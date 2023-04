Zur Halbzeit-Pause der beiden Samstag-Spiele in der 3. Runde der Quali-Gruppe der ADMIRAL Bundesliga (zugleich der 25. Spieltag der Saison) schien sich ein "Samstag der Vorarlberger" abzuzeichnen, lag Aufsteiger SC Austria Lustenau gegen den RZ Pellets WAC zum 5. Mal in Folge mit dem obligatorischen 1:0 vorn und führte der SCR Altach gar mit 2:0 beim TSV Hartberg. Doch dann bewies der WAC Moral, wollte bei seinem Auswärts-Doppel im Westen binnen einer Woche (4:0 bei WSG Tirol am Karsamstag) nicht zum 2. Mal leer ausgehen und drehte die Partie, um wie am 1. Oktober im Grunddurchgang wieder einen 3:1-Auswärtssieg im Reichshofstadion zu landen. Apropos landen: Die Wölfe reisten diesmal mit dem Flieger an und ab. Wir fliegen die STATEMENTS ein...

Matthäus Taferner, WAC-Kapitän, bescherte mit den Wölfen Neo-Cheftrainer Manfred Schmid nicht nur den 1. Auswärtssieg, sondern die Lavanttaler feierten gesamt bereits den 6. Dreier in dieser Saison in der Fremde. Links Hakim Guenouche, der nach 4 Siegen en suite mit Austria Lustenau mal wieder eine Niederlage kassierte, dennoch bleibt der Aufsteiger auch nach Runde 3 in der Quali-Gruppe Spitzenreiter, vor dem Zweiten WSG Tirol, gegen den es nächsten Samstag geht.

"Ersten 10 Minuten waren perfekt"

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…das Spiel: „In erster Linie haben wir gegen einen sehr starken Gegner gespielt, der sehr viel Qualität hat und uns gezeigt hat, dass sie an einem guten Tag jeden Gegner in Österreich schlagen können. Das hat sich bewahrheitet. Aber auch, weil wir viel zu viel zugelassen haben. Das hat nicht nur mit der Defensive zu tun. Wir haben einen super Start gehabt, die ersten 10 Minuten waren perfekt. Wir gehen in Führung und danach hatten wir das Gefühl von außen, dass wir einen Gang zurückschalten, dass wir der Meinung waren, das geht heute locker.

Wir haben dem Gegner viel zu viel Raum gelassen, vor allem im Mittelfeld sind wir nie in die Zweikämpfe gekommen. Dann haben sie natürlich Oberhand bekommen und haben das gnadenlos ausgenützt. Ich habe schon vor dem Spiel gesagt, dass sie einfach eine brutale Qualität in der Offensive haben, und sie haben uns heute richtig nass gemacht.“



…die taktische Umstellung: „Weil wir in der 1. Halbzeit die Außenpositionen nicht zubekommen haben. Da konnten sie andribbeln, das haben unsere zwei Stürmer nicht zulaufen können, das sind zu viele Meter gewesen. Daher haben wir versucht mit drei Stürmern etwas breiter zu stehen und das zu unterbinden. Wir haben die Mannschaft gewarnt, dass es so nicht weitergeht, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der Gegner den Ausgleich machen wird und es hat sich leider bewahrheitet.

Wir verlieren dann die Bälle in der Vorwärtsbewegung zu einfach, spekulieren auf ein Foul und bekommen dann ein einfaches Gegentor. Von dort weg hat der WAC gespürt heute ist was drinnen und das haben sie gnadenlos ausgenutzt.“

„Für uns hat sich nichts verändert“

Manfred Schmid (Trainer RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Die Reaktion heute ist das, was mich am meisten freut. Wenn man so ein Spiel wie wir in Tirol hinter uns hat, mit diesem Ergebnis, mit diesem Beginn nach 12 Sekunden. Diese Reaktion freut mich sehr für die Jungs. Außerdem waren wir sehr effektiv heute.“



