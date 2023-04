26. Runde in der ADMIRAL Bundesliga, eröffnet mit dem Freitagspiel der Quali-Gruppe zwischen dem RZ Pellets WAC (Rang 9) und dem TSV Egger-Glas Hartberg (10.), der zwar durch das 2:2 weiter im April unbesiegt bleibt (2U,1S), doch nach 2:0-Führung 2 Punkte liegen ließ in der Lavanttal-Arena. Die weiterhin in dieser Saison kein "Erfolgs-Gehege" für die Wölfe ist: 13 Heimspiele mit gerade mal zwei Siegen, bei ebensovielen Remis und schon 9 Niederlagen. Zu besprechen galt es in der "3. Halbzeit" die ein und andere strittige Spielszene. Doch lesen Sie selbst in nachfolgenden STATEMENTS aus beiden Lagern.

Sein Ferserl-Tor zum 0:2 war ein Gusto-Stück: Dario Tadic (re. Jürgen Heil) erzielte in seinem 198. BL-Einsatz seinen 60. Treffer (den siebten in dieser Saison), sicher einer der schönsten des 32-jährigen, im ehemaligen Jugoslawien geborenen Mittelstürmers.

"Hätte das Tor gerne eingetauscht gegen 3 Punkte"

Dario Tadic (Torjäger TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Wir haben, glaube ich, richtig gut gespielt, uns einen richtig guten Matchplan erarbeitet diese Woche. Wir haben Chancen vorgefunden, sind aber vielleicht an der eigenen Effizienz gescheitert. Wenn Tobias Kainz das Tor zum 3:1 gemacht hätte, wäre der Käse gegessen. So haben wir sie wieder zurück ins Spiel kommen lassen. Ich bin da, damit ich der Mannschaft helfe mit Toren, das habe ich heute mal wieder geschafft. Ich hätte das Tor gerne eingetauscht gegen 3 Punkte, aber die Situation ist wie sie ist, das hilft nichts. Schauen wir, was die nächsten Wochen bringen.“



…sein Tor: „Ich würde sagen, das war fast Weltklasse. Nein, sagen wir, mein Tor war Weltklasse.“

„So kann man natürlich mit Kleinigkeiten das Spiel in eine gewisse Richtung lenken"

Markus Schopp (Trainer TSV Hartberg) über...

…das Spiel: „Ich glaube, heute war wahrscheinlich eines unserer besten Spiele, ich würde fast sagen über 90 Minuten. Es ist natürlich klar, dass man den WAC nicht komplett über 90 Minuten kontrollieren kann, aber es waren wieder zwei Fehler dabei, die uns am Ende des Tages Punkte gekostet haben. Das war heute ein Spiel, wo wir den Gegner total dominiert haben, für mich war gefühlt nie die Gefahr, dass wir das Spiel verlieren könnten oder dass wir die Punkte aus der Hand geben, auch nicht nach dem 1:2. Man kann über beide Tore diskutieren und reden, aber Fakt ist, dass es Entscheidungen gibt, die der Schiedsrichter so trifft, wie sie getroffen werden. Wir können das aber viel besser verteidigen, wir müssen das viel besser lösen. Von daher sind die Jungs gefordert, das noch besser zu machen. Es wird wichtig sein, dass die Jungs verstehen, mit welchen Möglichkeiten wir es schaffen können, solche Gegner auch zu schlagen.“



…vergebene Großchance von Tobias Kainz zum möglichen 1:3: „Jeder, der uns in den letzten Wochen und Monaten gesehen hat, weiß, dass wir sehr, sehr viel Aufwand betreiben müssen, um ein Tor zu erzielen. Es ist heute erfrischen früh gewesen zur Abwechslung, aber es sollte nicht sein. Ich glaube, die Jungs haben im Großen und Ganzen ein sehr gutes Spiel gemacht, mit der Ausnahme von zwei Fehlern, die aufgrund der Qualität des Gegners sofort bestraft wurden.“



