Zur Halbzeit-Pause der beiden heutigen Spiele in der 3. Runde der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga (zugleich der 25. Spieltag der Saison) schien sich ein "Samstag der Vorarlberger" abzuzeichnen, führt Aufsteiger SC Austria Lustenau - in diesen Wochen nichts Neues - mal wieder mit 1:0 gegen den WAC und in der Profertil Arena der SCR Altach gar mit 2:0 beim TSV Hartberg. Doch die Ost-Steirer wollten sich keinesfalls von der Elf ihres Ex-Trainers Klaus Schmidt in der Tabelle überrunden lassen und kamen nach der Pause zurück, um ihre Aufholjagd zumindest noch mit einem 2:2-Remis zu belohnen. Die STATEMENTS...

"Hätten 1. Halbzeit Partie nach Hause spielen können"

Klaus Schmidt (Trainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…das Spiel: „Nach der 1. Halbzeit wäre es fast von alleine gegangen. Aber dann hat Hartberg richtig gut geantwortet und wir haben eine Viertelstunde den Faden verloren und haben dort die 2 Tore bekommen. Aber die Mannschaft hat nach diesen 2 Gegentoren überragend zurückgekämpft und hat sich diesen Punkt verdient, obwohl wir 1. Halbzeit die Partie nach Hause spielen hätten können.“



…die zwei unterschiedlichen Hälften: „Man muss sagen, wir haben in Lustenau eine Partie verloren und treten jetzt hier auswärts mit einem komplett anderen Gesicht auf. Das war eine andere Mannschaft, die hier heute auf dem Platz gestanden ist. Wir haben es wirklich sehr ruhig gespielt und zweite Hälfte hat dann Hartberg all in gespielt und hat hinten die ein oder andere Position aufgegeben und hat vorne mehr Spieler gehabt. Die haben wir am Anfang nicht gut weg verteidigt und somit ist das 2:2 zu Stande gekommen. Dann muss man das so hinnehmen, Mund abputzen und das Körner mitnehmen.“



…die Rückkehr nach Hartberg: „Man kommt hier rein, trifft alle Leute, mit denen man sich vor einem dreiviertel Jahr noch in den Armen gelegen hat und wo man auch schwierige Zeiten durchlebt hat, und will gewinnen. Das ist grausig, weil jeder hier nur herkommt und sagt, man will den anderen die drei Körner wegnehmen. Da muss man alle Sentimentalitäten, alle Emotionen weglegen. Das gelingt mir leider nicht immer, aber am Ende können wir uns da alle die Hand geben, uns auf Wiedersehen sagen und die Geschichte ist gegessen.“



…die Rückkehr nach Hartberg (vor dem Spiel): „Natürlich kommen Erinnerungen hoch. Ich bin bei der Tür hereingegangen und es waren lauter bekannte Gesichter. Das lässt einen natürlich nicht kalt. Ich war hier ein halbes, dreiviertel Jahr und wir haben zu Beginn den Klassenerhalt geschafft. Es waren Dinge, die nicht so selbstverständlich waren. Es waren schon Dinge dabei, die positiv waren.

Am Ende der Saison war es nicht gut, war es nicht erfolgreich und insofern war der Schritt von den Vereinsverantwortlichen in irgendeiner Art und Weise nachzuvollziehen. Im Endeffekt ist es heute trotzdem ein bisschen eine ‚Sentimental Journey‘ und da kann ich mich nicht ganz dagegen wären, obwohl ich es nicht vorgehabt habe.“

„Wie der Spielverlauf jetzt war, trauere ich den zwei Punkten ein bisschen nach"

Atdhe Nuhiu (CASHPOINT SCR Altach): „Wenn wir vor der Partie geredet hätten und wir hätten gesagt, wir nehmen einen Punkt mit, hätten wir den wahrscheinlich schon genommen. So ehrlich muss man sein. Wie der Spielverlauf jetzt war, trauere ich den zwei Punkten ein bisschen nach. Nichtsdestotrotz haben wir es in der Qualifikationsgruppe relativ gut gemacht.

