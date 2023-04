Der SK Sturm Graz rehabilitierte sich für die erste Auswärts-Niederlage der Saison in der ADMIRAL Bundesliga am Ostersonntag beim LASK (2:1) mit einem 2:0-Sieg beim SK Austria Klagenfurt in der 28 Black Arena. Und revanchierte sich zugleich zum Ende seines Auswärts-Doppels binnen 8 Tagen auch für das 1:2 gegen die Kärntner Violetten im Februar und verkürzte den Abstand auf Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg, der sich mit einem 0:0 gegen den Dritten LASK zu begnügen hatte und vor dem Gipfeltreffen nächsten Sonntag in Graz (17 Uhr) nun nurmehr 2 Zähler Vorsprung vorweist. Das Top-Spiel bestimmte auch die STATEMENTS!

"Mannschaft hat anderes Gesicht gezeigt"

SK Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer über...

…die Niederlage gegen den LASK (im Vorfeld): „Natürlich hat diese Niederlage wehgetan. Jede Niederlage hat aber eine klare Botschaft, und die hat es für uns auch gehabt. Ich habe den Jungs einen Raum gegeben, wo ich gehofft habe und mir sehr sicher bin, dass sie selbst auch ihre Lehre gezogen haben aus dieser Niederlage. Deshalb bin ich überzeugt, dass jeder einzelne mit einem sehr klaren Vorsatz in dieses Spiel geht.“

…das Spiel: „Wir haben uns sinnbildliche Situationen aus der 1. Halbzeit mit Videobild angeschaut. Die Mannschaft hat die richtigen Schlüsse daraus gezogen und einfach ein anderes Gesicht gezeigt. Ein bisschen einen Fremdblick zu bekommen ist manchmal gar nicht so schlecht, weil es dann wirklich ein ganz anderes Gesicht gezeigt hat.“

„Das hat unseren Spielfluss und unsere Konzentration oftmalig unterbrochen“

…die VAR-Unterbrechungen während des Spiels: „Man muss sagen, dass es enge Entscheidungen waren. Es ist aber nicht jede Berührung ein Foul. Man braucht nicht immer minutenlang das Spiel unterbrechen. Das hat unseren Spielfluss und unsere Konzentration oftmalig unterbrochen. Es wäre für mich nicht notwendig gewesen, so oft eine On-Field-Review zu machen. Wenn man es aber macht, warum schaut man sich die Situation mit Emegha in der 80. Minute dann nicht an, denn das war für mich eine klare Elfmetersituation. Das lässt für mich schon Fragen offen.“



…das bevorstehende Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg: „Ich weiß, wie sie gespielt haben. Das schafft natürlich eine super Ausgangssituation für uns. Es ist angerichtet für ein Topspiel am kommenden Sonntag. Unser Stadion wird aus allen Enden platzen. Ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel.“



…die Grazer Titelambitionen: „Klar strebt man nach dem Höchsten, das ist klar. Von dem sind wir auch inspiriert und das begeistert uns auch. Am Ende ist das Resultatdenken aber nicht das, wohin ich will. Ich will einfach, dass die Jungs sich auf die Leistung fokussieren, denn die können wir beeinflussen. Alles andere hängt ja auch von anderen ab und von dem her sollten wir uns darauf fokussieren, dass wir unsere Topleistung durchgängig auf den Platz bringen, denn dann ist die Möglichkeit auch am größten, dass wir unseren Träumen ganz nahekommen.“

„Er kann natürlich in der finalen Phase wirklicher Trumpf für uns sein“

…die Rückkehr von Abwehrchef Gregory Wüthrich: „Er hat dieses klare Ziel gehabt, noch in der entscheidenden Phase der Meisterschaft einzugreifen. Es war keine unproblematische Verletzung, aber er hat mit den Physiotherapeuten hervorragend gearbeitet. Er ist jetzt wieder zurück, bereit wieder zu spielen und kann natürlich in der finalen Phase ein wirklicher Trumpf für uns sein.“

Albian Ajeti (SK Sturm Graz): „Es war ein schwieriges Spiel, aber am Schluss ein klar verdienter Sieg.“



Tomi Horvat (SK Sturm Graz): „Es war schwierig, weil Klagenfurt zu Beginn in der Defensive gut gestanden ist. In der 2. Hälfte haben wir dann endlich getroffen und es uns damit leichter gemacht. Das zweite Tor war dann die Entscheidung.“