…das eventuelle Handspiel vor dem 2:2: „Er berührt den Ball mit der Hand, macht aber das Tor nicht, deswegen ist die Regel wahrscheinlich korrekt ausgelegt. Aber ich kann mich erinnern, im Allianz Stadion war die Situation komplett gleich und da hat das Tor nicht gezählt. Mich ärgert aber viel mehr die Situation vor dem ersten Tor, weil da ein Foul auf der Mittelauflage gegeben wird, das niemals ein Foul ist. So kann man natürlich mit Kleinigkeiten das Spiel in eine gewisse Richtung lenken.“

Maurice Malone mutiert beim WAC längst zum Unterschiedsspieler und leitete mit seinem 1:2-Anschlusstreffer und zugleich 7. Saisontor die Aufholjagd ein. Der 22-jährige DFB-U21-Nationalspieler mit amerikanischer Abstammung ist bis Saisonende vom deutschen Bundesligisten FC Augsburg ausgeliehen.

"Schwierig, wenn du 5 Minuten vor Ende der Aufwärmphase Aufstellung ändern musst“

Manfred Schmid (Trainer WAC) über...

…das Spiel: „Na ja, es ist natürlich schwierig, wenn du 5 Minuten vor Ende der Aufwärmphase die Aufstellung ändern musst. Man hat dann einfach gemerkt, dass wir defensiv wenig angeboten haben. Wir haben zu große Räume gegeben, das Zweikampfverhalten war schlecht. Teilweise haben zwei oder drei Spieler gegen einen die Zweikämpfe nicht angenommen, waren nicht aggressiv und haben auch spielerisch nichts angeboten. Mit dem Ergebnis bin ich schon zufrieden, so wie der Spielverlauf ist, muss ich das auch sein. Vom Spiel her war das aber zu wenig.“



…wie zufrieden er mit dem Punkt ist: „Natürlich sind wir sehr zufrieden. Erstens haben wir Hartberg auf Abstand gehalten, dann konntest du, dem Spielverlauf nach, nicht damit rechnen, noch Punkte zu machen. Wir haben dann volles Risiko gespielt, das ist uns dann Gott sei Dank aufgegangen. Das gibt uns sicher ein gewisses Selbstvertrauen und eine gewisse Moral, aber mit dem Spiel selbst bin ich natürlich nicht zufrieden.“



…Moral der Mannschaft: „Die Mannschaft hat sehr viel Moral bewiesen. Man sieht in den letzten Spielen, dass die Mannschaft kommt, dass sie körperlich immer besser wird. Sie kämpft, läuft, aber wir haben immer wieder Probleme. Es passieren immer wieder Situationen im Spiel, wo du schnell in Rückstand gerätst oder eine Rote Karte bekommst. Auch Situationen, die leicht zu klären sind, passieren immer wieder, so wie das Gegentor. Die Möglichkeit war da, aber es ist natürlich enttäuschend, wenn du immer wieder so startest.“



…Leistung von Maurice Malone: „Heute war er sehr, sehr gut. Es geht endlich in die Richtung, die ich mir vorstelle. Er ist ein überragender Spieler, der aber auch ohne Ball arbeiten muss. Das hat er heute gezeigt, er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Es war eine Top-Leistung von ihm und so stelle ich mir das auch vor. Aber ich weiß auch, dass noch viel, viel mehr Potenzial in ihm schlummert. Man siehts im Training immer wieder, er hat es auch immer wieder bewiesen, dass er sehr, sehr gut vor dem Tor ist. Er muss noch ein bisschen entschlossener werden, so wie ich es gesagt habe, etwas mehr für die Mannschaft arbeiten und auch Laufwege ohne Ball machen. Dann hat er eine große Zukunft vor sich.“

"Für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter"