Wir haben nicht viel zugelassen, auch im Derby nicht. Heute war es vielleicht ein kleiner Rückfall und von dem müssen wir auf alle Fälle so schnell wie möglich lernen, damit uns diese 20 Minuten, die wir gehabt haben, nicht mehr so passieren, in der Passivität.“

Karamarko & Kapitän Heil, der den 1:2-Anschlusstreffer per Traumtor erzielte, bejubeln einen Punktgewinn nach erfolgreicher Aufholjagd nach 0:2-Pausenrückstand.

"1. Halbzeit war erschreckend passiv von uns - eigentlich gar nicht das, was..."

Markus Schopp (Trainer TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Es waren zwei total unterschiedliche Halbzeiten. Die 1. Halbzeit war erschreckend passiv von uns, abwartend, eigentlich gar nicht das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Dadurch hat der Gegner eigentlich relativ problemlos 0:2 führen können, hätte wahrscheinlich sogar 0:3 führen können.

2. Halbzeit haben wir das viel besser hinbekommen und am Ende können wir uns belohnen, hätten in der Tat sogar zwei Mal ein Tor machen können mit einer Situation am Schluss, über die man vielleicht diskutieren kann. Aber über die 90 Minuten muss man mit dem Punkt auch zufrieden sein.“



…das nicht gegebene Tor: „Man kann natürlich diskutieren, ist es Corner ja oder nein. Fakt ist, er entscheidet, dass es Eckball ist. Was mich irritiert ist die Situation, dass das Zeichen gegeben wird, dass der Ball hinter der Linie war. Das ist von da sehr schwer zu sagen. Er hat das am besten gesehen oder vielleicht hat er es im Kopf gehabt, dass es vielleicht kein Corner war. Ärgerlich.“



…die 2. Hälfte: „Wir haben uns in der 1. Halbzeit extrem schwer getan die richtigen Auslöser zu finden, wann wir Intensität in Situationen bringen. Wir haben nahezu keine Balleroberungen gehabt, wo wir eine Dynamik ins Spiel bekommen hätten können. Das hat viel mit den Anlaufwegen vorne zu tun gehabt und es war dann die Frage, wie kannst du mit den Spielern am Platz was verändern.

Wir haben dann in der 1. Halbzeit mit den Spielern am Platz was zu verändern versucht, auch verletzungsbedingt haben wir wechseln müssen. In der Halbzeit war es dann klar, das Spiel zu drehen bedarf einer Energie, die wir brauchen und die habe ich von ein paar Spielern nicht gesehen. Deswegen war es die logische Entscheidung, den ein oder anderen auch vom Platz zu nehmen.“

"Das darf uns so in dem Fall nicht passieren"

Dominik Prokop (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…das Spiel: „Natürlich hätte ich gerne von Anfang an gespielt, ich glaube das geht jedem Spieler so. Aber wir haben letzte Woche gewonnen, wir haben es gut gemacht und ich habe da meiner Mannschaft helfen können in Ried und das war auch heute mein Zugang zum Spiel. Ich habe versucht, der Mannschaft zu helfen. Nicht nur ich, sondern auch alle anderen Spieler die reingekommen sind. Ich denke, wir haben das in der 2. Halbzeit gut gemacht und ich bin froh, dass ich der Mannschaft helfen konnte.“



…die 1. Halbzeit: „Ich denke wir sind eigentlich ganz gut ins Spiel gekommen. Die ersten 10 Minuten waren gut. Dann haben wir so ein Standard-Gegentor bekommen und das hat uns ein bisschen verunsichert, das hat uns ein bisschen die Dynamik aus dem Spiel genommen. Aber das darf uns so in dem Fall nicht passieren. In dem Fall waren da zu dem Zeitpunkt noch 80 Minuten zu spielen und wir waren gut im Spiel. Das hat uns ein bisschen aus der Bahn geworfen, aber im Endeffekt war es ein verdienter Punkt. Ein Punkt der Moral und ich denke, da wäre vielleicht sogar noch mehr möglich gewesen.“