Jusuf Gazibegovic (SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: "Es war ein richtig schwieriges Spiel, wie wir es auch erwartet haben. Klagenfurt hat alles reingehaut. Ich glaube, dass sie sich heute nichts nachsagen lassen können. Sie haben alles versucht, aber wir natürlich am Ende auch. Wir wollten unbedingt den Sieg holen und das haben wir am Ende auch gemacht. Ich glaube, dass wir am Ende als verdienter Sieger dastehen.“



…das bevorstehende Spiel gegen den FC Red Bull Salzburg: „Wir arbeiten jede Woche hart. Jeder arbeitet einzeln an sich und jeder arbeitet an der Mannschaft. Das macht uns glaube ich auch aus. Wir freuen uns alle gemeinsam und kämpfen einer für den anderen. Das werden wir nächste Woche genauso machen. Für was es dann reicht, werden wir dann sehen. Hoffentlich für einen Sieg.“



Jon Gorenc Stankovic (SK Sturm Graz): „Wir haben ein schweres Spiel erwartet und ein schweres Spiel bekommen. Es war sicher nicht einfach, aber wir haben das Spiel mit einem Sieg durchgebracht. Wir haben verdient gewonnen. Jetzt liegt der Fokus auf der nächsten Woche.“

"Im Endeffekt hat man egesehen, dass Sturm von Reife her weiter ist als wir.“

SK Austria Klagenfurt-Cheftrainer Peter Pacult über...

…das Spiel: „Wir haben im Endeffekt gut verteidigt, vor allem in den ersten 60 Minuten. Da haben wir Sturm Graz sehr wenig zugelassen. Wir sind dann aufgrund eines Fehlpasses in Rückstand geraten, aber bis dahin hat es die Mannschaft ganz ordentlich gemacht. Vorne fehlt uns natürlich ein bisschen die Durchschlagskraft, aber das akzeptiere ich auch. Man kennt ja auch die Gründe. Schade halt, dass dann der Ball in den letzten 20 Minuten, in denen das Ganze dann wieder etwas offen war, nicht einmal glücklich zu uns springt. Im Endeffekt hat man einfach gesehen, dass Sturm von der Reife her schon weiter ist als wir.“



…die Grundordnung der Klagenfurter (im Vorfeld): „Es muss nicht unbedingt eine Dreierkette sein. Es kann auf ein 4-4-2 (Anm. Grundordnung) auch hinauslaufen. Die Einblendung ist zwar schön und gut, aber es ist eure Einblendung und nicht meine. Meine Mannschaft besteht aus elf Leuten, die heute auflaufen werden. Man wird dann sehen wie.“

"Pink ist Pink, Binder ist Binder und Soto ist Soto"

…die Stürmerthematik und den Abgang von Pink (im Vorfeld): „Sie vergleichen Äpfel mit Birnen. Pink ist Pink, Binder ist Binder und Soto ist Soto. Markus Pink hat seinen Weg hier gemacht und seine Spuren hinterlassen. Die Fußstapfen, die er hinterlassen hat, sind natürlich sehr groß. Die anderen drei Stürmer, denn es kommt ja auch Jonas Arweiler wieder zurück, haben wieder andere Qualitäten.“



…ob die Klagenfurter heuer besser sind als im letzten Jahr: „Wieso sollen wir weiter sein als letztes Jahr? Wir haben den Torschützenführenden abgegeben. Wie kommt man dann auf die Frage, dass wir dann besser sind. Da kann ich Ihnen nicht folgen. Wir sind sehr glücklich und zufrieden, dass wir unter die Top-6 gekommen sind. Wir haben aber vor zwei Wochen den Toptorschützen verloren, da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir noch Erster werden wollen. Wir wollen versuchen, alle Gegner zu ärgern und selbstverständlich zu punkten, denn das ist das Ziel. Wir müssen einfach Woche für Woche gegen diese Top-5 Vereine kämpfen. Wir haben es uns erarbeitet, dass wir in diesem Oberen Play-Off sind. Das ist toll für uns und für den Verein, aber man darf jetzt von uns keine Wunderdinge mehr erwarten.“



…das Ziel in der verbleibenden Saison: „Es wird immer das Ziel sein, Spiele zu gewinnen. Was dann am Ende rauskommt, werden wir sehen.“



Thorsten Mahrer (SK Austria Klagenfurt): „Ich denke, dass wir heute einen guten Fight geliefert haben. Es hat sich zumindest gut angefühlt auf dem Platz, größtenteils. In der 1. Halbzeit haben wir fast gar nichts zugelassen. In der 2. Hälfte ist Sturm ein bisschen mehr aufgekommen und war dann eine Spur besser.“



