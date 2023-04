Auch im 3. Wiener Derby in dieser Saison bleibt Austria Wien gegen den SK Rapid unbesiegt, wobei nach den 2 Grunddurchgang-Siegen der 3. Dreier "zum Greifen" nah war, wenn Keeper Früchtl den Klasse-Freistoßball von Marco Grüll zum 3:3-Endstand in der obligatorischen "Rapid-Viertelstunde" noch zu greifen bekommen hätte. Somit bleiben die Violetten zwar im Meister-Playoff weiter unbesiegt, gaben bei den 3 Remis allerdings jeweils den Sieg in der Schlußphase aus der Hand. Außerdem gibt es in diesen Tagen beim Vorjahres-Dritten noch das vorherrschende, leidige Lizenz-Thema. Nachfolgend Statements von den Veilchen.

Torgarant Haris Tabakovic (li.) erzielte seinen 3. Doppelpack in dieser Saison und erhöhte sein Torkonto auf 12 Treffer, allein 10 im Frühjahr. Doch weil der 28-jährige Schweizer in der Schlussphase des 339. Wiener Derbies die gelb-rote Karte sah, fehlt der Mittelstürmer den Veilchen nächsten Sonntag im "Violett-Duell" gegen den Tabellensechsten Austria Klagenfurt in der Generali Arena (14:30 Uhr). Wo die Austria spielte gab es im Meisterplayoff bisher im Frühjahr stets Spektakel (8:8 Tore!)

"Glaube, dass wir uns zwei Gegentore selbst schießen"

Michael Wimmer (Cheftrainer FK Austria Wien) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass wir eine sehr gute 1. Halbzeit gespielt haben. Wir haben zwei unnötige Gegentore bekommen, ich glaube, dass wir uns die eigentlich selbst schießen. Nach dem Rückstand haben wir uns nicht beirren lassen und hatten eine gute Kontrolle im Spiel. Wir gehen dann verdient auch mit 2:1 in Führung. Aus irgendeinem Grund wurden wir dann passiv und das wird dann sofort bestraft.

Dann kommt die Rote Karte und damit kommt unerklärlicherweise Abbruch in unser Spiel herein. Wir hatten dann keine Kontrolle mehr und haben einfache Fehler gemacht. Man hat es gar nicht gemerkt, dass wir ein Spieler mehr waren. Dann gehen wir trotzdem nochmal in Führung und dann müssen wir es einfach nach Hause bringen. Es ist unglücklich, dass wir es jetzt dreimal hintereinander in der letzten Minute den Ausgleich bekommen.“

"Rapid hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es diesen Elfmeter gibt.“

…den nicht gegebenen Elfmeter in der Nachspielzeit: „Das ist eigentlich dieselbe Aktion wie letzte Woche in Salzburg. Wir haben da einen Elfmeter gegen uns bekommen. Rapid hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn es diesen Elfmeter gibt.“



…die Sperren von Fitz und Tabakovic: „Natürlich sind das zwei sehr wichtige Spieler. Wir haben aber immer gezeigt, dass wir Spieler ersetzen können. Wir haben Spieler, die heute auf der Bank waren und nahtlos reinspringen. Wir werden auf alle Fälle gegen Klagenfurt eine Mannschaft auf den Platz bekommen, die dieselben Tugenden und denselben Mut reinbringt, so wie wir es in der ersten Halbzeit gemacht haben. Wenn wir das machen, ist es egal, wer auf dem Platz steht. Wenn wir passiv sind, wie in der zweiten Halbzeit, dann ist es auch egal, wer auf dem Platz steht, denn dann werden wir keine Punkte holen.“



…die Lizenz-Thematik: „Es war so, dass Manuel Ortlechner es am Donnerstag der Mannschaft kommuniziert hat. Es war dann natürlich ein Thema in der Mannschaft und auch im Trainerteam. Wir haben aber am Freitag dann versucht, uns voll aufs Derby zu fokussieren. Von da her steht das Derby im Vordergrund. Wenn der Anpfiff kommt, ist jeder fokussiert auf das Spiel.“

"Kann mich nicht erinnern an meine letzte rote Karte"

FAK-Toptorjäger Haris Tabakovic über...

…das Spiel: „Ich denke, wir hätten es zu Ende bringen müssen und das Spiel gewinnen müssen. Es nervt mich extrem, dass wir das Spiel nicht gewinnen. Es war jetzt mein drittes Derby und heute Spektakel pur mit roten Karten, vielen Toren und vielen offensiven Aktionen. Ich glaube, dass die Fans es gemocht haben.“



…seine rote Karte: „Die rote Karte nervt mich extrem. Ich glaube, wenn ich es so anschaue, dass Querfeld mit dem Kopf sehr tief ist. Klar ist es gefährliches Spiel, aber er ist sehr tief mit dem Kopf. Ich glaube, dass das eine schwierige Entscheidung ist. Ich schaue gar nicht und möchte nur den Ball mit dem ersten Kontakt aufs Tor spielen. Es ist sehr bitter für mich. Ich kann mich nicht einmal erinnern an meine letzte rote Karte. Mein Ziel war es auch ganz klar jedes Spiel zu machen bis zum Ende."