…den Ausgleichstreffer: „Man hat gesehen, dass die Mannschaft unbedingt den Ausgleich schaffen will in der Situation. Natürlich schwierig, ich verstehe Markus Schopp auch in seiner Reaktion. Der Ball geht natürlich auf die Hand nach dem Abpraller, aber wo soll er die Hand hingeben. Ich sehe da keine Verbreiterung, ich sehe eine Schussaktion. Schwierige Entscheidung, wenn der Schiedsrichter das anders gibt, können wir wahrscheinlich auch nichts sagen. Aber es ist ein sehr, sehr knapper Abstand und ich weiß nicht, wo er die Hand hingeben sollte.“



…was man sich aus dem Spiel für die nächste Woche mitnimmt: „Wir müssen einfach gewisse Situationen besser fertig spielen. Wir haben einfach viele Möglichkeiten ausgelassen, weil der letzte Pass nicht gekommen ist, weil wir im Mittelfeld die Bälle leichtfertig verschenken. Phasenweise haben wir versucht, richtig guten Fußball zu spielen, das hat man auch gesehen. Aber das ist alles noch zu hektisch und zu verkrampft. Schön wäre es, wenn einmal keine Rote Karte oder ein früher Rückstand kommt.“



…den nicht gegebenen Elfmeter: „Ich sehe schon, dass es da einen Zweikampf gibt. Beide rangeln, er kommt vielleicht vorher ins Straucheln, aber dann sieht man den Kontakt deutlich im Sechzehnmeter. Für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter. Da sehe ich vorher kein Foul von beiden und dann fällt ihm der Gegner auf die Ferse und er kann nicht mehr weiterlaufen. Einen klareren Elfmeter gibt es für mich nicht.“

„Punkt ist sowohl für Tabelle als auch Mentalität sehr wichtig“

1:2-Torschütze Maurice Malone (WAC) über...

…das Spiel: „Wir haben wieder nach 5 Minuten ein dummes Gegentor bekommen, dann läufst du wieder erst mal 60 Minuten dem Ball hinterher. Das zweite Tor war auch eigentlich schon bereinigt. Wir kassieren so blöde Tore, es ist aber top, dass wir uns so zurückgekämpft haben und den Punkt mitgenommen haben. Der Punkt ist sowohl für die Tabelle als auch für die Mentalität sehr wichtig. Für die Mentalität insofern, dass wir vorangekommen sind und uns zurückgekämpft haben und für die Tabelle, weil wir Hartberg weggehalten haben und noch Anschluss nach oben haben.“



…Mentalität der Mannschaft nach dem 0:2 Rückstand: „Ich glaube, wir haben viel aufgearbeitet die letzten Wochen. Wir haben ja gegen Tirol auch schnell schon 3:0 zurückgelegen und wir haben gesagt, das wird uns nie mehr passieren und bei Rückschlägen werden wir stärker zurückkommen. Das haben wir heute gezeigt und nach einem 2:0, nach einer schwierigen Phase, zurückzukommen ist stark.“



…das eventuelle Handspiel vor dem Treffer zum 2:2: „Wie gesagt, ich kann nichts machen. Das ist die Ausholbewegung vom Schuss. Wenn man mit links schießt, dann geht der Arm natürlich so hin. Da kann ich gar nichts dafür, dass der Ball da abprallt. Mit Absicht habe ich das auf keinen Fall gemacht.“



Joker Augustine Boakye (WAC) über...

…das Spiel: „Mein Treffer war sehr wichtig, um in das Spiel zurückzukommen. Ich finde, das Unentschieden war nicht in Ordnung. Wir hätten uns heute auch den Sieg verdient.“



…seinen Treffer: „Mein Treffer war gar nicht so schwierig zu erzielen. Ich habe gesehen, dass der Ball auf mich zukommen wird und habe dann einfach mit meinem starken linken Fuß geschossen.“

„Ich glaube, so ein Mann wie Michael Liendl würde gut zu uns passen“

Dietmar Riegler (Präsident WAC) vor dem Spiel über eine mögliche Rückkehr von Michael Liendl zum WAC: „Natürlich sind wir im Austausch, aber die Entscheidung liegt bei ihm. Ich habe ihm damals zugesagt, dass bei uns immer die Türen für ihn offen sind und die Entscheidung liegt bei ihm. Wenn er noch Fußball spielen möchte, er ist ja noch sehr gut drauf, dann wird er weiterspielen. Ansonsten wird er vielleicht beim WAC oder wo anders mitarbeiten. Ich glaube, so ein Mann wie Michael Liendl würde gut zu uns passen. Er kennt den Verein sehr gut, wir kennen ihn. Ich weiß, wie er tickt und ich glaube, mit ihm kann man sicherlich sehr weit in die Zukunft blicken."

