Der absolute Schlager der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga findet am kommenden Sonntag, den 23. April 2023, ab 17 Uhr in der Merkur Arena in Graz-Liebenau statt, wenn Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg im Gipfeltreffen zu Gast beim ersten Verfolger SK Puntigamer Sturm Graz ist - im Ligaportal-LIVETICKER verpassen Sie nichts. Bisher konnten die Roten Bullen wettbewerbsübergreifend in dieser Saison gegen die Steirer nicht gewinnen (1U, 2N), gewannen in der Liga allerdings alle 11 Auswärtsspiele zuletzt und verloren überhaupt nur eines in dieser Saison. Am 30. Juli 2022 in Graz! SR: Harald Lechner aus Wien.

"Das wird auf jeden Fall ein heißes Duell"

Cheftrainer Matthias Jaissle (FC Red Bull Salzburg, Foto) über das anstehende Match gegen den schärfsten Verfolger: „Meistergruppe, volle Hütte, Zweiter gegen Erster – das sind doch Spiele, die alle elektrisieren: Fans, Mannschaft und auch Trainer. Das wird auf jeden Fall ein heißes Duell. Sturm hat das klare Ziel, Meister werden zu wollen, wir aber auch. Wir erwarten ein extrem intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Das müssen wir annehmen.

Dann bin ich mir sicher, dass wir gute Chancen haben, die Partie für uns zu entscheiden. Unsere Verletztenliste ist schon außergewöhnlich lang. Aber wir werden nicht jammern, sondern Lösungen finden und eine gute Mannschaft auf den Platz bringen. Wir vertrauen jedem unserer Spieler zu 100%.“

Nicolas Capaldo über die Bedeutung des Spitzenspieles: „Wir alle können die Tabelle lesen und wissen deshalb, dass es am Sonntag bei diesem Schlager um einiges geht. Und wir wissen auch, dass Sturm ein richtig starker Gegner ist, der dazu noch einen Lauf hat. Es wird also ein extrem schwieriges Spiel vor toller Kulisse, bei dem wir eine absolute Topleistung benötigen. Trotz der vielen verletzten Spieler bei uns wollen wir unserer Spielanlage treu bleiben und in Graz gewinnen.“

Elf mit meisten Heim- kontra jene mit meisten Auswärts-Siegen

Zum 12. Mal duellieren sich der FC Red Bull Salzburg und SK Puntigamer Sturm Graz als Führungsduo in einem BL-Spiel der Bundesliga. Die Salzburger gewannen dabei 6x, Sturm 3x, bei 2 Remis. Siehe auch Ligaportal-Vorschau und Baumis Bundesliga-Expertentipp.

Das Team von Matthias Jaissle ist seit der 2. Runde (1:2 gegen den SK Sturm) in der Meisterschaft unbesiegt (17 Siege, 6 Unentschieden), der SK Sturm kassierte in 25 BL-Partien (16S, 6U) in dieser Saison 3 Niederlagen (2x gegen den LASK, 1x daheim und dann im Frühjahr vor 2 Wochen auswärts in Linz, sowie daheim gegen Austria Klagenfurt im Februar). Der FC Red Bull Salzburg gewann 11 BL-Auswärtsspiele in Folge – erstmals in der Klubhistorie.

Keeper Köhn & Co. blieben in 14 der ersten 25 BL-Spiele ohne Gegentor – wie zuletzt 2006/07 unter Giovanni Trapattoni.

Der SK Puntigamer Sturm Graz holte in dieser BL-Saison der ADMIRAL Bundesliga die meisten Heimsiege (9), der FC Red Bull Salzburg die meisten Auswärtserfolge (11).

Die Steirer gewannen 16 der ersten 25 BL-Spiele in dieser Saison – so viele wie zuvor nur 1998/99 (16) und 1997/98 (18).