…seine Form: „Ich glaube, dass ich physisch momentan den besten Moment meiner Karriere habe. Ich fühle mich topfit. Ich bin aber nichts ohne die Mannschaft. Ich werde gefüttert und das brauche ich, das ist mir wichtig. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig für mich ist, dass ich diese Tore mache. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen und so möchte ich weitermachen.“



…die letzten Spiele: „Als der Trainer gekommen ist, hat er gesagt, dass er Spektakel haben, nach vorne spielen und pressen will. Das tun wir auch. Ich finde trotzdem, dass wir es manchmal etwas ruhiger angehen müssen und auch hinten besser stehen müssen. Wir bekommen zu leicht Tore auch gegen Ende des Spiels hin und das ist bitter. Wir haben jetzt dreimal Unentschieden gespielt und ich denke, dass mehr drinnen gewesen wäre.“

"Es gibt immer wieder Störfaktoren in einem Verein"

FAK-1:1-Torschütze Andreas Gruber über die Lizenz-Thematik: „Ich glaube, dass ich für alle Spieler reden kann. Du bekommst es natürlich mit, aber im Endeffekt war es uns recht wurscht, weil wir gesagt haben, dass wir unseren Weg weitergehen. Es gibt immer wieder Störfaktoren in einem Verein und das war jetzt halt einer. Ich habe es auch schon einmal erlebt, dass der Verein tot ist, wie in Mattersburg. Da war dann einfach gar nichts mehr und keiner hatte einen Verein. Sowas passiert. Ich bin mir aber sicher, dass das bei diesem Verein nicht passieren wird.“



FAK-Youngster Manuel Polster über die aktuelle Situation bei der Wiener Austria: „Ich glaube, dass jeder in der Mannschaft gerade richtig bissig ist und richtig geil auf Siege. Das merkt man auch, was sich da in der Mannschaft tut.“



FAK-Mittelfeld-Dauerbrenner Matthias Braunöder über...

…die aktuelle Situation bei der Wiener Austria: „Seit dem letzten Spiel im Grunddurchgang haben wir wirklich sehr gute Leistungen gebracht. Leider haben wir uns bei den letzten zwei Spielen mit dem Ergebnis nicht ganz belohnt.“



…Trainer Michael Wimmer: „Man merkt es tagtäglich bei der Arbeit beim Training, dass er wirklich dafür brennt, uns trainieren und bei so einem Verein arbeiten zu dürfen. Ich glaube, dass das auch alle Mitarbeiter und Spieler anerkennen, dass er wirklich mit voller Freude jeden Tag dabei ist.“

„Ich bin natürlich not amused"

Jürgen Werner (Vorstand FK Austria Wien, Foto) über...

…die Lizenz-Thematik: „Ich bin natürlich not amused. Wir müssen nach vorne schauen und jetzt versuchen, das, was die Bundesliga von uns fordert, bis Freitag zu erledigen und nur das zählt jetzt. Es geht um mehr Geld als 2 Millionen Euro, wobei wir jetzt natürlich versuchen, Alternativen für die Alternativfinanzierung zu finden und das auch zu belegen. Ich glaube, dass das ein bisschen der Grund war, dass man sagt, dass das rechtlich nicht unterschrieben ist, sondern nur ein Vertrag, der anbietet, dass wir das tun können.

Wir brauchen auch nicht lamentieren, wir versuchen es jetzt bis Freitag aufzustellen. Ich gehe davon aus, dass wir das schaffen werden. Wir haben schon Gespräche geführt. Es sind die üblichen Verdächtigen, die dann hoffentlich wieder helfen werden. Es geht ja nicht darum, dass man etwas einbezahlen muss, sondern nur, dass man die Alternative absichert. Natürlich hat die Austria eine Geschichte und da wird genauer draufgeschaut. Daher haben wir auch eine Fortführungsprognose abgegeben. Ich glaube, dass wir uns sehr bemüht haben, das alles zu erfüllen und werden dies auch diese Woche noch tun.“



…die offensive Herangehensweise der Austria bezüglich dieser Thematik: „Ich glaube, dass wir schon unseren Standpunkt nach außen tragen wollen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Wir haben schon ein gutes Verhältnis mit der Bundesliga und das sollten wir auch nicht gefährden. Ich glaube aber, dass wir schon auch zeigen sollten, dass wir uns nicht alles gefallen lassen.“



…Auswirkungen für Vorstand Gerhard Krisch: „Es wird keine Auswirkungen geben. Wir haben das alle miteinander gemacht. Wir haben viel Zeit investiert und frohen Mutes, dass wir es schaffen. Jetzt müssen wir eine Ehrenrunde drehen, was nicht lustig ist, aber wir schaffen das.“



