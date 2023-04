In der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga, der vierten in der Qualifikationsgruppe, kommt es zum Kellerduell zwischen dem Tabellenvorletzten CASHPOINT SCR Altach und der SV Guntamatic Ried - Samstag, 22. April, 17 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Seit 4 Partien sind die Oberösterreicher sieglos (2U/2N). Der letzte Dreier für die Innviertler war am 12. März, mit 2:1 auswärts in Altach, was der Elf um Innenverteidiger Markus Lackner Mut macht. Damals war es das letzte Heimspiel der Altacher unter Cheftrainer Miroslav Klose, der inzwischen von "Feuerwehrmann" Klaus Schmidt abgelöst wurde.

"Trotzdem ist die Stimmung in der Mannschaft gut"

Nach dem 1:1 daheim gegen die WSG Tirol ist die SV Guntamatic Ried weiterhin Tabellenletzter und weist 10 Punkte auf. Nach der Verlängerung des Vertrags mit Samuel Sahin-Radlinger am vergangenen Freitag zog der Traditionsklub aus dem Innviertel in dieser Woche die Option bei Philipp Pomer, David Ungar und Leo Mikic. Das Spieler-Trio wird damit zumindest ein weiteres Jahr in Ried spielen werden.

Auch ein anderer Akteur, Markus Lackner, hat noch Vertrag bis Juni 2024 und meint im Vorfeld des Spieles in Altach: „Mit der Leistung in der 1. Halbzeit gegen Tirol können wir zufrieden sein. Die 2. Halbzeit war dann nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Von der Einstellung war es aber eine gute Reaktion auf das Hartberg-Spiel. Wir haben klar angesprochen, wo wir uns noch verbessern müssen. Jeder gibt im Training Gas. Wir wissen, wo wir stehen und dass wir Punkte brauchen. Trotzdem ist die Stimmung in der Mannschaft gut.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „In der 1. Halbzeit war es gegen WSG Tirol eine ordentliche Leistung, mit der zweiten können wir sicher nicht zufrieden sein. Insgesamt war es eine gerechte Punkteteilung. Wir haben klar angesprochen, wo wir besser werden müssen und waren in dieser Woche sehr fokussiert. Am Freitag folgt noch eine intensive Einheit und dann geht es Richtung Altach. Die Devise am Samstag sind ganz klar 3 Punkte.“

Eine schwierige Aufgabe, denn unter Neo-Cheftrainer Klaus Schmidt tankte der SCR Altach Selbstvertrauen und war in den drei Playoff-Partien bisher schwer zu biegen. Zunächst gelang zum Auftakt ein 1:0-Heimsieg über die WSG Tirol, ehe im Auswärts-Doppel eine knappe 0:1-Niederlage im Vorarlberger Derby bei Aufsteiger SC Austria Lustenau und vor einer Woche ein 2:2-Remis folgten. Letzteres nach 2:0-Pausenführung! Somit stehen je 1 Sieg, Remis und Niederlage zu Buche nach drei Qualigruppen-Runden für die Rheindörfler, die nach dem Auswärts- nun ein Heim-Doppel vor der Brust haben. Bis Saisonende ausfallen wird bei den Altachern Simon Nelson. Der Verteidiger verletzt sich am vergangenen Wochenende beim Spiel der 2. Mannschaft des SCRA. Beim Winter-Neuzugang, der vier BL-Spiele absolvierte, wurde eine Bänderverletzung diagnostiziert, wie sein Klub vermeldet.

"Wird sich viel im Kopf abspielen, so wie das im Abstiegskampf eben ist"

SVR-Abwehrspieler Markus Lackner über das Altach-Auswärtsspiel: „Wenn man auf die Tabelle schaut, weiß man, wie wichtig dieses Match ist. Trotzdem wird der Abstieg nicht an diesem Spieltag entschieden. Wir fahren trotzdem mit einem guten Gefühl nach Altach, weil wir zuletzt in Altach gewonnen haben. Das werden wir uns auch in Erinnerung rufen. Es wird sich viel im Kopf abspielen, so wie das im Abstiegskampf eben ist.

Altach hat durch den Trainerwechsel auch einen neuen Input. Auch sie stecken voll im Abstiegskampf und wissen, welche Tugenden wichtig sind. Es wird ein kampfbetontes Spiel und wahrscheinlich kein fußballerischer Leckerbissen. Es wird eine enge Partie, entscheidend wird sein, wer die Ruhe bewahrt.“

"Altach hat nach Trainerwechsel Spielweise adaptiert"

Maximilian Senft: „Altach hat nach dem Trainerwechsel die Spielweise adaptiert. Es werden am Samstag andere Spieler auflaufen als beim letzten Match. Sie sind sehr gefährlich bei Standardsituationen. Es wird sicher ein extrem hart geführtes Spiel. Wir haben eine sehr klare Idee und die volle Überzeugung, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Jene Dinge, die gegen Tirol in der zweiten Halbzeit nicht gepasst haben, wollen wir besser umsetzen.“

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Altach in der 21. Runde der laufenden Bundesliga-Saison am 12. März 2023 in Vorarlberg aufeinander. Ried siegte mit 2:1. Die Treffer für Ried erzielten Matthias Gragger (34.) und Christoph Monschein (76.), für Altach traf der deutsche Neuzugang Mike-Steven Bähre (7.).

Bisher gab es 34 BL-Duelle. Bilans: 17 Siege SV Ried, 7 Remis, 10 Siege SCRA. Torverhältnis von 55:40 für SV Ried.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL