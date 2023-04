Bei der SV Guntamatic Ried ist Feuer am Dach! Nachdem das Tabellenschlusslicht letzte Woche das 6-Punkte-Spiel zuhause gegen Hartberg mit 1:3 verloren hatte, ist heute Wiedergutmachung gegen WSG Tirol angesagt. Zur Halbzeit stand es 1:1-Unentschieden. Beide Teams hatten ihre spielstarken Phasen und auch beide Teams ließen in der Defensive mit Eigenfehler gelegentlich etwas anbrennen. In Summe ist das 1:1 zur Pause dank des Führungstreffers von Prica und dem Kopfball-Tor von Plavotic zum Ausgleich kurz vor dem Seitenwechsel vollends leistungsgerecht. Davor machte aber der SVR-Anhang mit einem Plakat klar, wie ihm aktuell zumute ist.

SV Guntamatic Ried: Manager Stefan Reiter steht vor dem Aus!

Hier geht's zum Live-Ticker auf ligaportal.at:

SV Ried vs. WSG Tirol