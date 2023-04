Guido Burgstaller hat weiter einen wahren Torlauf, sorgte im 339. Wiener Derby zwischen seinem gastgebenden SK Rapid und Austria Wien im ausverkauften Allianz Stadion (26.000!) für den ersten Treffer...und scorte damit in 8 Pflichtpartien in Folge in Hütteldorf (inkl. ÖFB-Cup-Halbfinale vs. SV Guntamatic Ried). 11 Treffer in 8 Heimspielen seit 26. Oktober 2022...Wahnsinns-Quote für den 33-jährigen Kärntner, der damit in der Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga mit Markus Pink (jetzt Shanghai/China) gleichzog (je 15 Tore). Doch dann...alles Weitere über die emotionsgeladene, packende Partie jetzt im Ligaportal-LIVETICKER.

Maßflanke Auer - Hechtkopfball Burgstaller = 1:0

Guido Burgstaller alias "Burgknaller" lässt den SK Rapid mit dem Führungstor hoffen, endlich im Allianz Stadion den ersten Derby-Sieg zu feiern nach 10 vergeblichen Versuchen. Doch Austria Wien hatte zunächst den besseren Start, ehe zum Ende der Anfangsviertelstunde dann der Torgarant der Hütteldorfer zur Stelle war.

Jonas Auer, wieder mal als Assist erfolgreich, hatte über die linke Außenbahn Platz & Zeit und brachte mit links eine lang gezogenen, prima getimte Flanke in Richtung zweite Stange, wo der SK Rapid-Kapitän mal wieder richtig stand bzw. flog und per spektakulärem Hechtkopfball die 1:0-Führung für die Barisic-Elf erzielte.

Doch dann die Austria-Antwort...siehe Ligaportal-LIVETICKER!

TOOOOOOOOOOOR!!!!!!

Das Allianz Stadion bebt!

Nach einer perfekt geschlagenen Flanke von #Auer trifft #Burgstaller akrobatisch per Kopf!😍

_____________________________

15’ | SK Rapid 1:0 FK Austria | #SCRFAK | #SCR2023 — SK Rapid (@skrapid) April 16, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at