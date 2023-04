Erstmals in der 112-jährigen Geschichte des Vereins zählt ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien über 6.000 Mitglieder. Damit wurde die Anzahl binnen 13 Monaten verdoppelt – im März 2022 waren es erstmals 3.000. Mit durchschnittlich 11.224 Besuchern kann die Austria aktuell zudem den höchsten Zuschauerschnitt ihrer Bundesliga-Geschichte (seit Gründung der Bundesliga 1974/74) vorweisen und liegt damit auch deutlich vor der letzten Meistersaison (12/13: 10.295) und der ersten Spielzeit im neuen Stadion (18/19: 10.183).

"Großartig, dass es uns gelungen ist, die Mitgliederzahlen innerhalb eines Jahres zu verdoppeln"

FAK-Vorstand Gerhard Krisch: „Wir haben uns vor eineinhalb Jahren bewusst dazu entschieden, unser Mitgliederservice zu stärken. Die Mitglieder bilden den Kern des Vereins, sie unterstützen mit ihren Beiträgen die Ausbildung unserer Nachwuchs- und Akademiespieler. Es ist großartig, dass es uns gelungen ist, die Mitgliederzahlen innerhalb eines Jahres zu verdoppeln.

Unser Dank gilt allen Austria-Fans, die ihren Verein in einer herausfordernden Zeit mit ihrer Mitgliedschaft tatkräftig unterstützen. Uns ist bewusst, dass das nicht selbstverständlich ist. Die anhaltend hohen Zuschauerzahlen zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind, wohlwissend, dass vor allem im wirtschaftlichen Bereich noch viel Arbeit vor uns liegt.“



Am Dienstag, den 9. Mai 2023 findet das große Mitgliederfest statt, am Freitag, den 5. Mai 2023, jenes für die Löwen- & Jugendmitglieder. Wer dabei sein möchte und noch kein Mitglied ist, kann jetzt noch seine Mitgliedschaft (austria-mitglied.at) abschließen und sich anmelden. Diese Mitgliedschaft wird mit Start der neuen Saison automatisch verlängert.

Fotocredit: FAK