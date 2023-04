Wie die SV Guntamatic Ried heute via Social Media verkündet, können die Innviertler, aktuell Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga, auch in der kommenden Saison auf die Dienste der Spieler Philipp Pomer, David Ungar und Leo Mikic zurückgreifen. Beim Trio wurden die Optionen auf eine Vertragsverlängerung gezogen. Nach der Kontrakt-Prolongation von Rückhalt & Leistungsträger Samuel Sahin-Radlinger - wir berichteten - vor wenigen Tagen, nun also die nächste Weichenstellung der Innviertler. Am kommenden Samstag gastiert die SV Ried im Kellerduell beim Vorletzten SCR Altach - 17 Uhr Ligaportal-LIVETICKER.

Wird in seine 3. Saison bei der SV Ried gehen: Der zuverlässige Philipp Pomer. Offen ist noch, ob es die ADMIRAL Bundesliga oder 2. Liga wird?

Trio zählt zu den Stammpersonal der SV Ried

Philipp Pomer (Foto) kam im Sommer 2021 vom damaligen ADMIRAL 2. Liga-Meister FC Blau-Weiß Linz zur SV Guntamatic Ried. Der Allrounder avancierte auf Anhieb zum Stammspieler. Der 25-jährige Wiener absolvierte bisher 64 Pflichtpartien (4 Tore, 6 Assists) für die "Wikinger" und zählt auch in der aktuellen Saison zu den Dauerbrennern mit 24 BL-Einsätzen (je 2 Tore + Vorlagen).

Auch der 23-jährige David Ungar, der im vergangenen Sommer von ADMIRAL 2. Liga-Vizemeister Floridsdorfer AC nach Ried wechselte, ist längst Stammspieler bei der SV Guntamatic Ried. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger verbuchte in seiner BL-Premieren-Saison bisher 20 Einsätze. Ein Tor und/oder Assist lässt beim Abwehrspieler allerdings noch auf sich warten.

Zumindest 2 Tore hat mit Leo Mikic der "Dritte im Bunde" schon auf seinem Saison-Konto in 20 BL-Einsätzen in dieser Saison. Der 25-jährige Kroate kam im Juli 2021 vom ADMIRAL 2. Ligisten KSV 1919 aus der Steiermark ins Innsviertel und hatte bei der SV Ried hin und wieder Verletzungspech. Dennoch brachte es der offensive Mittelfeldspieler immerhin schon in zwei Jahren auf 61 Pflicht-Partien (10 Tore, 5 Assists) für die Oberösterreicher.

Weitere Vertragsgespräche laufen

„Über eine längerfristige Zusammenarbeit wird mit dem ein oder anderen Spieler verhandelt“, vermeldet der Traditionsklub aus dem Innviertel weiter.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at