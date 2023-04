Der LASK empfängt am Sonntag, den 23. April ´23 (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) in der Prestige-Partie zweiter Kultklubs den SK Rapid Wien in der Raiffeisen Arena. Es ist auch das Duell zwischen dem Dritten aus Linz und dem vier Punkte dahinter liegenden Vierten aus Hütteldorf. Im Grunddurchgang gewann jeweils das Heim-Team: der LASK am 14. August mit 2:1 in Pasching. Die Grün-Weißen am 6. November mit 1:0 im Allianz Stadion, was bisher die einzige Auswärts-Niederlage der Oberösterreicher in dieser Saison war. Für die Elf um den Ex-Rapid-Trainer und -Spieler Didi Kühbauer ist es am Sonntag das 4. Top-Spiel in Serie.

2 Dauerbrenner: Der gebürtige Linzer Felix Luckeneder (r.) war in 28 von 29 Pflicht-Partien (24 BL) in dieser Saison als Innenverteidiger für den LASK von der ersten bis zur letzten Minute dabei. Bei SK Rapid-Offensivkraft Marco Grüll absolvierte wettbewerbsübergreifend (BL, ÖFB-Cup, Conference League-Quali) gar 34 Einsätze (23 in der BL, bei 5 Toren, 4 Assists). Zuletzt rettete der 24-jährige Pongauer den Hütteldorfern mit einem sehenswerten Freistoßtor das 3:3 im 339. Wiener Derby.

Bisher 2 Saison-Duelle mit jeweils knappen Heimsiegen

Topspiel-Alarm, die Vierte! Nach FK Austria Wien (2:2), SK Sturm Graz (2:1) und dem FC Red Bull Salzburg (0:0) steht dem LASK am Sonntag der nächste Kracher bevor, der SK Rapid Wien gastiert in der Raiffeisen Arena. Dritter vs. Vierter! Die Linzer liegen mit 24 Zählern 4 Punkte vor den Grün-Weißen. Die bisherigen Saisonduelle endeten jeweils mit Heimsiegen: Dank Toren von Thomas Goiginger und Keito Nakamura (beim Anschlusstor in der Nachspielzeit vom Ex-Rieder Marco Grüll) bezwangen die Stahlstädter die Wiener im August 2022 mit 2:1, im November folgte eine 0:1-Auswärtsniederlage aufgrund eines Treffers von Guido Burgstaller. Der 33-jährige Mittelstürmer der Grün-Weißen führt die Torschützenliste der ADMIRAL Bundesliga mit 16 Treffern an, fehlt aber – wie auch die zwei Abwehrspieler Denso Kasius und Thorsten Schick – gegen den LASK aufgrund einer Sperre.

Die Linzer können im Vorfeld des Rapid-Heimspiels auf einen gelungenen Start in den Finaldurchgang zurückblicken, blieben in den ersten drei Spielen der Meistergruppe unbesiegt (1S, 2U) – erstmals seit Einführung des neuen Ligaformats. Der SK Rapid kassierte eine Niederlag (1:3 vs. Sturm Graz auswärts). Am vergangenen Wochenende gelang den Hütteldorfern in einem spektakulären 339. Wiener Derby der späte Ausgleich zum 3:3 gegen die Wiener Violetten.

Übrigens: Auf Linzer Boden empfing der LASK den SK Rapid Wien zuletzt vor fast 10 Jahren, im Juli 2013. Dem LASK, damals Regionalligist, gelang in der ersten ÖFB-Cup-Runde ein sensationeller 5:4-Erfolg im Elfmeterschießen.

"Da werden sich 2 Teams mit ähnlicher Qualität gegenüberstehen"

Cheftrainer Didi Kühbauer: „Wir konnten aus den ersten 3 Spielen der Meistergruppe viel Selbstvertrauen mitnehmen, um nun auch die kommende Aufgabe gegen Rapid gut anzunehmen. Wenn die Burschen so weitermachen wie zuletzt, bin ich guter Dinge, wenngleich es nicht einfach wird. Natürlich wollen wir einen Sieg einfahren, wir sind uns aber bewusst, dass mit Rapid erneut ein starker Gegner zu Gast ist und sich zwei Teams mit ähnlicher Qualität gegenüberstehen werden.“

Es fehlen: Anselm, Boller, Goiginger, Letard, Wiesinger.

Er erzielte beim letzten Duell am 6. November den 1:0-Siegtreffer für den SK Rapid: Der 33-jährige Kapitän & Torgarant Guido Burgstaller, dessen Fehlen es beim Spiel in Linz am Sonntag für die Hütteldorfer zu kompensieren gilt.

"Einen, der bei uns die Hälfte der Tore macht, zu ersetzen, ist natürlich schwierig"

Marco Grüll (Stürmer SK Rapid) über...

...Erwartung für Spiel beim LASK: "Wie immer ein intensives Spiel, wo der LASK sehr viel Wert auf fußballerische Fähigkeiten setzt, das Ballbesitz-Spiel forciert. Wir müssen dagegen halten und schauen, dass wir uns da nicht überraschen lassen und auch selber in unseren Aktionen klar sind. Dann ist sicher was möglich."

...ob LASK aus neuem Stadion Heimvorteil zieht: "Sicher ist es geil, wenn sie ein neues Stadion haben, welches größer ist. Im Endeffekt ist es für uns da auch schöner zu spielen wie im alten Stadion in Pasching. Natürlich spielt man im neuen Stadion lieber, im Endeffekt geht es für sie um genausoviel wie für uns, es geht um 3 Punkte. Da ist mir egal, ob wir im alten Stadion oder in dem spielen."

...worauf es ankommen wird, um 4 Ausfälle zu kompensieren: "Natürlich tut uns der ein und andere weh. Den Burgi, der bei uns in diesem Jahr die Hälfte der Tore macht, 1zu1 zu ersetzen, ist natürlich schwierig. Doch wir werden das als Mannschaft sicher kompensieren können und Gas geben, um trotzdem 3 Punkte zu holen."

"Herausforderung ist sehr, sehr groß"

Zoran Barišić (Cheftrainer SK Rapid) über...

...Vorfreude auf neues Linzer Stadion: "Natürlich ist die Freude sehr groß, wenn du die Möglichkeit hast, in solchen Stadien zu spielen. Für fast alle von uns eine Premiere in diesem super neuen Stadion. Gegen einen sehr starken Gegner, das dürfen wir nicht vergessen. Wo die Herausforderung auch sehr, sehr groß ist."

...Chancen, dass sich 1:0-Heimerfolg vom Herbst auch auswärts wiederholten lässt: "Schwer einzuschätzen. Man darf nicht vergessen, dass sich beim LASK doch einiges getan hat im Vergleich zum letzten Mal. Sind doch einige Spieler neu dazu gekommen. Verstärkungen, die die Mannschaft neu beleben und ihnen mehr Möglichkeiten bieten. Das letzte Spiel gegen sie war ein sehr gutes Spiel von uns. Vor allem in den ersten 60 Minuten. Trotzdem wissen wir, dass wir damals auch das Glück auf unserer Seite gehabt haben, weil der LASK doch die ein und andere Möglichkeit zum Ausgleich hatte. Das ist Sonntag ganz anderes Spiel."

...wie Toptorjäger Guido Burgstaller zu kompensieren ist: "Er ist natürlich sehr schwer zu ersetzen. Auf der anderen Seite bekommt ein anderer Spieler die Möglichkeit, um neu in diese Rolle zu schlüpfen. Mir geht es aber um das Team. Es ist ja nicht so, dass uns nur der Burgi fehlt. Es fehlen uns noch drei andere sehr wichtige Stützen & Spieler (Anm.: Kasius, Schick und Querfeld). Aber wir sind ein Team und ich erwarte mir, dass wir auch als solches Auftreten, wo jeder seine Aufgaben zu erfüllen hat."

...bevorstehende "englische Woche" mit Top-3 der Liga, LASK, RB Salzburg und dann Cup-Finale vs. SK Sturm: "Es ist definitiv eine Riesen-Challenge für uns. Fur die Spieler und uns Trainer auch. Nicht nur im Hinblick auf das Cup-Finale, sondern was die Balance betrifft. Du hast drei extrem wichtige Spiele gegen drei sehr schwere Gegner vor der Brust. Da ist es wichtig alles abzurufen. Kampf- und Laufbereitschaft und vor allem die mentale Komponente. Da muss man wissen, auf viele Situationen auch schnell zu reagieren. Wir wollen ja gegen solche Gegner spielen, wollen weiterkommen und uns verbessern. Das gibt uns die Möglichkeit dazu zu lernen. Auch unsere Latte immer wieder versuchen, nach oben zu verlegen und über unsere Grenzen hinaus zu gehen. Das sind die Spiele, die dich stärker machen."

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at