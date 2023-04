Beim 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und Austria Wien wurde den 26.000 Zuschauern in der 25. Runde in der ADMIRAL Bundesliga ein Spektakel mit hohem Unterhaltungwert geboten. Es war alles drin...eine wahre Achterbahnfahrt, 6 Tore, verteilt auf 3:3, 2 Ausschlüsse, verteilt auf 1:1. Zwar wartet der SK Rapid auch weiter nach 7 Jahren und der Eröffnung des Allianz Stadions im Sommer 2016 auf einen Heimsieg über die Veilchen, rettete zumindest nach den beiden Saison-Derby-Niederlagen noch einen Punkt. Erste STATEMENTS aus dem SK Rapid-Lager...weitere Kommentare folgen!

Dank dem direkten Freistoßtor in der 83. Spielminute von Marco Grüll rettete Rapid im 339. Wiener Derby gegen die Austria noch ein 3:3-Remis

"Mit einem Mann weniger haben wir fast besser gespielt als bei Gleichzahl"

SK Rapid-Kapitän Guido Burgstaller über...

...ob SK Rapid moralischer Derby-Sieger: "Wir haben uns mehr vorgenommen. Vor allem in der 1. Halbzeit war es ein bisschen enttäuschend, was das Spiel mit dem Ball betrifft. Da sind wir nicht in unser Spiel reingekommen. Trotzdem gehen wir mit einem 2:2 in die Pause. Mit einem Mann weniger haben wir dann eine gute Moral gezeigt, gut gefightet. Da haben wir fast besser gespielt wie mit gleicher Spieleranzahl. Das müssen wir uns sicher ankreiden lassen, die 1. Halbzeit war nicht das, was wir uns gedacht haben.

...Torreigen eingeleitet mit seinem 20. Pflichtspiel-Tor in dieser Saison, ob Besonderes: "Ich hätte lieber kein Tor geschossen und wir hätten gewonnen. Aber wir werden wieder aus dem lernen. Man sieht, dass wir noch einiges zu tun haben. Das sehen wir jede Woche. 3 Tore gekriegt, 3 Tore vorn geschossen. Es ist so ein bisschen ein Misch und Masch der Gefühle. So richtig freuen kann ich mich über das Unentschieden nicht. Ich bzw. die ganze Mannschaft hätten gerne gewonnen. Aber so ist es jetzt."

"Rauf und Runter der Gefühle - sehr wild"

SK Rapid-Torhüter Niklas Hedl über...

...seine Gefühle nach 3:3 im 339. Wiener Derby: "Unglaublich, was da alles passiert ist. 6 Tore, 2 Rote Karten. Ein Hin und Her. Die 1. Hälfte war nicht so gut von uns, aber mit dem Ausschluss haben wir uns dann wieder richtig gut reingekämpft in die Partie und am Ende das 3:3 rausgeholt."

...wie Spiel mit so vielen Toren für Tormann ist: "Ein Rauf und Runter der Gefühle. Sehr wild. 3 Tore zu bekommen ist für keinen Tormann schön. Doch ist halt so."

"Punkt, wo man nicht richtig weiß, ob man zufrieden sein soll oder nicht"

Roman Kerschbaum (SK Rapid) über...

...sein 1. BL-Tor für Rapid und das Spiel: "Das Tor war vom Gefühl her wunderschön vor unseren Fans. Der Ball war kurz herausgesprungen vor dem Sechzehner, ich habe dann keine Sekunde gezögert und habe ihn auch schön getroffen. Nichtsdestotrotz nehmen wir den Punkt mit gemischten Gefühlen heute."

...ob so Spiel schon erlebt, in dem alles drin war: "So ein verrücktes Spiel habe ich noch nie erlebt. Da war wirklich alles dabei. 2 Rote Karten, 6 Tore. Fast 90 Minuten hin und her gegangen. Es ist ein Punkt, wo man nicht richtig weiß, ob man zufrieden sein soll oder nicht. Schwierig."

...ob was vorzuwerfen, dass es mit 1. Derby-Sieg im Allianz Stadion nicht klappte, oder ob Positives überwiegt: "Das Positive ist, dass wir fast eine ganze Halbzeit in Unterzahlt gespielt haben und uns da kämpferisch und von der Leidenschaft her gar nichts vorwerfen können. Dass wir das gut gemacht haben. Spielerisch war es in der 1. Halbzeit bei 11-gegen-11 noch so, dass wir ansetzen müssen und noch viel Luft nach oben haben."

Fotocredit: Josef Parak