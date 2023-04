So spektakulär, mitreißend, abwechslungsreich und begeisternd das 339. Wiener Derby zwischen dem SK Rapid und FK Austria Wien (Endstand 3:3) in der 25. Runde der ADMIRAL Bundesliga war, es kommt den Grün-Weißen "teuer zu stehen". Wurde Denso Kasius bereits während der Prestige-Partie der Erzrivalen des Feldes verwiesen (Rote Karte, 47. Min., 2 Spiele Sperre) und fehlt damit ebenso beim nächsten brisanten Match beim LASK (So., 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) wie Torgarant & Kapitän Guido Burgstaller (5. GK), vermelden die Hütteldorfer heute die nächste Hiobsbotschaft: Leopold Querfeld fällt länger aus!

OP im Laufe des Dienstags

In einem Zweikampf im Finish des 339. Wiener Derbies verletzte sich der 19-jährige Innenverteidiger am linken Knie. Eine MR-Untersuchung bestätigte einen Seitenbandriss, weshalb Leopold Querfeld noch im Laufe des heutigen Tages von Teamarzt Dr. Lukas Brandner im Rudolfinerhaus operiert wird.

Das grün-weiße Eigengewächs (Jugendvereine SV Mauer und SK Rapid) fällt somit bis Saisonende aus. Der 1,90 Meter große Abwehrspieler hatte erst im Februar seinen Vertrag beim SK Rapid bis 30. Juni 2025 verlängert und zählt in dieser Spielzeit zu den Stammkräften (23 BL-Spiele, 1 Tor).

