Der SK Rapid hat seit Eröffnung des neuen Allianz Stadions im Sommer 2016 noch kein einziges Heim-Derby gegen die Wiener Austria gewonnen. Den letzten Sieg gegen die Violetten gab es am Sonntag, den 17. April 2016, also vor 7 Jahren, vor 25.700 Zuschauern im Ernst Happel Stadion (SR damals Harald Lechner). Viele sprechen bereits von einem Heim-Fluch der Hütteldorfer. Was es damit auf sich hat und wie die Grün-Weißen diese Serie heute (Derby ab 17 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER) brechen können, analysiert Mentalcoach Wolfgang Seidl in seinem heutigen Gast-Beitrag.

Fotocredit: Josef Parak

Bei Derby ist Druck auf Spieler & Team höher als gegen andere Teams

Jedes Derby vermittelt eine gewisse Brisanz und der Druck auf die Spieler und Teams ist höher als gegen andere Teams. Zusätzlich wird von außen dieser sogenannte Heimfluch an die Rapid-Spieler herangetragen, der die Erwartungshaltung dementsprechend noch steigert.

Auch wenn Rapid Trainer Zoran Barišić betont, wir wollen die Statistik aus dem Kopf bekommen, lassen sich solche Probleme nicht kollektiv lösen. Jeden Spieler plagen individuelle Ängste und Themen. Da geht es, vor allem bei jüngeren Spielern, um Versagensängste, um den Umgang mit Druck und um einen Imageverlust. Das sind Themen, die bei jedem einzelnen Spieler unterschiedlich ausgeprägt sind.

Kampfansagen setzen Spieler unter Druck

Erfolgreiche Teams haben erkannt, dass sie ihren Spielern vertrauensvolle Ansprechpartner, wie Sportpsychologen oder Mentalcoaches, zur Verfügung stellen, um die Spieler auf solche herausfordernden Situationen präventiv vorzubereiten. Leider werden diese wichtigen mentalen Themen bei den meisten Klubs nach wie vor unterschätzt.

Trainer können sich oft schwer vorstellen, was in den Köpfen ihrer Spieler vorgeht und haben nicht das Wissen und die Zeit, diese Themen in Einzelgesprächen zu erörtern. Außerdem werden die wenigsten Spieler sich dem Trainer gegenüber öffnen, und ihre Ängste und Sorgen kundtun. Das könnte ja als Schwäche ausgelegt werden.

Heimspiel als psychologischer Vorteil?

Heimspiele sind psychologisch eher ein Vorteil. Die Spieler sind mit dem Umfeld vertraut, sie müssen nicht lange anreisen und sie können zu Hause schlafen und frühstücken. Das Heimpublikum unterstützt die Mannschaft, wenn es läuft.

Doch es kann beim Gegenteil auch schnell unruhig werden, was die Spieler spüren. Irgendwann kommt der Punkt, vielleicht ausgelöst durch eine Serie von Fehlpässen oder verlorenen Zweikämpfen, an dem das Team merkt, es läuft nicht so wie im Training. Und das kann dazu führen, dass der Kopf und die Zweifel die Beine blockieren.

Wie kann Rapid den Fluch besiegen?

Die Spieler müssen auf die schwierigen Momente im Match vorbereitet sein. Sie sollten in der Lage sein, auch nach Rückschlägen oder individuellen Fehlern wieder in den Fighter-Modus zu gehen. Sich wieder aufrichten, hilfreiche und förderliche innere Selbstgespräche führen. Sich gegenseitig pushen.

In solchen schwierigen Momenten können auch die Fans mit ihrem Motto – GEMEINSAM KÄMPFEN SIEGEN- die Mannschaft wieder positiv unterstützen.

Die Frage ist auch, schaffen es die Führungsspieler in den kritischen Momenten voranzugehen und Verantwortung zu übernehmen? Wenn ja, kann das heute der Schlüssel zum ersten Erfolg im Allianz Stadion gegen die Wiener Austria sein.

Wolfgang Seidl, ist selbstständiger akademischer Mentalcoach mit einer Praxis in der Steiermark und Wien. Er betreut als Coach Sportler, stressgeplagten Menschen, Mannschaften und Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit mit Fußball liegt einerseits in der mentalen individuellen Betreuung von SpielerInnen sowie in der mentalen Beratung von Mannschaften.