Christopher Wernitznig (SK Austria Klagenfurt): „Ich glaube, dass wir es bis zum 0:1 sehr gut verteidigt haben. Nach vorne haben wir die ein oder andere Chance gehabt, die du dann natürlich gegen Sturm Graz nutzen musst. Das haben wir leider nicht gemacht. Dann bekommen wir so ein dummes Tor. Danach haben wir noch einmal alles versucht, aber im Großen und Ganzen geht der Sieg für Sturm Graz in Ordnung.“

"Ich glaube nächste Woche fliegen die Fetzen"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Mit Fortdauer des Spiels wurden einfach die Räume immer größer. Du kannst es als Klagenfurter Mannschaft nicht über 90 Minuten lang so kompakt verteidigen. Irgendwann gehen die Räume auf. Sturm war geduldig, hat auf ihre Chancen gewartet, die sich dann auch ergeben haben. Am Ende des Tages haben sie hochverdient gewonnen.“



…Kampf um den Meistertitel: „Die Stabilität ist bei Sturm schon höher als es bei Salzburg der Fall ist, und auch das Selbstverständnis, wenn man so will. Fakt ist, dass Salzburg noch immer die Nummer Eins der Liga ist. Endlich haben wir nach all den Jahren Punke-Teilungen ein spannendes Duell im Titelrennen nach Runde 25. Es sind noch ein paar Runden zu spielen, aber ich glaube nächste Woche fliegen die Fetzen. Es hat nicht nur aus ganz Österreich diese Rufe gegeben, sondern auch aus Salzburg selbst. Christoph Freund hat gesagt, dass es gut ist für die Bundesliga, wenn es auch einmal wieder eng wird und das Titelrennen bis zum Schluss spannend bleibt. Diese Situation haben wir jetzt hoffentlich noch eine Zeit lang und dementsprechend freuen wir uns glaube ich alle auf die bevorstehenden Spiele.“

…Gorenc Stankovic: „Er ist auf jeden Fall ein zentraler Baustein in dieser Mannschaft. Er gibt der Mannschaft Sicherheit und Stabilität. Das ganz große Plus der Grazer ist in dieser Saison einfach, dass sie diese berühmte Breite auch mit einer gewissen Qualität füllen können. Wenn man sich ihre Bank ansieht, dann ist das einfach richtig stark. Das ist auch einer der Hauptgründe, warum sie heuer sechs Punkte mehr haben als zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison.“

„Peter Pacult wird Jungen so schleifen, dass aus diesem Diamanten hoffentlich auch Glänzendes wird“

…Nicolas Binder: „Er ist der neue Einser-Stürmer in Klagenfurt. Er ist sehr umtriebig gewesen gegen Rapid. Er sollte vielleicht noch ein bisschen mehr darauf schauen, dass er sich dort aufhält, wo es gefährlich wird. Das ist eben nicht am Mittelkreis oder auf der Seite neben Trainer Pacult, sondern dort vorne. Das wird er noch lernen. Er ist noch ein blutjunger Stürmer mit seinen 21 Jahren. Talent und körperliche Wucht ist auf jeden Fall vorhanden, Abschlussstärke hat er auch. Ich glaube, dass Peter Pacult den Jungen so schleifen wird, dass aus diesem Diamanten hoffentlich auch etwas Glänzendes wird.“



…das brisante Interview von Peter Pacult und den SK Austria Klagenfurt: „Da gab es atmosphärische Spannungen, glaube ich. Er war halt nicht zufrieden und ihm fehlte ein bisschen die Anerkennung, für das, was sie bisher erreicht haben. Ich sehe es in dem Fall schon auch so, dass man von der Klagenfurter Austria nur bedingt etwas erwarten darf. Man muss einfach sagen, dass es toll ist, dass sie die Meistergruppe erreicht haben. Ich glaube, dass man ihnen unrecht tun würde mit allem, was man da jetzt noch hineininterpretiert. Der Toptorschütze Pink ist abhandengekommen, und das verändert schon auch etwas in der Mannschaft. Dementsprechend ist es noch immer eine tolle Saison, wenn sie auf dem 6. Platz sind.“

25. Runde, ADMIRAL Bundesliga, 3. Runde Meistergruppe

SK Austria Klagenfurt - SK Sturm Graz 0:2 (0:0)

Sonntag, 16. April, 14:30 Uhr, 28 Black Arena, Klagenfurt, Z: 5.391; SR: Josef Spurny

Torfolge: 0:1 Horvat (63., Assist Prass), 0:2 Gazibegovic (90./+3).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu