leihe), Brann Bergen (2018, Leihe), FC Barnsley (2019/20), SV Guntamatic Ried (seit 2020); U18- bis U21-Nationalspieler.

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger und Harald Dostal/www.sport-bilder.at