…das frühe Gegentor: „Natürlich denkst du dir, hoffentlich passiert das so nicht. Ich habe diese Woche wieder eine Mannschaft gesehen, die sehr gut trainiert hat, die sehr guten Fußball gespielt hat, die sich taktisch gut verhalten hat im Training. Ich habe das Gefühl gehabt, wir sind bereit und die Reaktion heute war top. Das war das Ergebnis unserer Arbeit diese Woche. Sehr viel Videoanalyse, sehr viel Kopfarbeit. Für uns war es wichtig, den Jungs Sicherheit zu geben. Bei uns ist nicht alles selbstverständlich. Wir habe das Selbstvertrauen nicht, wir müssen uns einfach über Erfolge das Selbstvertrauen erarbeiten und dann hat man gesehen, wozu die Mannschaft im Stande ist.“



…die Tabelle: „Für uns hat sich nichts verändert. Ich habe immer gesagt, ich möchte so schnell wie möglich da unten weg und dann kann man sich neue Ziele setzen. Für uns ist noch nichts entschieden, es geht sehr schnell und es sind noch 7 Spiele zu gehen. Mit so einer Leistung werden wir da unten nichts zu tun haben.“



…die Kaderplanung: „Ich möchte relativ schnell dran sein. Ich möchte diese 10 Spiele so gut wie möglich überstehen und so gut wie möglich das Maximum erreichen und dann wollen wir gemeinsam mit dem Präsidenten und den handelnden Personen eine richtig starke Mannschaft zusammenstellen. Für uns ist es natürlich notwendig, durch Beziehungen, durch Kontakte, auch durch meine Zeit als Chefscout in Köln, Spieler hierherzubekommen, mit denen wir nächste Saison vorne angreifen wollen. Deswegen ist es wichtig, dass wir rechtzeitig beginnen.“



…seine Rolle als Sportdirektor: „Die finanzielle Geschichte ist nicht mein Arbeitsgebiet. Bei mir geht es darum, eine Mannschaft im sportlichen Bereich zusammenzustellen, meine Ideen zu verwirklichen, Spieler zu kontaktieren über meine Kontakte und über mein Netzwerk, und das dann den Verantwortlichen vorzulegen. Dann wird entschieden, ob es finanziell machbar ist oder nicht.“



…seine Doppelfunktion: „Das war ein Grund, warum ich das begonnen habe. Ich habe die Möglichkeit, etwas aufzubauen gemeinsam mit dem Präsidenten und den verantwortlichen Leuten. Das war ein großer Ansporn für mich. Ich weiß, dass man hier in Ruhe arbeiten kann und ich weiß, dass ich hier gewisse Dinge verwirklichen kann. Es sind kurze Wege und ich habe das volle Vertrauen des Präsidenten und der handelnden Personen und das ist mir sehr wichtig.“

"Haben uns wieder getraut, Fußball zu spielen"

Simon Piesinger (RZ Pellets WAC) über...

…das Spiel: „Wir sind wieder relativ schlecht ins Spiel gestartet mit dem 1:0 für Lustenau, aber die Reaktion auf das Tor war sehr gut. Wir haben uns wieder getraut, Fußball zu spielen, wir haben aggressiv gespielt, wir haben gut kombiniert nach vorne und wir haben uns auch Chancen herausgespielt.“



…seine Leistung: „Das erste Match gegen Lustenau ist natürlich unglücklich gelaufen und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir heute gewonnen und ich ein Tor beisteuern konnte.“



…sein Tor: „Vom Gefühl her war es schön. Super Tor, ein extrem wichtiges. Das wir in der 2. Halbzeit so rausgekommen sind und so gestartet sind und das Spiel noch gedreht haben ist auch eine Qualität. Da heißt es nächste Woche weiterzumachen.“



…die Wichtigkeit des Sieges: „Wir wissen, es ist noch nicht getan. Wir wollen so schnell wie möglich mit unten gar nichts mehr zu tun haben und dann schauen was nach oben hin möglich ist. Wie gesagt, es waren jetzt drei Punkte und drei Punkte in der Qualifikationsgruppe sind extrem wichtig, vor allem wenn die anderen Mannschaften Punkte liegen lassen. Das freut uns natürlich und gibt uns auch gutes Selbstvertrauen für nächste Woche.“

"Dann hat man eine positive Reaktion gesehen"

Thorsten Röcher (RZ Pellets WAC) über...

