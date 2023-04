Abgang und Neuzugang in einer Saison beim selben Verein hat auch Seltenheitswert! Doch geschehen bei Donis Avdijaj, der in Rd. 1 der ADMIRAL Bundesliga- Saison 2022/23 als Unterschieds-Spieler des TSV Hartberg in Erscheinung trat und per Doppelpack zum Matchwinner beim 2:1-Auftaktsieg gegen den SCR Altach avancierte. Dann folgte für den 26-jährigen Nationalspieler des Kosovo (6 Einsätze, 2 Tore) der Lockruf von Ex-ÖFB-Teamchef Franco Fodo zum FC Zürich, ehe der im deutschen Osnabrück geborene Außenspieler im Winter wieder zurückkehrte aus der Schweiz in die Ost-Steiermark. Auf Leihbasis.

„Spiel spiegelt Qualifikationsgruppe perfekt wider"

Donis Avdijaj (Spieler TSV Egger Glas Hartberg) über..

…Spiel gegen den SCR Altach (2:2): „Das Spiel spiegelt die Qualifikationsgruppe perfekt wider. Im einen Moment denkst du, du kannst nicht mehr zurückkommen. In der 2. Halbzeit bist du auf einmal da und kannst das Spiel auch wieder drehen. Anhand der zweiten Halbzeit waren wir dann etwas enttäuscht darüber, dass wir nicht drei Punkte geholt haben. Wenn man aber die erste Halbzeit nimmt, wo wir von der 20. Minute bis zur Halbzeit nicht mehr am Platz agil waren, war es am Ende ganz gerecht.“



…Umgang mit Druck: „Solche Situationen erfordern auch etwas von einem. Man muss am Punkt da sein. Wenn man Druck gern hat, kann man auch andere mitziehen. Ich glaube nicht, dass es für jeden eine einfache Situation ist. Das sind Situationen, wo du als Team auch reifst und als Team auch gestärkt rauskommen kannst."

„Wissen in Mannschaft & Verein, dass wir Trainer haben, der ganz woanders hätte sein können"

…TSV Hartberg: „Wir wissen in der Mannschaft und als Verein, dass wir einen Trainer haben, der auch ganz woanders hätte sein können. Wir haben ein Ziel und einen Weg. Für mich persönlich ist es ein wunderbarer Weg, den wir gemeinsam gehen können. Wir sind alle davon überzeugt.“



…seine persönliche Entwicklung: „In jungen Jahren gibt es viele Sachen, wo du nicht so Wert darauf legst oder nicht fokussiert bist. Du lernst mit der Erfahrung auch an kleinen Stellschrauben zu drehen. Irgendwann kommt der Moment, wo man sagt, man hat so viel erlebt, liebt den Fußball über alles und du möchtest das Beste für dich rausholen. Das geht von Ernährung über Schlaf bis zu Extraeinheiten. Da bin ich gerade dabei, das alles ins Optimale zu bringen.“

Kein Spiel für schwache Nerven! Aufgrund einer starken 2. Halbzeit konnte unser Team gegen Altach ein 0:2 ausgleichen. Am Ende wäre sogar noch mehr möglich gewesen.



Statement-Quelle: Sky Sport Austria, Sendung "Talk & Tore"

