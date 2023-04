Die Nullnummer im Top-Spiel der 25. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und dem Tabellendritten LASK war zweifellos eine der besseren Art. Beide Teams spielten auf Sieg, an dem der Serienmeister in der turbulenten Schlussphase dran war, sich dann dennoch mit dem 3. Heim-Remis in Folge (nach 1:1 vs. SCR Altach, 3:3 vs. Austria Wien) zu begnügen hatte und der Vorsprung in der Tabelle auf nurmehr 2 Zähler auf den Zweiten SK Sturm Graz schmolz. Am nächsten Sonntag kommt es im Gipfeltreffen in Graz-Liebenau zwischen Serien- und Vizemeister. Vorher hier zu den SPIEL-STATEMENTS.

Keeper Alexander Schlager, der den LASK im Sommer verlassen wird, gab in seiner Geburtsstadt ein eindrucksvolles "Bewerbungsschreiben" bei den Roten Bullen ab und bewahrte sein Team vor einem Gegentor gegen Junior Adamu & Co., wobei die Jaissle-Schützlinge im Abschluss auch manchmal zu umständlich agierten. Das hier war die große Gelegenheit zum LuckyPunch für den Salzburger ÖFB-Teamstürmer - doch wieder Endstation Schlager und für den LASK "Ende gut, Alex gut".

"Meine Mannschaft hat Salzburg viele Probleme bereitet"

LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer über...

...das Spiel: „Wir hatten uns zum Ziel gesetzt, aus Salzburg etwas mitzunehmen, das haben wir geschafft. Speziell im 1. Durchgang haben wir ein sehr starkes Spiel gezeigt, hatten die besseren Chancen und hätten mit etwas mehr Präzision auch in Führung gehen können. In der 2. Hälfte war Salzburg besser im Spiel, hatte in den Schlussminuten einige Gelegenheiten. Nichtsdestotrotz hat es meine Mannschaft heute erneut gut gemacht und dem Gegner viele Probleme bereitet.“

...weiter zur Partie: „In der 2. Halbzeit war es dann so, dass wir nicht mehr so im Spiel waren. Wir waren aber trotzdem im Spiel drinnen, bis auf die letzten 15 Minuten, in denen Salzburg dann etwas Übergewicht bekommen hat. Unser Ziel war es, zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das haben wir geschafft. Es war wiederum eine gute Leistung meiner Mannschaft.“

„Wenn wir Leistungen, die wir in Meistergruppe liefern, regelmäßig bringen, ist noch viel möglich"

Kapitän & Keeper Alexander Schlager über die jüngsten Leistungen des LASK: „Wenn wir es schaffen, diese Leistungen, die wir seit dem Beginn der Meistergruppe liefern, regelmäßig zu bringen, dann ist in dieser Saison schon noch viel möglich, denke ich. Ich glaube, dass wir uns darauf fokussieren sollten, dass wir uns das Tag für Tag im Training und dann eben Woche für Woche bei den Spielen erarbeiten. Wir müssen dranbleiben einfach.“

René Renner (LASK): „Ich glaube, dass es eine sehr gute, kompakte Mannschaftsleistung war. Wir haben erste Halbzeit richtig gut gespielt und nichts zugelassen, bis auf die eine Chance, wo Alex (Anm. Schlager) super gehalten hat. Wir haben super Umschaltsituationen vorgefunden, die wir dann leider nicht so gut fertiggespielt haben. In der zweiten Halbzeit war es etwas ausgeglichener. Salzburg hat da dann ein bisschen das Zepter übernommen und mehr Chancen gehabt. Ich glaube, dass wir schon zufrieden sein können mit einem Punkt in Salzburg.“

„Ich denke, dass es ins Unermessliche geht“

Christoph Freund (Sportdirektor FC Red Bull Salzburg) über...

...die Erwartungshaltung an die Salzburger: „Die Erwartungshaltung ist halt immer extrem hoch. Ich denke, dass es ins Unermessliche geht. Wir haben immer wieder riesige Transfers und Trainerwechsel. Immer wieder wird geschrieben vor der Saison, dass Salzburg schwächeln wird. Am Ende haben wir es aber immer wieder geschafft, dass wir extrem erfolgreich sind. Es ist irgendwann jetzt schon zur Normalität geworden, aber es ist nicht normal, das habe ich immer wieder gesagt. Für mich ist es eine Auszeichnung, dass es so wahrgenommen wird.“



…3:3-Remis gegen die Wiener Austria und seine anschließende Kabinenansprache: „Wir haben wieder mit 2:0 geführt und es ist gut gegangen. Wir haben bisher in der gesamten Saison auch extrem wenige Tore bekommen. So war für viele das Match auch schon ein bisschen gewonnen. Man muss aber einfach immer auf 100% bleiben und den Hunger zeigen, das Spiel auch unbedingt gewinnen zu wollen. Es war ein Austausch, der dann ein bisschen größer gemach wurde. Es ist aber kein Problem. Wir wissen alle damit umzugehen. Es ist immer wieder wichtig, auch Dinge anzusprechen, in den richtigen Phasen der Saison. Es war kein großes Ding. Wir wollten das Spiel gewissen, haben das nicht geschafft und sind uns dann auch nicht in den Armen gelegen.“



…das Titelrennen: „Es ist eine Challenge für uns, dass wir einfach gefordert sind. Nur, wenn man richtig gefordert ist, erreicht man auch sein höchstes Level. Das habe ich auch den Jungs gesagt. Wir haben viele gute junge Spieler, die einfach gefordert gehören. Sie sind auch gefordert und das ist eine schöne Geschichte. Andere Mannschaften würden von einem unglaublichen Flow sprechen, wenn sie im August das letzte Bundesligaspiel verloren haben. Es ist immer die Einschätzung und die Wahrnehmung die Geschichte. Natürlich wollen wir uns aber nicht immer nur die rosarote Welt ausmalen. Wir haben auch nicht alle Spiele immer so mit dieser Energie bestritten, wie wir uns das vorstellen. Das war aber in jeder Saison so. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Spielen wieder voll da sind, und auch am Punkt wieder voll da sind. Am Ende werden wir ganz vorne stehen, davon bin ich überzeugt.“

Seit 23 Bundesliga-Partien ist Matthias Jaissle mit den Roten Bullen zwar unbesiegt, doch drei Unentschieden in Folge daheim sind für die erfolgsverwöhnten Salzburger ungewöhnlich. Und jetzt geht es nächsten Sonntag zum Gipfeltreffen nach Graz gegen den Tabellenzweiten SK Sturm, der auf 2 Zähler ran gerückt ist an den Serienmeister und gegen diesen in 3 Saison-Duellen unbesiegt ist (1 Remis sowie je 1 Sieg in der Liga und im ÖFB-Cup-Viertelfinale).

"Offensiv hat uns schon noch Entschlossenheit und Zielstrebigkeit gefehlt"

Matthias Jaissle (Cheftrainer FC Red Bull Salzburg) über..

…das Spiel: „Es war heute ein Auftritt, der zumindest im Vergleich zur letzten Woche, defensiv stabiler war. Offensiv hat uns schon noch die Entschlossenheit und die Zielstrebigkeit gefehlt, die uns dann einfach auch das Tor erzwingen lassen hätte. So ist es nur ein 0:0 zuhause. Da haben wir uns natürlich etwas anderes vorgestellt. Ein großes Kompliment auch an den LASK. Sie haben es sehr gut und mit großer Leidenschaft wegverteidigt. Sie haben nicht umsonst in der letzten Woche Sturm geschlagen und sind oben dabei in der Meistergruppe. Wir schauen auf uns und müssen gewisse Dinge besser machen. Das ist ganz klar und den Anspruch haben wir auch. Es gilt eine gute Balance zu finden unter der Woche. Wir müssen Dinge klar ansprechen, aber auch den Jungs das nötige Vertrauen zusprechen.“



…den Kontakt zu Christoph Freund (im Vorfeld): „Wir haben in dieser Woche ähnlich viel Kontakt gehabt wie in den Wochen zuvor auch. Es ist immer entspannt, vor allem auch der Austausch mit mir. Demnach hat das 3:3 letzte Woche nichts verändert.“



…die Reaktionen nach dem Unentschieden gegen die Wiener Austria: „Ich würde es gar nicht zu sehr überbewerten. Wir haben die Dinge auch kritisch analysiert, so wie es sich gehört. Wir haben das aber auch in den letzten Monaten immer so gemacht, und von dem her haben wir gar nicht allzu viel verändert.“



…seine persönliche Zukunft: „Ich habe mich letztes Jahr überhaupt nicht damit beschäftigt und mache das auch dieses Jahr nicht. Mein Fokus liegt aktuell komplett auf der Aufgabe hier. Wir haben noch sehr intensive und spannende Wochen vor uns, auf denen der Fokus liegt. Ich fühle mich nicht nur in der Stadt, sondern auch im Verein pudelwohl. Es ist ein überragender Arbeitgeber, der mir vor knapp zwei Jahren die Chance gegeben hat, im Profigeschäft Fuß zu fassen. Von dem her ist glaube ich alles gesagt. Es gibt überhaupt keinen Anlass, sich überhaupt Gedanken zu machen.“

"Sind in letzten Wochen schon heiß auf Partie gegen Sturm"

Nicolas Seiwald (FC Red Bull Salzburg) über...

..das Spiel: "Der LASK hat es richtig gut gemacht. Wir sind da nicht drüber gekommen und so ist das Unentschieden entstanden.“



…das bevorstehende Spiel beim SK Sturm Graz: „Ich denke, dass wir in den letzten Wochen schon heiß sind auf so eine Partie gegen Sturm. Wir wollen nächste Woche zeigen, dass wir dieses Jahr Meister werden. Das ist unser großes Ziel.“

„Es gibt bei Salzburg zu viele kleine Baustellen, die Sorge bereiten"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…öffentlichen Umgang mit dem FC Red Bull Salzburg: „Ich glaube, dass der Mensch ein Gewohnheitswesen ist. Es gibt Kinder auf der Welt, die kennen nur den Serienmeister Red Bull Salzburg. Das ist einfach normal für sie. Alles, was normal wird, langweilt auch irgendwann einmal. Man legt dann auch manchmal einfach den Finger in Wunden oder Statistiken, die eigentlich zu vernachlässigen sind. Man will sicher auch, dass mal wieder etwas anderes passiert.

