Spätestens in der abgelaufenen 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga-Saison 2022/23 wurde nachhaltig bestätigt, dass die Playoff-Einführung in 2018 jede Menge Spannung & Spektakel bietet. Nach vorzeitigem Titelgewinn der letzten 9 Jahre in Serie für den FC Red Bull Salzburg, verspricht das Meister-Rennen diesmal Hoch-Spannung...spüren die Roten Bullen den Atem des Zweiten & Vorjahres-Vizemeister SK Sturm Graz (2 Punkte Abstand). Und das Gipfeltreffen am nächsten Sonntag in Graz, wo die Salzburger ihre bisher einzige Saison-Niederlage kassierten (Rd. 2, Ende Juli), wirft seine Schatten voraus - 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER. Wir werfen erstmal "Lichtblicke" auf die 3. Runde in der Meister- und Quali-Gruppe mit der Nachlese...bitte schön...suchen Sie sich Ihren Klub heraus...

Die josko Arena, deren Rasen nach der Herbstrunde zum besten der Liga gekürt wurde, bzw. die treuen Fans der SV Guntamatic Ried in ihrem Sektor haben seit 6 Monaten bzw. 184 Tagen keinen Heimsieg mehr gesehen. Der Tabellenletze verbuchte seither überhaupt in 13 BL-Spielen (5U, 7N) nur einen Sieg. Am 12. März im Ländle, respektive in Altach...und da geht es kommenden Samstag wieder hin im Playoff...gibt´s ein da capo für die Innviertler am Schnabelholz?

Sehnsucht Sieg daheim / Tin- und Tim-Tor

SV Guntamatic Ried – WSG Tirol 1:1 (1:1)

Während Schlusslicht SV Ried nach 3 Runden weiterhin auf den ersten Dreier im QG-Playoff und weiters dem ersten Heimsieg seit 15. Oktober (1:0 vs. SK Rapid, damals noch unter Rapid-Trainer Ferdinand Feldhofer) wartet, gelang nach zwei Niederlagen immerhin der erste Punktgewinnn in der "unteren Gruppe". Durchwachsene Bilanz derweil bei der WSG Tirol: je 1 Sieg, Remis und Niederlage für die Wattener vor dem bevorstehenden Spitzenspiel des Zweiten gegen den Ersten (SC Austria Lustenau) der Quali-Gruppe am kommenden Samstag (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Philipp Pomer, der taufrisch seinen Vertrag verlängert hat, lieferte im 24. Einsatz seinen 2. Assist in dieser BL-Saison ab – gleich viele wie in der gesamten Vorsaison. Zwei seiner vier BL-Assists praktizierte der 25-jährige Wiener gegen die WSG Tirol. Tin Plavotic verbuchte sein 3. BL-Tor – alle drei vor der Halbzeitpause und nach Eckball. Der Abwehr-Hüne erzielte drei Tore in dieser BL-Saison (wie Christoph Monschein) – kein Spieler der SV Guntamatic Ried mehr.

Tim Prica scorte zum 7. Mal in dieser BL-Saison und ist damit alleiniger Führender der internen WSG-Tirol-Torschützenliste (Nik Prelec 6). Thomas Sabitzer, vor einer Woche noch Blitz-Torschütze nach 12 Sekunden gegen den WAC (4:0), lieferte seinen 3. BL-Assist in dieser Saison ab – einen mehr als in seinen ersten drei Saisonen zusammen. Drei seiner fünf BL-Assists lieferte der 22-jährige LASK-Leihstürmer gegen die SV Guntamatic Ried ab.

Julius Ertlthaler gab mit 5 Schüssen die meisten in diesem Freitagabend-Flutlicht-Match ab.

Bewiesen Moral & Comebacker-Qualität: TSV Kapitän Jürgen Heil, Marin Karamarko (der kroatische Abwehrspieler wurde am Freitag 25 Jahre jung) und die Hartberger, die nach 0:2-Pausenrückstand gegen das Team ihres Hinrunden-Trainers Klaus Schmidt noch zurück kamen und ein 2:2 retteten. Playoff-Bilanz der Ost-Steirer damit bisher: je 1 Sieg, Remis und Niederlage. Die der Altacher, die extra mit dem Flieger an- und abreisten, ex aequo.

Erster Versuch und schon drin - Abwehrspieler macht´s vor!

TSV Egger Glas Hartberg – CASHPOINT SCR Altach (2:2)

SCR Altachs Innenverteidiger Lukas Gugganig - siehe auch "Team der Runde 25" - erzielte in seinem 15. BL-Spiel mit seinem ersten Torschuss seinen Premieren-Treffer. Mannschaftskollege Manuel Thurnwald lieferte seinen 5. BL-Assist in dieser Saison. Der offensivfreudige, rechte Altacher Außenspieler baute damit seinen persönlichen Saison-Rekord aus. Mehr Saison-Assists lieferte für den Vorletzten aus Vorarlberg zuletzt Sidney Sam 2019/20 ab (6).

Jürgen Heil erzielte per Traumtreffer sein 6. BL-Tor, zwei davon gegen den SCR Altach – sonst gab´s vom "Heiländer" nur gegen den FC Flyeralarm Admira so viele. Der agile Donis Avdijaj war an 6 BL-Toren gegen den "Ländle-Klub" direkt beteiligt (je 3 Tore + Assists) – sein persönlicher Höchstwert gegen einen Gegner.

Dominik Prokop erzielte sein 3. BL-Tor in dieser Saison – nur 2017/18 traf der 25-jährige Wiener auch so häufig (5-mal für den FK Austria Wien).

Matthäus Taferner, der wieder die Binde anstelle des etatmäßigen Kapitän Mario Leitgeb (spielte im Frühjahr erst 28 Minuten, zuletzt am 26.02.2023) trug, und der WAC brachten die Lustenauer diesmal ins Straucheln und stoppten die Siegesserie des Aufsteigers.

Erst fliegen, dann siegen und wieder fliegen

SC Austria Lustenau – RZ Pellets WAC 1:3 (1:0) Wie im Grunddurchgang machen die Wölfe wieder Beute in Lustenau, kehren wie im Herbst erneut mit einem 3:1-Sieg ins Lavanttal zurück. Dem ersten Auswärts-Dreier für WAC-Neo-Chefcoach Manfred Schmid. Rehabilitieren sich zugleich für die 0:4-Pleite vor einer Woche bei der WSG Tirol und revanchieren sich außerdem für die 0:1-Niederlage am 12. März gegen die Vorarlberger. Die zum wiederholten Mal ein 1:0 vorlegten, doch diesmal nicht "ins Ziel" brachten. Der Triumphzug der Mader-Mannen wurde damit nach 4 Siegen en Suite jäh gestoppt, um dennoch als Spitzenreiter der Quali-Gruppe in das Top-Spiel beim Zweiten WSG Tirol zu gehen. Währen die Kärntner nach ihrem Auswärts-Doppel im Westen diesmal abhoben...für Top-Torjäger Tai Baribo (13 Tore in 22 BL-Saisonpartien) und Co. ging es mit dem Flieger nach Kärnten zurück. Bei ihrem ersten Dasein in der Qualigruppe (bisher war der WAC immer im Meister-Playoff) erweisen sich die Wölfe zwar noch nicht gerade als "Überflüger", doch 6 Punkte aus 3 Spielen sind ok. Thorsten Röcher erzielte sein 5. BL-Tor in dieser Saison – so viele wie zuletzt 2019/20 für den SK Sturm Graz. Es war seine 12. direkte Torbeteiligung – so viele gelangen ihm zuvor nur 2017/18 für Sturm (15). Torgarant Tai Baribo erzielte sein 13. BL-Tor in dieser Saison – zwei mehr als in der Vorsaison. Der Israeli traf wie schon im ersten Saisonduell auswärts gegen Austria Lustenau. Maurice Malone lieferte 6. BL-Assists ab – vier davon für Baribo. Er lieferte wie schon im ersten Saisonduell auswärts gegen den SC Austria Lustenau einen Assist für Baribo ab. Der Deutsche und Leihspieler vom Bundesligisten FC Augsburg hatte seine Aktien in allen 3 Treffern der Kärntner drin. Simon Piesinger erzielte sein 15. BL-Tor (14 vaon nach Standards), das erste für den WAC. Austria-Akteur Anderson lieferte seinen 6. BL-Assist in dieser Saison ab – drei davon für Fridrikas. Mit 6 Assists ist der 25-jährige Brasilianer, geboren in der Stadt von Legende Pelé (Sao Paulo), mit Bryan Teixeira (wechselte im Winter zum SK Sturm Graz) der beste Vorlagengeber in dieser Saison von der "Nr. 1 in Vorarlberg".

Auch die Datenbank belegt den völlig verdienten Sieg vom SK Sturm Graz, der nach der ersten Auswärts-Niederlage in dieser BL-Saison (2:1 beim LASK) wieder in die Erfolgsspur zurückkehrte. Und nun nach dem "Auswärts-Doppel" ist vor dem Gipfeltreffen daheim in der Merkur Arena in Graz-Liebenau: Die Roten Bullen kommen!

Gelungene Grazer Generalprobe vor Gipfeltreffen

SK Austria Klagenfurt – SK Puntigamer Sturm Graz 0:2)

Tomi Horvat performt, performt und performt in 2023...erzielte sein 4. BL-Tor – alle in Auswärtsspielen und drei davon im Frühjahr. Sein kongenialer Mittelfeld-Partner Prass, Alexander, lieferte seinen 4. BL-Assist ab – gleich viele wie in der Vorsaison. Jede seiner 8 Vorlagen "servierte" der Jung-ÖFB-Teamspieler für einen anderen Spieler.

Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic stach als Joker und erzielte sein erstes BL-Tor in dieser Saison – gleich viele wie in seinen ersten zwei Saisonen zusammen.

Manprit Sarkaria praktizierte seinen 6. BL-Assist in dieser Saison – so viele gelangen dem 26-jährigen Wiener zuvor nur 2020/21. Es war sein vierter BL-Assist gegen Austria Klagenfurt – so viele wie sonst nur gegen den SK Rapid.

Der Klagenfurter Innenverteidiger Nicolas Wimmer hatte mit neun klärende Aktionen den Höchstwerte aller Spieler in diesem Match.

Hatte sich zwar mit dem FC Red Bull Salzburg mit dem dritten Heim-Remis in Folge zu begnügen, doch bleibt weiter mit den Roten Bullen in der Meistergruppe sowie im Frühjahr 2023 und seit 30. Juli 2022 in der Liga unbesiegt: Chefrainer Matthias Jaissle. Am Sonntag geht es für den 35-jährigen Deutschen mit seiner Mannschaft zum SK Sturm Graz, gegen den der Titelverteidiger in dieser Spielzeit wettbewerbsübergreifend in 3 Duellen sieglos blieb und in Runde 2 die einzige BL-Saison-Niederlage kassierte.

Matthias Jaissle mit Roten Bullen auf "Trapattonis Spuren"

FC Red Bull Salzburg – LASK 0:0 Auch nach dem 11. BL-Duell in Folge wartet der LASK zwar weiterhin auf einen Sieg gegen den FC Red Bull Salzburg (der letzte datiert vom Valentinstag 2020 mit 3:2 in der Red Bull Arena), rang den Roten Bullen allerdings in den vergangenen vier Spielen bereits das dritte Remis ab. Und blieb in dieser Saison in beiden Gastspielen in Wals-Siezenheim ohne Niederlage (1:1, 0:0). Der Serienmeister wiederum wahrte mit dem dritten Heim-Remis in Folge in der Bundesliga seinen Heimnimbus der Unbesiegbarkeit (38 Spiele). LASK-Unterschiedsspieler Keito Nakamura war mal wiede einer der aufflälligsten Akteure und an 7 Schüssen direkt beteiligt (4 Schüsse, 3 Vorlagen) – Höchstwert in diesem Top-Spiel zwischen dem Tabellenersten und -dritten, der binnen einer Woche in den Kräftemessen gegen das Führungsduo aus Salzburg & Graz bewies, mit den Titel-Aspiranten durchaus "auf Augenhöhe" sein zu können. LASK-Abwehrchef Philipp Ziereis agierte mal wieder solide, verbuchte mit hatte neun klärenden Aktionen die Match-Bestmarke. Sein Pendant auf Salzburger Seite, Oumar Solet, hatte in seinem 50. BL-Spiel 86 Ballaktionen – Höchstwert in dieser Partie. Routinier Robert Zulj gewann im Spiel gegen seinen Ex-Klub aus der Mozartstadt mit 11 Zweikämpfen die meisten aller Akteure Der FC Red Bull Salzburg verlor nur eines von 25 BL-Partien in dieser Saison (in Rd. 2 in Graz). Und blieb in 14 der ersten 25 Spiele ohne Gegentor – wie zuletzt 2006/07 unter Trainer-Altmeister Giovanni Trapattoni und in diesem Jahrtausend nie häufiger zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison.

Je 3 Gegentore sprechen zwar nicht gerade für die Torhüter beim "Tag der Offenen Tür" im spektakulären 339. Wiener Derby, doch sowie Tobias Hedl (SK Rapid) als auch sein Pendant im Austria-Gehäuse, der 23-jährige Deutsche Christian Früchtl, hatten kaum Abwehrchancen bei dem teilweise Traumtoren der Schützen.

