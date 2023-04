Folgt FC Red Bull Salzburg-Cheftrainer Matthias Jaissle beim deutschen Bundesligisten Eintracht Frankfurt auf den dort aktuellen Coach Oliver Glasner, von 2012- 2014 Co-Trainer unter Roger Schmidt beim österreichischen Serienmeister und im ersten Halbjahr 2012 als Sportkoordinator bei den Roten Bullen fungierend? Der 35-jährige Deutsche Jaissle hat beim Spitzenreiter der ADMIRAL Bundesliga noch Vertrag bis Juni 2025, der gebürtige Salzburger Glasner bei der Eintracht bis Juni 2024. Doch die Spekulationen mehren sich, dass in diesem Sommer Glasner geht und Jaissle "Ja" zum amtierenden Europa League-Sieger sagt.

Läuft die Zeit für den 35-jährigen Erfolgstrainer Matthias Jaissle im Sommer beim FC Red Bull Salzburg ab?

Glasner in Premier League - Jaissle zur Eintracht?

Laut Frankfurter Rundschau will die Eintracht mit Oliver Glasner weitermachen – doch der 48-jährige Österreicher hat sich betreff einer Vertragsverlängerung noch nicht entschieden. Angeblich soll es daher bei der SGE Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger geben. Fakt ist, dass der derzeit Tabellen-7. der Deutschen Bundesliga (am Samstag im Top-Spiel zu Gast beim Zweiten BVB, 18:30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) im Sommer vor einem personellen Umbruch steht und seit 7 BL-Spielen ohne Sieg ist (4U, 3N).

Nach dem Gewinn der Europa League 2022 und dem damit einhergehenden Einzug in die Champions League, blieb die Mannschaft in dieser Saison in großen Teilen zusammen. Das wird sich ändern! Kamada verlässt den Klub vom Main ablösefrei, Ndickas Vertrag läuft aus. Djibril Sow & Jesper Lindström stehen vor dem Absprung. Top-Stürmer Randal Kolo Muani hat dank seiner Saison-Leistungen Begehrlichkeiten geweckt, ein Verbleib in "Mainhattan" ist ungewiss. Auch deshalb will die Eintracht Planungssicherheit in der Trainer-Causa und hat Oliver Glasner dem Vernehmen nach schon vor einiger Zeit eine Vertragsverlängerung angeboten. Die der SGE-Coach bisher noch nicht unterzeichnet hat.

„Gehe davon aus, dass ich hier nächstes Jahr Trainer bin"

Der ehemalige Cheftrainer vom VfL Wolfsburg und in Österreich beim LASK und der SV Guntamatic Ried wurde zuletzt wiederholt mit der Premier League in Verbindung gebracht. Meinte am vergangenen Samstagabend-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) allerdings gegenüber Sky: „Ich fühle mich mega wohl, es ist eine tolle Zusammenarbeit, eine super Mannschaft und deswegen gehe ich davon aus, dass ich hier nächstes Jahr Trainer bin."

Und wenn nicht? Oliver Glasner besitzt bei der Eintracht eine Ausstiegsklausel, die der Wahl-Innviertler bis zum letzten Spieltag dieser Saison ziehen muss - d.h.: entweder bis zum 27. Mai (letzter BL-Spieltag), oder bis zum 3. Juni, je nachdem, ob es die Frankfurter ins DFB-Pokalfinale schaffen. Sollte er sich also doch für einen Weggang entscheiden, bräuchten die Verantwortlichen eine schnelle Lösung.

Jaissle bis Juni 2025 beim FC Red Bull Salzburg unter Vertrag

Laut Informationen von Sky Sport Austria sind die Klub-Verantwortlichen auch bereits tätig, sollen erste Gespräche mit Matthias Jaissle vom FC Red Bull Salzburg geführt haben. Der seit wenigen Tagen 35-jährige Deutsche wiederum könnte sich laut des Berichts ein Engagement in Frankfurt gut vorstellen.

Zwar hat Matthias Jaissle noch über diese Saison noch zwei weitere Spielzeiten einen Vertrag bei den Mozartstädtern, könnte den Serienmeister (9 Titel in Folge) im Sommer allerdings für eine niedrige einstellige Millionensumme verlassen, berichtet Sky. Der Grund soll eine mündliche Absprache sein, seine Ausstiegsklausel würde nämlich erst 2024 greifen.

Eintracht Frankfurt hat bisher mit Trainern aus dem Salzburger Bullen-Stall gute Erfahrungen gemacht. Vor Oliver Glasner war auch Vorgänger Adi Hütter beim Klub an der Salzach tätig. Der 53-jährige Vorarlberger holte - wie Matthias Jaissle - das Double in Österreich und war auch mit der Eintracht durchaus erfolgreich.

Für Matthias Jaissle wäre es der nächste Schritt in seiner noch jungen Trainer-Laufbahn. Der gebürtige Süddeutsche (Nürtingen) erfuhr zuletzt Gegenwind nach nur 3 Remis in Serie (LASK, Austria Wien, SCR Altach) für die siegverwöhnten Salzburger in der heimischen Red Bull Arena in Wals-Siezenheim. Dazu beträgt der Vorsprung auf den formstarken Zweiten SK Sturm Graz - wo es für die Roten Bullen kommenden Sonntag zum Gipfeltreffen hin geht (17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) - nurmehr 2 Punkte. Verliert der Serienmeister - wie in Runde 2 bereits (2:1) - auch in Runde 26 wieder bei den Steirern, ist die Tabellenführung erstmals sei Einführung der Playoffs (2018) dahin.

Laut SPORT1 soll Jaissle mannschaftsintern nicht mehr den vollen Rückhalt genießen. Einige Spieler seien nicht mehr zufrieden mit ihrem Erfolgs-Trainer. Die Kritikpunkte: der persönliche Umgang und die Weiterentwicklung des Teams.

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty