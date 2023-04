Die 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga wird mit dem Gastspiel des TSV Egger Glas Hartberg beim Wolfsberger AC eröffnet. Spielbeginn am morgigen Freitag ist um 19:30 Uhr (die Partie gibt es wie gewohnt im LIGAPORTAL-LIVETICKER). Schiedsrichter der Partie ist der Salzburger Christopher Jäger.

Er TSV Hartberg möchte erstmals in dieser Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen bleiben und an das letzte direkte Duell Anfang März dieses Jahres (2:1-Sieg) anschließen.

Die Ausgangslage vor dem nächsten Aufeinandertreffen zweier Tabellennachbarn ist klar. Die Kärntner liegen drei Punkte vor dem TSV. Die Schopp-Truppe wird alles daran setzen, den Wölfen auf den Fersen zu bleiben und im besten Fall punktemäßig aufschließen.

Stimmen aus der Kabine:



Cheftrainer Markus Schopp: "Wenn man sich die Resultate in der Qualifikationsgruppe des WAC anschaut, sieht man, dass sie angekommen sind. Drei Spiele, zwei Siege. Ich glaube, es gibt aufgrund des Trainerwechsels auch Unterschiede in der Art und Weise wie der WAC spielt. Das macht den Gegner extrem spannend und interessant. Aus unserer Sicht wird es wichtig sein, auf die Stärken des Gegners einzugehen, aber sich auch dessen bewusst zu sein, was wir auf den Platz bringen können und das ist so einiges. Wenn wir es schaffen, was uns in Wolfsberg schon das ein oder andere Mal gelungen ist, mutig zu sein, unser Spiel auf den Platz zu bekommen, dann wird es ein offenes, spannendes und super interessantes Spiel und darauf freue ich mich."

Allrounder Jürgen Heil: "Mit dem WAC wartet eine sehr spannende Aufgabe auf uns. Ich denke, dass sie sehr viel Qualität im Kader haben. Die zuletzt gezeigten Leistungen der Kärntner waren schwer in Ordnung. Aber auch wir brauchen uns nicht verstecken, wir haben zweimal hintereinander nicht verloren, waren mit dem Gegner immer zumindest auf Augenhöhe. Wir wollen daran natürlich anknüpfen und im Lavanttal Zählbares mitnehmen."

