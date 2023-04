Hitziges 339. Wiener Derby, das bereits in Halbzeit 1 viel Spektakuläres, dazu 4 Tore lieferte...und es beim 2:2-Pausenstand und Gang in die Kabinen noch zu Verbal-Attacken und kleinem Handgemenge auf dem Rasen des Allianz Stadions vor ausverkaufter Kulisse von 26.000 Zuschauern kam. Aufreger dann gleich nach Wiederbeginn in der Prestige-Partie zwischen den Erzrivalen SK Rapid und Austria Wien. Ein Grün-Weißer sieht Rot! Denso Kasius mit dem Ausschluss, erweist den Hütteldorfern einen Bärendienst. Für Sky-Experte Peter Stöger nach einem "verdrottelten Zweikampf". Siehe nachfolgend und jetzt im Ligaportal-LIVETICKER.

Sky-Experte Stöger: "Da spielst du mit dem Feuer"

Zur Szene in der 47. Minute: Denso Kasius stieg gegen FAK-Außenspieler Reinhold Ranftl überaus ungestüm ein, mit dem gestreckten Bein voraus. Der 20-jährige Niederländer, seit Winter und bis kommenden Sommer Leihspieler des SK Rapid vom Arnautovic-Klub FC Bologna, kassierte damit früh in der 2. Halbzeit die Rote Karte. Der SK Rapid fortan über 45 Minuten (inkl. zu erwartender Nachspielzeit) zu Zehnt.

Sky-Experte Peter Stöger: "Bin mir nicht sicher, ob ich hier Rot geben würde. Man kann aber auch nicht so verdrottelt in den Zweikampf gehen. Da spielst du mit dem Feuer, zu einem unnötigen Zeitpunkt in einer unnötigen Zone."

5. Gelbe Karte für Burgstaller

Und Top-Torjäger Guido Burgstaller erhielt nach gefährlichem Spiel bzw. Foulspiel gegen Austria-Keeper Früchtl auch noch die 5. Gelbe Karte und fehlt damit ebenso wie Kasius in einer Woche beim Auswärtsspiel beim LASK.

Siehe JETZT im Ligaportal-LIVETICKER!

#Kasius wird nach einem Foul die rote Karte gezeigt!

Der @VAR_Oesterreich checkt die Situation, sieht jedoch keinen Grund die Entscheidung des Schiedsrichters zu revidieren.



_____________________________

47’ | SK Rapid 2:2 FK Austria | #SCRFAK | #SCR2023 — SK Rapid (@skrapid) April 16, 2023

Fotocredit: Ligaportal