"Burgknaller" weiter "Serientäter", doch kein Duell mit Ex-St. Pauli-Kollege

SK Rapid Wien – FK Austria Wien 3:3 (2:2) Ja was war das denn für ein historisches Fußball-Fest & 339. Wiener Derby!!! Das noch einen Tag danach nachhallt und auch ein längeres Nachlese-Kapitel verdient! Schleife um diesen Sonntags-Schmaus! Ein Spektakel, dass viel zu bieten hatte und diesmal gottlob ausschließlich sportliche Schlagzeilen schrieb. Beste Werbung für die ADMIRAL Bundesliga! Fußball-Experten sparten hernach nicht mit Superlativen. Auch wenn es für den SK Rapid und Austria Wien am Ende eine Punkteteilung gab, dürfen sich beide als Sieger fühlen. Auch wenn die Grün-Weißen nach dem 11. Spiel in dem im Sommer 2016 eröffneten Allianz Stadion in Hütteldorf und somit seit 7 Jahren weiter auf einen Derby-Heimsieg zu warten haben. Der letzte datiert bekanntlich vom 17. April 2016 und war noch im Ernst-Happel-Stadion, die damals geborenen Kiner im Frühjahr 2016 sind inzwischen längst eingeschult. Schulmäßig allemal in der Prestige-Partie das 1:0-Führungstor durch Guido Burgstaller, der mit seinem Hechtkopfball ins rechte Eck nach Maßflanke durch Jonas Auer weiter "Serien-Täter" ist und in 7 BL-Heimspielen in Folge (mit ÖFB-Cup-Halbfinale gar 8!) scrorte und damit den SK Rapid-Rekord einstellt. Eine derartige Heimtorserie hatten beim Rekordmeister nur Hamdi Salihi 2009 und Zlatko Kranjcar 1988/89. "Burgknaller" war an 17 Toren in dieser BL-Saison direkt beteiligt (16 Tore, 1 Assist) – geteilter Höchstwert mit Keito Nakamura vom LASK. 16 Tore erzielte sonst nur Markus Pink, wobei es nur eine Frage der Zeit ist, dass der 33-jährige Kärntner und SK Rapid-Kapitän den Ex-Klagenfurter und neuen "China-Man" überholt - siehe auch aktuelle BL-Torschützenliste. Am nächsten Sonntag ist Burgstaller bei der nächsten Prestige-Partie der Grün-Weißen beim LASK mit dem Ex-Rapidler Dietmar Kühbauer gesperrt. Damit entgeht dem Torgaranten nicht nur der neue Schmuckkasten Raiffeisen Arena auf der Linzer Gugl, sondern auch das Duell mit seinem letztjährigen Mannschaftskollegen beim FC St. Pauli - Philipp Ziereis. Auch Tabakovic-Tore am Frühjahrs-Fließband - ohnehin offenes Veilchen-Visier Hoch leben die "Neuner" und echten Mittelstürmer: Was Burgstaller dem SK Rapid, ist Haris Tabakovic für die Wiener Violetten. Der 28-jährige Schweizer setzt die "Benchmark" im Frühjahr, erzielte im Jahr 2023 bisher 10 BL-Tore und war an 11 Toren direkt beteiligt – jeweils Höchstwert. Der letztjährige 2. Liga-Torschützenkönig mit Aufsteiger SC Austria Lustenau (27 Tore) erzielte außerdem 3 BL-Tore im Wiener Derby – das gelang innerhalb einer Saison beim FAK zuletzt Omer Damari 2014/15. Ironie des Schicksals: Wie "Burgknaller" ist auch "Torbakovic" in der kommenden Runde 26 gesperrt - beim Violett-Duell vs. Austria Klagenfurt daheim. Auch Andreas Gruber ist bei der Austria in dieser Saison in Torlaune, erzielte sein 6. BL-Tor – eines mehr als in 2 Spielzeiten für den LASK. Mehr Saisontore gelangen dem Lienzer & Ex-LASKler nur 2019/20 für den SV Mattersburg (12). Roman Kerschbaum erzielte sein Premieren-BL-Tor für den SK Rapid - dazu eines Marke "Tor des Monats". Es war für den 29-jährigen Neunkirchener das 20. BL-Tor – sein erstes gegen Austria Wien. Marco Grüll erzielte sein 14. BL-Tor in der ADMIRAL Bundesliga für den SK Rapid – vier davon per direktem Freistoß. Das zum 3:3 gegen FAK-Keeper Früchtl war sicher eines der schönsten. Seit seinem Rapid-Debüt (24.7.2021) traf kein anderer Spieler in der BL so oft per direktem Freistoß wie der 24-jährige Pongauer, der dem Vernehmen nach die Alpen-Republik statt Amerika (MSL) vorziehen wird. Vorerst... Während Austria Wien... (vorerst...) weiter wie Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg und der Dritte LASK (je 1S, 2U) zu jenen drei der 12 Klubs zählt, die nach 3 Playoff-Runden unbesiegt sind. Allerdings auch ohne Dreier bisher. Dabei waren die Wimmer-Schützlinge gleich 3 Mal schon auf der Siegerstraße, doch kassierten sowohl gegen den LASK (2:2 daheim), in Salzburg und Hütteldorf (jeweils 3:3) stets späte Gegentore. 8:8-Gesamtscore...offenes Veilchen-Visier...!

Informations-Quelle: Bundesliga + Ligaportal

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at, GEPA-ADMIRAL, FC Red Bull Salzburg via Getty und Josef Parak