…den frühen Rückstand: „In den ersten 20 Minuten war es schon in den Köpfen drinnen. Aber wir haben uns gesagt, egal was heute passiert, wir richten uns wieder auf, wir pushen uns, wir bleiben positiv. Dann hat man eine positive Reaktion gesehen. Das Spiel ist immer besser geworden zu Gunsten für uns. In der 2. Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und ich glaube über 90 Minuten ist der Sieg verdient.“



…die Reaktion nach der Niederlage am vergangenen Spieltag: „Wir haben gewusst, dass das was wir letzte Woche abgeliefert haben, nicht unserem wahren Gesicht entspricht. Deswegen haben wir weiter an uns gearbeitet und gesagt, wir wischen das weg. Wir haben es noch mal analysiert und haben gewusst, das sind nicht wir. Wir haben gewusst, dass wir hier in Lustenau ganz anders auftreten müssen, und zum Glück ist uns das geglückt.“



…die Wichtigkeit des Sieges: „In der Qualifikationsgruppe geht es ganz schnell. Man kann 2 Mal verlieren und steht auf einmal ganz unten, da wollten wir nicht reinrutschen. Deshalb haben wir gesagt, wir müssen alles geben, damit wir da nicht reinkommen. Heute haben wir den 1. Schritt gemacht, aber es ist noch nichts getan. Nächsten Freitag wollen wir gleich nachlegen. Es ist ein Sieg, der tut uns gut. Vor allem das Selbstvertrauen müssen wir mitnehmen und dann müssen wir am Freitag nachlegen.“

„WAC hat es verstanden, dagegenzuhalten"

Walter Kogler (Sky Experte) über...

…die Leistung des WAC: „Der WAC hat es verstanden, dagegenzuhalten. Sie haben selbst viel für das Spiel getan. Obwohl sie in der ersten Halbzeit nicht die großen Chancen hatten, hatte man das Gefühl, der WAC ist in diesem Spiel angekommen. Sofort nach der Pause der Ausgleichstreffer und spätestens nach dem 2:1 Treffer von Piesinger hat die Mannschaft das Gefühl gehabt, dass sie heute gewinnen kann. Sie haben sich von Minute zu Minute gesteigert und auch verdient gewonnen.“



…die Zielsetzung des WAC: „Ich denke es geht darum, so schnell wie möglich die nötigen Punkte machen, dass man nach hinten hin abgesichert ist. Wenn das schnell gelingt, dann wird man auch die Möglichkeit haben, auch ganz vorne anzugreifen. Aber nicht jetzt schon nach einem Sieg denken, es zählt für uns nur der erste Platz in dieser Gruppe. Sondern nächstes Spiel wieder drei Punkte her und dann wird man sehen, wo man nach zwei, drei Runden steht.“



…das 1:0 für Lustenau: „Da sind 5, 6 Zweikämpfe, die der WAC alle verliert. Die Lustenauer kommen immer wieder an den Ball, können sich immer wieder durchsetzen, hier ist auch die Strafraumverteidigung schlecht mit einer schlechten Raumaufteilung und dann passiert es auch noch, dass der Ball abgefälscht wird. Also es spielt vieles hinein, aber in erster Linie das Verhalten der WAC-Spieler. Sie verhalten sich nicht ideal in diesen Situationen und kommen so immer wieder in Schwierigkeiten.“



…Manfred Schmid (vor dem Spiel): „Er hat es aus meiner Sicht geschafft, dass die Mannschaft, zumindest wenn der Gegner angreift, relativ gut steht mit noch einigen Problemen, an denen sie arbeiten müssen. Aber er hat versucht, der Mannschaft in der Defensive ein gewisses Korsett zu geben.“

ADMIRAL Bundesliga, 25. Rd., Quali-Gruppe Rd. 3

SC Austria Lustenau - RZ Pellets WAC 1:3 (1:0)

Samstag, 15. April 2023; Reichshofstadion; 3.771 Zuschauer; SR Stefan Ebner

Tore: 1:0 Fridrikas (10.), 1:1 Baribo (48.), 1:2 Piesinger (72.), 1:3 Röcher (80.).