Ich glaube, dass es auch viel damit zu tun hat, dass die breite Fußball-Öffentlichkeit es ganz gerne sehen würde, wenn Sturm Graz Salzburg mal wieder überholt, und dadurch das Titelrennen spannend ist.“



…FC Red Bull Salzburg: „Sie haben schon immer mal wieder Spiele dabeigehabt in dieser Saison, die untypisch sind für Red Bull Salzburg. Salzburg hat immer eine klare Spielidee ausgezeichnet, die aber weiterhin vorhanden ist, wie ich denke. Natürlich ist auch ein anderes Personal vorhanden. Man kann nicht jedes Jahr mit dem anderen vergleichen, weil die Mannschaft sich auch immer wieder durchtauscht. Es ist aber auch irgendwo eine Einstellungssache. Es zeigt, dass viele im Verein nicht mit dem zufrieden sind, wie am Feld agiert wird. Am Ende des Tages sind es auch sehr viele junge Menschen, die auch noch viel lernen müssen.

Wenn man ständig hört, wie gut man ist und was man nicht alles geschafft hat, dann ist es auch irgendwie menschlich, dass man sich hin und wieder blenden lässt und probiert, ein paar Prozente weniger auf das Feld zu bringen und sich denkt, vielleicht reicht es ja auch heute. Man kann nicht erwarten, dass es immer in der gleichen Art und Weise weitergeht. Sie sind nicht in ihrer Mitte.

Es gibt zu viele kleine Baustellen, die Sorge bereiten. Ich bin der Meinung, dass diese Mannschaft an zu vielen Positionen Spieler hat, die spielen müssen, weil sie gut sind, aber eben das Problem haben, dass sie schon weiterdenken über den Sommer hinaus. Sie befinden sich einfach nicht im Hier und Jetzt. Dadurch entsteht in diversen Situationen eine Nachlässigkeit und das schwächt natürlich auch eine Mannschaft. Der Trainer kann sowas natürlich nicht vor der Kamera sagen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass dann ein paar Prozente fehlen.

Das hat die Salzburger immer ausgezeichnet in den letzten Jahren, dass sie mit einer großen Bestimmtheit und Präsenz auf dem Platz gestanden sind. Für mich wird entscheidend sein in den nächsten Wochen, wie sehr es die Jungs von Salzburg noch wollen, diesen Titel zu holen. Von der Qualität brauchen wir nicht reden, da haben sie es drauf. Sie können es am Ende das Tages nur selber richten oder eben ausleeren.“



…Matthias Jaissle: „Es ist natürlich auch immer von Trainer zu Trainer unterschiedlich, wie er das Spiel anlegt. Die Salzburger haben erstmals unter Jaissle in die K.O.-Phase der Champions League gefunden. Das war die Jahre davor immer ein Thema gewesen. Sie haben auch unter Jaissle viele Meilensteine erreicht, die der Verein vorher noch nicht erreicht hat.

Von dem her bin ich schon der Meinung, dass zu kritisch hingeschaut wird. Der Trainer ist der erste Ansprechpartner, wenn es darum geht, wie er seine Mannschaft einstellt und erreicht. Was soll aber ein Jaissle machen, wenn, ich sage es jetzt einmal plakativ, ein Okafor wegwill, aber sich nicht ansprechen lässt, weil er mit seinem Management schon in Gesprächen mit anderen Klubs ist.“

„Die Tendenz beim LASK zeigt steil nach oben“

…LASK und Dietmar Kühbauer: „Er spürt ja auch, dass da etwas entsteht in der Mannschaft. Es ist einfach Fakt, dass ich dort schon mittlerweile viel mehr das Gefühl habe, dass man den eigenen Ansprüchen, die man in den letzten Jahren so ein bisschen nach außen gekehrt hat, immer mehr gerecht wird. Man findet auch wieder dorthin, dass man eine stärkere Kraft in Österreich wird.

Mit einem neuen Stadion jetzt, sind die Rahmenbedingungen sehr gut. Die Tendenz zeigt steil nach oben. Deshalb hat er sich auch so gefreut nach dem Spiel, glaube ich. Das 2:2 gegen die Austria war wie ein Weckruf. Es hat der Mannschaft auch intern gezeigt, dass sie bis zum Schluss dranbleiben müssen, um belohnt zu werden. Diese Nehmerqualitäten sind schon auch beeindruckend und zeigen von einer guten Mannschaftshygiene und von einem guten Glauben, der in der Mannschaft herrscht.

Das ist einfach wichtig, wenn du dort oben wieder Anschluss finden möchtest. Wenn man jetzt zu Sturm und zu Salzburg aufschließen will, dann muss man es einfach schaffen, vorneweg zu spielen. Das ist einfach die ganz große Qualität, die man Topmannschaften nachsagt. Das ist jetzt der nächste Schritt, den Didi Kühbauer mit seiner Mannschaft gehen wird.“