…die Mentalität der Mannschaft: „Das ist das positive heute, dass wir nie aufstecken, dass wir immer wieder zurückkommen können und diese Qualität haben. Das kann uns natürlich für die letzten Runden sehr viel Kraft geben. Aber im Endeffekt müssen wir halt von Anfang an schon unsere Leistung auf den Platz bringen, damit wir nicht in diese Situationen kommen. Aber das Wissen darüber ist gut.“

„Wir waren nicht am Platz"

Jürgen Heil (TSV Egger Glas Hartberg) über...

…die 1. Halbzeit: „Wir waren nicht am Platz. Es verfolgt uns schon die ganze Saison, dass wir, wenn wir ein Spiel gewinnen, vielleicht lockerer lassen. Das hat sich in der Trainingswoche nicht so angefühlt, aber wenn man unsere 1. Halbzeit gesehen hat, war die wirklich nicht gut. Da müssen wir uns an unserer Nase nehmen. Das haben wir heute verbockt, dass wir keine 3 Punkte holen, aber die Moral war natürlich super und im Endeffekt hätten wir die Partie vielleicht sogar gewinnen können.“



…seinen sehenswerten Treffer: „Ich glaube, ich habe sehr lang auf das erste Tor der Saison warten müssen. Ich weiß nicht, ob ich noch viele von denen schießen werde in meiner Karriere. Es ist mir gut vom Fuß gegangen und das war zu dem Zeitpunkt brutal wichtig, weil da haben wir dann wieder brutal gelebt und das war eigentlich sehr wichtig.“

„Wenn Altach diesen Punkteschnitt halten kann, werden sie sich retten“

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…den SCR Altach: „Die Qualifikationsgruppe ist jetzt drei Spieltage alt. Die Altacher haben aus diesen 3 Spielen 4 Punkte geholt, also wenn Altach diesen Punkteschnitt halten kann, dann werden sie sich retten. Jetzt wo es drauf ankommt, sind die Altacher vernünftig unterwegs.“



…die Mentalität des TSV Hartberg: „Wenn du eine Halbzeit total unterlegen bist, 0:2 zurück, dass du in der 2. Hälfte sagst, du hast nichts mehr zu verlieren und gehst all in, presst höher und versuchst alles, und mit ein bisschen Glück hast du die Möglichkeit, das Spiel noch zu drehen. Das wäre ihnen fast gelungen. Grundsätzlich war das Entscheidende, wie sie nach der Pause rausgekommen sind.“



…das Tor zum 0:1: „Die Ecke kommt in den 5 Meter Raum geschlagen und man sagt immer bei einem Standard ist der 5 Meter Raum der Raum des Torhüters, auch wenn Gugganig und Nuhiu dort zwei riesengroße Spieler sind, denn auch Sallinger hat eine gewisse Größe und Länge. Da muss er den Ball einfach wegfausten und die Situation klären.“



…Dario Tadic (vor dem Spiel): „200 Bundesligaspiele, den Erfolgslauf mit Hartberg mitzugestalten, das ist was Besonderes. So lange ein Spieler in der Lage ist zu spielen und auch das Gefühl hat, dass er gut ist, wird er immer heiß sein, wenn er auf der Bank sitzt. Für mich ist er noch immer enorm wertvoll, wenn Hartberg gefordert ist, vorne Druck auszuüben und viele Bälle nach vorne reinbringen soll. Wenn Hartberg in der Lage ist, Druck aufzubauen, ist er für mich noch immer der gefährlichste Angreifer, den Hartberg zur Verfügung hat.“

TSV Egger Glas Hartberg - SC Cashpoint Rheindorf Altach 2:2 (0:2)

Tore: 0:1 Gugganig (10., Eckball Thurnwald), 0:2 Jurcec (33., Assist Nuhiu), 1:2 Heil (58., Avdijaj), 2:2 Prokop (63., Frieser).