…mögliche sportliche Auswirkungen der Lizenz-Thematik: „Es ist schon so gewesen, dass wir am Donnerstag, einschließlich der Spieler, ein bisschen vor den Kopf gestoßen waren. Ab Freitag hat sich das aber schon wieder geändert. Ich glaube, dass uns nichts Besseres passieren kann als ein Derby, denn da sind die Gedanken schnell wieder beim Spiel gewesen. Ich habe auch mit den Kapitänen gesprochen. Ich glaube, dass es aus den Köpfen ist. Wir haben uns in den letzten beiden Spielen gut präsentiert und ich glaube, dass es auch heute so sein wird.“

Stöger: „Ich glaube, dass es ihnen wurscht ist“

Peter Stöger (Sky Experte und letzer Meister-Trainer von Austria Wien, Saison 2012/13) über...

…die Lizenz-Thematik bei der Wiener Austria: „Ich bin Außenstehender, aber ich habe noch ein bisschen einen Einblick von meiner Zeit noch. Allen Leuten, die so das Gefühl haben, ob die Investorengruppe Austria Wien in die richtige Richtung bringt, habe ich immer wieder gesagt, dass wenn die Leute nicht hier wären, dann würde es den Verein nicht geben. Sie sind auch die Basis dafür, dass es dann auch jetzt in zweiter Instanz vielleicht klappen wird. Ich bin nicht wahnsinnig überrascht. Die Zahl der Abonnenten und Mitglieder haben sich super entwickelt, die Mannschaft spielt super, also könnte schon etwas passieren.

Die Liga wird jetzt nicht beleidigt sein, wenn man sagt, dass man das prüfen will. Ob man sich damit nach außen hin einen Gefallen getan hat, wage ich zu bezweifeln. Das hätte ich so nicht getan. Der Ärger hat schon etwas von einem trotzigem Kind gehabt. Die Kommunikation nach außen hin ist in den letzten Monaten nicht unbedingt die Stärke der Austria gewesen. Ich finde auch, dass man es in diesem Fall nicht gescheit gemacht hat. Es ist ja nicht das erste Mal, dass es knapp ist. Es gibt aber dann immer wieder Leute, die das reparieren werden und Ich gehe davon aus, dass das auch in diesen paar Tagen wieder passieren wird.“



…eine mögliche Auswirkung der Lizenz-Thematik auf die Spieler: „Es hört sich ziemlich heftig an, aber ich glaube, dass es ihnen wurscht ist. Die gehen raus, das Stadion ist voll. Sie haben Verträge, ein paar Verträge laufen aus. Die müssen performen und wollen performen. Man denkt manchmal, dass die Spieler sehr viel über das große Ganze nachdenken, aber in den meisten Fällen denken sie darüber nach, wie sie ihre Leistung abrufen können.“



…eine mögliche Auswirkung der Lizenz-Thematik auf Michael Wimmer: „Ich glaube ganz einfach, dass die Leute gelernt haben, mit unangenehmen Situationen in dem Geschäft umgehen zu müssen. Es ist alles sehr kurzlebig geworden. Du bist eine Woche der Hero und in der nächsten Woche der größte Depp. Die, die am stabilsten sind, sind auch die Guten. Ich glaube, es wird in seinem Kopf drinnen sein, aber es wird ihn nicht beschäftigen.“

"Am Ende gibt es auch für Austria Wien Regeln, an die man sich halten muss"

Marc Janko (Sky Experte) über die Lizenz-Thematik der Wiener Austria: „Man weiß um die Verbindlichkeiten des Vereins und die schwierige finanzielle Lage. Es ist jetzt auch nicht so viel neues Geld dazugekommen. Wenn man jetzt nicht ganz schlecht im Rechnen war, dann kann man sich ausrechnen, dass es nur bedingt besser geworden ist. Am Ende gibt es auch für Austria Wien Regeln, an die man sich halten muss.

11 Mannschaften schaffen es in der Liga und die Austria muss das auch hinbekommen. Ich kenn mich in diesem Feld nicht so gut aus, aber wenn eine siebenstellige Summe hinzugesichert ist, dann verstehe ich den Senat 5, dass sie keine Lizenz erteilen, solange es noch nicht gemacht worden ist. Wenn dir jemand sagt, dass das Geld schon kommen wird ohne Vertrag, dann fühlst du dich wahrscheinlich auch nicht wohl. Es gibt in unserer Gesellschaft Richtlinien und Formen, an die man sich halten muss, auch Austria Wien. Ich hoffe sehr, dass der Verein und die Verantwortlichen das hinbekommen, dass endlich die Lizenz da ist, weil es auch einfach für den gesamten Verein alles andere als förderlich ist.“

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: Josef Parak und Harald Dostal/www.sport-bilder.at