"Ich persönlich habe eine Tendenz, wo es hingehen soll, aber das ist noch nicht spruchreif"

Michael Liendl (diesmal als Sky-Experte) über...

…das Hartberger Spiel: „Ich würde sagen, sie hatten viele Ups und Downs. Auch beim 2:2 passiert Ousmane Diakite ein Fehlpass, der einfach nicht passieren darf. Schlussendlich haben sie es dann wieder spielerisch richtig, richtig gut gelöst, auch die Torchance von Tobias Kainz haben sie richtig gut herausgespielt. Deswegen ist es so ein bisschen ein Up und Down heute gewesen aus meiner Sicht. Aber nicht nur von Hartberg, auch vom WAC, und deswegen war es speziell in der zweiten Halbzeit ein richtig spannendes Spiel, das wir erleben haben dürfen. Deswegen war es vielleicht auch ein gerechtfertigtes Unentschieden.“



…Defensivprobleme des WAC: „Es kann nicht immer Zufall sein, wenn du jedes Mal so früh in Rückstand gerätst. Da sind die Mannschaft und das Trainerteam dann im Endeffekt gefordert, dass sie einfach besser ins Spiel reinstarten. Wie sie das machen, da müssen sie selbst den Schlüssel dazu finden. Aber es kann nicht sein, dass du in jedem Spiel schon nach ein paar Minuten einem Rückstand nachläufst. Weil immer ein 2:0 aufholen, ist unmöglich.“



…ob für den WAC auch Sieg möglich gewesen wäre: „Klar wäre mehr drinnen gewesen. Wenn Tobias Kainz allerdings die Chance zum 3:1 rein macht, ist der Deckel drauf. Dann glaube ich nicht, dass der WAC noch mal zurückkommt. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob der WAC den Sieg verdient hätte, weil Hartberg in der zweiten Halbzeit schon auch gute Chancen hatte. Im Endeffekt ist der WAC aber von einem 0:2 zurückgekommen und das spricht für die Moral.“



…nicht gegebenen Elfer für WAC: „Ich glaube schon, dass man den geben kann. Er kommt vorher ins Straucheln, aber unten trifft er ihn dann bei der Hacke, deswegen kommt er zu Fall. Ich glaube, dass es auch schon für weniger einen Elfmeter gegeben hat.“



…Dario Tadic: „Natürlich kannst du sagen, dass du nicht zufrieden bist auf der Bank. Aber wenn du dann die Chance hast, musst du auch liefern. Das hat er mit dem Tor wieder gezeigt, dass er genau dort steht, wo ein Stürmer auch stehen muss. Er hat einfach das Gespür und die Nase dafür und das mit der Ferse macht er natürlich überragend.“



…eine mögliche Rückkehr zum WAC: „Ich kann mir grundsätzlich vieles vorstellen. In erster Linie muss ich die Entscheidung treffen, ob ich persönlich noch ein Jahr dranhänge als aktiver Spieler oder nicht. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, können wir über andere Dinge sprechen. Deswegen gilt es für mich persönlich mal die Entscheidung zu treffen, in welche Richtung es gehen soll. Aber natürlich kann ich es mir vorstellen, beim WAC mitzuhelfen, vielleicht wieder dort hinzukommen, wo wir damals waren. Ich persönlich habe eine Tendenz, wo es hingehen soll, aber das ist noch nicht spruchreif.“

