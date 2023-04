Austria gegen Austria, Violett gegen Violett – Wien gegen Klagenfurt! Bundeshaupt- kontra Landeshaupt-Städer. Am Sonntag (14.30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) kommt es in der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga zum Tabellen-Nachbarschaftsduell des Fünften FK Austria Wien (19 Punkte) mit dem Sechsten SK Austria Klagenfurt (15). Die Hausherren wollen sich mit einem Sieg um einen Europapokal-Playoff-Platz absetzen, die Kärntner mit einem Dreier am Verteilerkreis den Anschluss herstellen und nach 3 Niederlagen heuer in der Meistergruppe erstmals anschreiben. Im Vorverkauf wurden bereits mehr als 10.000 Tickets abgesetzt.

Strafraumszenen und Tore satt gab es in den bisherigen beiden Saison-Duellen zwischen den Wiener und Kärntner Violetten. Dem 3:3 am 28. August 2022 in Klagenfurt am Wörthersee folgte am 12. Februar in Wien-Favoriten ein 3:1-Sieg für die Elf von jenem Wimmer von Austria Wien, dem Cheftrainer Michael Wimmer.

"Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal ein Erfolgserlebnis feiern"

Nein, auch wenn der überraschende Abgang von Unterschiedsspieler & Kapitän Markus Pink eine große Lücke hinterlässt und der Klassenerhalt für Austria Klagenfurt (mal wieder) vorzeitig geschafft wurde, zum Punktelieferant wollen die Schützlinge von Peter Pacult im Meister-Playoff nicht mutieren.

Der Klagenfurter Cheftrainer vor dem Match in seiner Geburtsstadt: „Wir haben in der Meisterrunde bisher Lehrgeld zahlen müssen, aber zugleich auch unter Beweis gestellt, dass wir mithalten können. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir mal ein Erfolgserlebnis feiern. Das wäre schon sehr wichtig für den weiteren Verlauf der Saison, weil man sich das nötige Selbstvertrauen über positive Ergebnisse holt. Ich erwarte ein enges und hart umkämpftes Match."

Auf Statistiken gibt der 63-Jährige wenig, auch wenn diese für den Vorjahres-Dritten vom Verteilerkreis sprechen, der in den bisherigen 6 Duellen im Oberhaus mit zwei Siegen und vier Unentschieden unbesiegt blieb gegen die Klagenfurter und zudem im eigenen Stadion in diesem Jahr noch ohne Niederlage ist.

Neo-Kapitän Thorsten Mahrer meint: „Die Stimmung in der Truppe ist intakt, wir werden gut vorbereitet und eingestellt sein. Die Leistung zuletzt gegen Sturm macht mir Hoffnung, da haben wir das Spiel bis zur letzten Minute offengehalten. Wenn es uns gelingt, wieder so kompakt zu stehen und noch entschlossener nach vorn zu spielen, dann ist alles möglich."

"Nur brav mitspielen ist unter dem Strich zu wenig"

Sein Innenverteidiger-Partner Nicolas Wimmer ergänzt: „Ich denke, dass unsere bisherigen Auftritte in Ordnung waren. Wir haben in allen Spielen dagegengehalten und auch brav mitgespielt. Aber in der Meistergruppe treffen wir nur auf Top-Mannschaften und da ist es unter dem Strich zu wenig, nur brav mitzuspielen, weil nahezu jeder kleine Fehler direkt bestraft wird. Diese Erfahrung mussten wir machen."

Wimmer weiter: „Wir sollten aus den bisherigen Partien lernen, dass wir noch entschlossener und mutiger spielen müssen, um auch etwas mitnehmen zu können. Wir können uns viel mehr zutrauen, weil wir ohnehin nichts mehr zu verlieren haben. Unser Saisonziel, den Klassenerhalt, haben wie ja schon erreicht und jeder geht sowieso davon aus, dass wir am Ende wieder Sechster werden. Deshalb sollten wir in den verbleibenden Matches befreit aufspielen."

Trotz des Fehlstarts ins obere Playoff stellt sich die Situation im Kampf um einen internationalen Startplatz keinesfalls hoffnungslos dar. Als Sechster haben die Waidmannsdorfer 4 Zähler Rückstand auf den Fünften Austria Wien, der Vierte SK Rapid ist 5 Zähler voraus – und es sind noch 21 Punkte zu vergeben. Klar ist aber auch, dass die Aufholjagd gestartet werden muss.

„Wenn man auf die Tabelle schaut, kann man schon sagen, dass die Partie bei Austria Wien für uns ein kleines Finale ist. Wenn es uns gelingt, dort zu gewinnen, dann sind wir voll dabei im Rennen um Platz 5. Wir fahren dahin, um etwas mitzunehmen und sollten wir über 90 Minuten die Leistung abrufen, die wir in den Spielen zuvor phasenweise gezeigt haben, dann ist es auch möglich, in Favoriten zu gewinnen“, stellt Wimmer fest.

Bei dem Vorhaben fehlen den Gästen Simon Straudi (Muskelbündelriss) und Christopher Cvetko (Rotsperre). Beim FAK "verbüsst" Tor-Garant Haris Tabakovic (12 Tore) seine im 339. Wiener Derby erhaltene Ampel-Karte und mit Dominik Fitz (6 Tore, Gelbsperre) haben die Gastgeber ihren zweitbesten Scorer zu ersetzen.

Klagenfurter Trumpfkarte Standards

Eine entscheidende Rolle könnten Standards spielen – denn in diesem Ranking sind die Klagenfurter in der Bundesliga das Maß aller Dinge: 16 Tore gelangen dem Pacult-Team nach Eckbällen, Freistößen, Einwürfen oder Elfmetern. Dazu passt, dass Austria Wien bereits 13 Gegentreffer auf diese Weise kassierte, nur Lustenau (15) mehr.

Nachdem die Wiener Austria bisher in der Meistergruppe in den drei Partien stets für hohen Unterhaltungswert, ja Spektakel sorgte (8:8 Tore; 2:2 vs. LASK, 3:3 in Salzburg, 3:3 beim Wiener Derby in Hütteldorf) und ja auch im Grunddurchgang jeweils 3 Tore gegen die Klagenfurter erzielte (3:3 auswärts, 3:1 im Februar daheim) darf man gespannt sein, ob es auch diesmal ein Torreigen wird. Auch ohne Pink & Tabakovic...

Für eine Besonderheit sorgen die Gastgeber jedenfalls schon mal vor dem Anpfiff. Denn statt der gewohnten Einlaufkinder werden das Schiedsrichter-Trio um Stefan Ebner sowie die 22 Profis am Weg zum Rasen von LKW-Fahrern des Transportunternehmens Herzer eskortiert. Getragen wird die Aktion von der Fachgruppe der Wiener Traporteure, der Brancheninitiative „LKW – Friends on the Road“ sowie dem Fahrzeughersteller MAN.

Fotocredit: Josef Parak