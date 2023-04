eSports nehmen in der modernen Sportwelt eine wichtige Rolle ein. Wurden sie ursprünglich als simples Computerspiele abgetan, erkennt man heute die großen Leistungen, die die virtuellen Wettkämpfe ihren Teilnehmern abverlangen. Der Fußball-Simulator FIFA 23 ist mittlerweile die Basis ganzer Ligen geworden und erlangt in Deutschland durch eine neue Regulierung enorme Bedeutung. Erst- und Zweitligisten müssen seit November 2022 verpflichtend an der Virtual Bundesliga teilnehmen. Nun stellen sich viele die Frage: Zieht Österreich mit und führt bald eine ähnliche Spielpflicht ein?

Denksport und eSports: Mehr als nur Spiel

Spiele wurden schon lange vor der Zeit der eSports mit Sport in Verbindung gebracht. Disziplinen wie Schach wurden sogar von dem DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) als offizieller Denksport anerkannt. Die Voraussetzungen dafür hat Schach vor allem durch seine strategischen Komponenten erfüllt. Außerdem können Spieler durch das Training ihre Leistungen verbessern und haben dabei viele positive Effekte auf ihre kognitiven Fähigkeiten. Als zweiter wichtiger Denksport wird von vielen das Kartenspiel Poker gesehen. Zwar wurde Poker vom DOSB aufgrund seiner Zufallskomponente bisher nicht anerkannt, trotzdem empfinden viele Pokerprofis die Turniere als mentales Workout. Da man bei jeder Runde zufällige Karten erhält, lässt sich das Spiel nicht vollständig durch strategische Züge steuern. Gerade das empfinden jedoch viele Pokerliebhaber als größte Herausforderung. Gespielt wird mittlerweile nicht nur am grünen Filz, sondern auch im Netz. Wer online Poker spielt, muss neue Strategien entwickeln und kann sich nicht auf seine Einschätzung der Mimik und Gestik anderer Spieler verlassen. Der Wettkampf in der digitalen Welt wird nun durch eSports weitergeführt. Auch hier können nicht die typischen Strategien wie am Rasen oder Platz eingesetzt werden. Trotzdem sollten die mentalen und physischen Anstrengungen solcher Turniere nicht unterschätzt werden. Mittlerweile wissen wir nämlich: eSports fordern auf verschiedenen Ebenen und haben sich die Anerkennung als Sportart redlich verdient.

eBundesliga: Bald auch verpflichtend?

Auch wenn eSports in Deutschland und Österreich von offizieller Seite noch nicht als Sportart anerkannt wurden, scheinen die Länder den virtuellen Wettkampf mittlerweile ernst zu nehmen. Für Deutschland ist FIFA 23 als Fußballnation die wohl wichtigste eSport-Disziplin. Bei der Virtual Bundesliga können bekannte Vereine deshalb jedes Jahr mit ihren eSport-Teams den digitalen Rasen betreten und ihr Können unter Beweis stellen. Das bringt neue Spannung in die Fußballlandschaft, denn hier können sich selbst die Underdogs bis an die Spitze kämpfen. Seit dem Start der jüngsten VBL-Saison am 15. November 2022 wurde die virtuelle Ligasogar zum Pflichtprogramm für alle Vereine der ersten und zweiten Bundesliga in Deutschland. Vereine, die kein eigenes eSport-Team stellen, müssen seither mit einer Geldstrafe rechnen. In Zukunft können sich die Organisatoren sogar vorstellen, dass Vereine ohne eSport-Team auch an der klassischen Bundesliga gar nicht mehr teilnehmen dürfen. Parallel zu dieser Entwicklung werden internationale Ligasysteme aufgebaut. So dient die Teilnahme an der VBL bereits als Qualifikation für den FIFAe World Cup.

Nun stellen sich viele Österreicher die Frage: Könnte eine ähnliche Spielpflicht auch in Österreich eingeführt werden. Derzeit können sich Teams bei der eBundesliga miteinander messen und dabei sowohl im Team- als auch im Einzelwettbewerb antreten. Im Teamwettbewerb sind momentan alle zwölf Mannschaften der ersten Bundesliga vertreten. Die zweite Liga und die Regionalligen sind hingegen bisher nicht Teil des Wettkampfs. Grundsätzlich gibt es in Österreich keine Spielpflicht, eine Nicht-Teilnahme hat keine Auswirkungen auf die Bundesliga am Rasen. Trotzdem ist man sehr daran interessiert, den eSport im Land zu fördern und die Turniere wachsen zu lassen. Eine Verpflichtung der Erst- und Zweitligisten wäre dadurch in Zukunft nicht unwahrscheinlich. Damit würde sich die Anzahl der Teams auf 28 erhöhen und natürlich auch der organisatorische Aufwand der Veranstalter enorm steigen. Allzu bald lässt sich deshalb nicht mit einer offiziellen Spielpflicht rechnen, Schritte zur Expansion der eBundesliga sind jedoch sehr wahrscheinlich.

In Deutschland ist die VBL für Erst- und Zweitligisten mittlerweile verpflichtend geworden. Damit zeigt der deutsche Fußball, welche Wichtigkeit eSports in Zukunft zugeschrieben wird. In Österreich bleibt die Verpflichtung vorerst aus, trotzdem nehmen bereits alle zwölf Vereine der Bundesliga an dem virtuellen Wettkampf teil. Eine Spielpflicht könnte in Zukunft aber auch die zweite österreichische Liga ins Boot holen.