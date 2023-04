Es war einer der Aufreger im 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (3:3), das so viel Spektakel und Unterhaltung bot. Darunter auch 2 Ausschlüsse. Glatt rot für Denso Kasius von den Grün-Weißen, der kurz nach der Halbzeitpause seiner Mannschaft einen "Bärendienst" erwies. Für Sky-Experte Peter Stöger nach einem "verdrottelten Zweikampf" - siehe Beitrag. Der 20-jährige Niederländer erhielt heute nun vom Senat 1 der Bundesliga 2 Spiele Sperre wegen rohen Spiels.

Stöger: "Da spielst du mit dem Feuer"

Der Rechtsverteidiger fehlt damit dem SK Rapid am Sonntag im Auswärtsspiel beim LASK in der Linzer Raiffeisen Arena (14:30 Uhr) und im darauffolgenden Heimspiel gegen Serienmeister FC Red Bull Salzburg (Mittwoch, 26. April, 20:30 Uhr, Allianz Stadion).

Denso Kasius stieg gegen Austria-Außenspieler Reinhold Ranftl mit dem gestreckten Bein voraus ein. Der Winter-Neuzugang, bis kommenden Sommer Leihspieler des SK Rapid vom Arnautovic-Klub FC Bologna, kassierte damit früh in der 2. Halbzeit die Rote Karte.

Sky-Experte Peter Stöger: "Bin mir nicht sicher, ob ich hier Rot geben würde. Man kann aber auch nicht so verdrottelt in den Zweikampf gehen. Da spielst du mit dem Feuer, zu einem unnötigen Zeitpunkt in einer unnötigen Zone."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL