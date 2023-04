Das tabellerische Top-Spiel in Rd. 25 der ADMIRAL Bundesliga geht in der Red Bull Arena ab 14:30 Uhr über die Bühne, wenn Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg den Dritten LASK empfängt. Doch das große Resonanz-Spiel findet in Hütteldorf statt, wo bereits im Vorfeld das 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und der Austria ausverkauft ist. 26.000 Besucher werden im Allianz Stadion erwartet. Auch das 337. Wiener Derby an gleicher Wirkungsstätte am 9. Oktober war ausverkauft. Heute empfängt der Vierte Rapid den Fünften FAK, der nur 1 Zähler hinter den Gastgebern liegt und die bisherigen beiden Saison-Duelle gewann.

Salzburger Schiedsrichter leitet 339. Wiener Derby

Am Sonntag, 16. April 2023, ist es wieder einmal soweit! Erstmals im Kalenderjahr kreuzen der SK Rapid und die Wiener Austria im Allianz Stadion sportlich die Klingen. Seit Samstagnachmittag ist das 339. Wiener Derby ausverkauft. Spielbeginn ist um 17 Uhr - Ligaportal-LIVETICKER, die Stadiontore öffnen 90 Minuten vor Ankick.

Schiedsrichter: Ing. Sebastian Gishamer. Der 34-Jährige gehört dem Salzburger Schiedsrichterverband an.

Achtung: Straßensperren in Wien wegen Sonntags-Demos

Der SK Rapid bittet um zeitgerechte Anreise und um Beachtung, dass die U2 am Wochenende zwischen den Stationen "Donaustadtbrücke" und "Stadion" nicht fahren wird (alle Infos dazu auf der Homepage der Wiener Linien). Weiters wird die Linke Wienzeile am Matchtag wegen einer Demonstration ab 7 Uhr im Bereich der U4-Station "Pilgramgasse" gesperrt sein. Sieben Demos und Kundgebungen sind dem Vernehmen nach am heutigen Sonntag im vorgenannten Bereich angesagt.

Wie lange diese Sperre dauert ist nicht bekannt. Die Polizei ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, um für einen geordneten Ablauf der Versammlungen und den Schutz der Veranstaltung zu sorgen. Für Besucher des Wiener Derby wird empfohlen dem Bereich großräumig auszuweichen. Auch in der City selbst sind mehrere Kundgebungen gemeldet. Daher wird es zu vorübergehenden Sperren der Ringfahrbahn und anderen Straßenzügen im innerstädtischen Bereich kommen. Auch hier will die Wiener Polizei für einen reibungslosen Verlauf sorgen.

Aufgrund des sintflutartigen Regens in Hütteldorf wich die Mannschaft von Cheftrainer Zoran Barišić zum Training auf den Kunstrasenplatz aus. Trotz der für April sehr kühlen Temperaturen brennt die ganze Truppe auf das dritte Derby der laufenden Saison, das endlich mit einem vollen Erfolg und damit drei Punkten für Grün-Weiß über die Bühne gehen soll - siehe auch VORSCHAU.

Hier noch ein paar Daten & Fakten:

In den letzten 8 Wiener Derbys konnten die Hütteldorfer nie mehr als ein Tor pro Spiel erzielen. Auf der anderen Seiten blieb der SK Rapid in den letzten 12 Duellen gegen die Austria nur einmal ohne Gegentor (beim 0:0 auswärts am 7. März 2021). Im Allianz Stadion haben die Violetten bisher in jedem der bisherigen 10 Derbys zumindest ein Tor erzielt. Mehr als zwei Tore pro Spiel gelangen noch keiner der beiden Mannschaften.

Gesamt-Bilanz in der Meisterschaft:

305 Spiele / 124 Siege / 78 Unentschieden / 103 Niederlagen - Tore: 554:459

Höchste Siege: 10:1 (23.08.1942, Praterstadion / 9:0 (02.07.1916, Pfarrwiese)

Höchste Niederlage: 0:6 (11.10.1969, Praterstadion)

Die meisten Wiener Derby-Einsätze für den SK Rapid seit 1911:

Peter Schöttel (48), Steffen Hofmann (47).

Die Top-Torschützen des SK Rapid im Wiener Derby seit 1911:

Franz Binder (21), Hans Krankl (19), Franz Weselik (17), Eduard Bauer & Robert Dienst (je 15), Matthias Kaburek & Steffen Hofmann (je 12).