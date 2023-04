www.cashpoint.com präsentiert auf ligaportal.at LIVE das Gipfeltreffen der 26. Rd. der ADMIRAL Bundesliga zwischen dem Zweiten SK Sturm Graz (30 P.) und Spitzenreiter FC Red Bull Salzburg (32). Die Steirer wollen die Gunst der Stunde nutzen und wettbewerbsübergreifend im 4. Saison-Duell mit den Roten Bullen den 3. Sieg feiern, um damit die Mozartstädter zugleich vom Tabellenthron zu stürzen und eigens vom "Platz an der Sonne" zu grüßen.

Wichtiger Faktor im (Aufbau-)Spiel vom SK Sturm: Abwehrchef Gregory Wüthrich. Der 28-jährige Schweizer steht nach auskurierter Wadenverletzung vor seinem Startelf-Comeback. Zuletzt spielte der Berner von Beginn an am 19. März bei der WSG Tirol, sein letztes Heimspiel absolvierte er am 12. März vs. Austria Wien (3:1).

Es ist eine spezielle Woche für Cheftrainer Christian Ilzer und den SK Sturm. Eine "englische"...an deren Ende der erste Titel seit 2018 winkt, wenn am 30. April in Klagenfurt das ÖFB-Cup-Finale gegen den SK Rapid steigt. Vorher geht es in der Liga im Heimspiel-Doppel noch gegen den anderen Wiener Klub, die Austria (Mittwoch, 26. April) und eben zuvor morgen RB Salzburg. Setze auf dieses Spiel auf www.cashpoint.com.

FANtastischer Willkommensbonus!

Bis zu 200 € in Freebets auf cashpoint.com

"Es ist schön, dass die Fans richtig an uns glauben"

Seit Tagen ist die Merkur Arena ausverkauft (15.600 Zuschauer), erwartet den Serienmeister, der seinen 10. Meister-Titel en suite anpeilt, ein Hexenkessel. Die erfolgsverwöhnten Roten Bullen wirken verwundbar in dieser Saison, hatten sich bei ihrem Heimspiel-Doppel jüngst mit zwei Unentschieden (LASK = 0:0, FK Austria Wien = 3:3) zu begnügen und werden obendrein vom Verletzungspech geplant.

Die Chance für den SK Sturm, der die Gunst der Stunde nutzen will. Geschäftsführer Sport Andreas Schicker im Vorfeld des Gipfeltreffens: "Ich erwarte ein Spiel auf Messers Schneide mit unglaublichem Tempo. Es ist schön, dass die Fans richtig an uns glauben." Der Tabellenzweite könnte erstmals seit Sommer 2019 - damals nach Runde 1 - die Bundesliga-Führung übernehmen. Während im Falle einer Salzburger Niederlage Historisches eintritt: Noch nie seit Wiedereinführung der Punktehalbierung 2018/19 hieß der Spitzenreiter nach einem Spiel in der Meistergruppe nicht FC Red Bull Salzburg.

Einen besseren Punkteschnitt als der eiserne Verfolger Sturm Graz aktuell aufweist (2,16 pro Ligaspiel), haben außer RB Salzburg seit Einführung der Dreipunkte-Regel 1995 zu Saisonende nur zwei Teams geschafft: der SK Sturm selbst 1998 (2,25) und Austria Wien 2013 (2,28) - beide wurden damals jeweils Meister. Seit 2014 stemmten dann in Serie die Salzburger den Meister-Teller in die Höhe. Siehe auch VORSCHAU vom FC Red Bull Salzburg.

"Wir haben mehr als 11 Spieler in Topform"

Für den SK Puntigamer Sturm Graz winkt in einer Woche der erste Titel der Saison, seit 5 Jahren mit dem Uniqa-ÖFB-Cup-Finale. Doch Cheftrainer Christian Ilzer stellt klar: "Wir dürfen nicht zu weit nach vorne schauen, es zählt immer nur das nächste Spiel. Wir müssen in jedem Spiel bereit sein wie nie zuvor."

In der "englischen Woche" werde es auch auf die Balance ankommen und von Spielern in Topform. Ilzer: "Wir haben mehr als 11 Spieler in Topform." Auch das Lazarett lichtet sich in dieser heißen, letzten April-Woche aus Grazer Sicht: Abwehrchef Gregory Wüthrich steht vor seinem Comeback in der Startformation. Lediglich der Ex-Salzburger und gebürtige Grazer Jakob Jantscher fehlt nachwievor. Der Routinier befindet sich nach seiner Wadenblessur und langer Leidenszeit allerdings zumindest schon wieder im Mannschaftstraining.

Schiedsrichter beim Gipfeltreffen in Graz ist der erfahrene Wiener Harald Lechner, mit dem Sturm vor einer Woche als Video-Assistent (VAR) beim 2:0-Sieg in Klagenfurt unzufrieden waren. Ilzer: "Nicht jede Berührung ist ein Foul. Es darf nicht zu viel Einmischung von außen geben."

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL