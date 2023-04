Im Spiel Zweiter vs. Erster der Quali-Gruppe unterlag die WSG Tirol am Tivoli in Innsbruck dem SC Austria Lustenau in der 26. Rd. der ADMIRAL Bundesliga mit 0:2 (0:0). Der Aufsteiger baute damit den Vorsprung in der Unteren Playoff-Tabelle auf 4 Zähler auf die Wattener aus und holte aus den jüngsten 6 Spielen 5 Siege, darunter 4 "zu Null". Mit gesamt 6 Dreiern im Jahr 2023 haben die Mader-Mannen nach Sturm Graz (7) die zweitmeisten der 12 Klubs. Nachdem die Lustenauer in dieser Saison durch Elfmeter-Entscheid auch schon benachteiligt wurden, hatten sie diesmal Glück. Nachfolgend STATEMENTS mit "Streitpunkt Strafstoß"...

Zwei der Hauptdarsteller im West-Duell: Raphael Behounek (WSG Tirol), der laut Referee Alexander Harkam den Foulelfmeter verursacht hatte, den wiederum Lukas Fridrikas zum 1:0-Führungstor für Aufsteiger SC Austria Lustenau sicher verwertete.

„Wo soll der Behounek hin? Für mich kein Strafstoß"

Thomas Silberberger (Cheftrainer WSG Tirol):

…die Partie: „Der Knackpunkt war der Elfmeter. 1. Halbzeit waren wir drückend überlegen. Ich glaube nicht, dass man eine gute Austria Lustenau gesehen hat. Wir waren dann aber zu inkonsequent. Wir haben zwei Topchancen vorgefunden, und dass muss reichen. Dann kommt eine Aktion, ein fürchterlicher Ballverlust und dann kommt dieser Elfmeter zustande. Wir haben nach dem 1:0 noch einen Top-Sitzer durch Kofi Schulz gehabt und waren wieder eine Phase lang drückend überlegen. Dann bekommen wir wieder ein extrem billiges Tor. Dann schaukelt es Lustenau mit aller Routine nachhause.“



…den Elfmeterpfiff: „Wo soll da der Behounek hin? Für mich ist es kein Strafstoß. Aber sie haben ihn so gegeben, ist ok. Die VAR-Zentrale hat auch nicht wirklich eingegriffen. Solche Karambolagen haben wir in der Lustenauer Box auch gehabt, da hat er dann nicht großzügig auf Elfmeter entschieden.“

„Ich denke schon, dass man diesen Elfer geben kann“

Markus Mader (Cheftrainer SC Austria Lustenau) über...

…die Partie: „Der Auftritt in der ersten Halbzeit war fußballerisch nicht der beste. Wir sind dann aber wieder zu unseren alten Tugenden, nämlich das Kämpfen und das Laufen, zurückgekehrt, was uns sehr geholfen hat. In der zweiten Halbzeit war es dann doch wesentlich besser, auch fußballerisch. Wir waren viel besser im Spiel, wir haben die Räume besser zugelaufen, wir haben den zentralen Mittelfeldspieler besser im Griff gehabt. Wir freuen uns jetzt einfach, dass wir diesen wichtigen Auswärtsdreier geholt haben.“

…den Elfmeterpfiff: „Ich unterstelle dem Raffael (Behounek, Anm.) überhaupt keine Absicht. Der Hakim ist in ihn hineingelaufen und man hat ihm beim Weiterlaufen gestört und somit eine Torchance verhindert. Ich denke schon, dass man diesen Elfer geben kann. Auch wenn er vielleicht hart ist. Ich denke nicht, dass der Elfmeter der einzige Schuldige ist, dass wir gewonnen haben.“



…die Verletzung von Jean Hugonet: „Wir konnten noch nicht reden. Er war dann gleich auf der Bank und hat mitgefiebert. Er hat noch Schmerzen, jetzt müssen wir abwarten, was dann die Diagnose sein wird. Wir hoffen natürlich, dass er nächste Woche wieder dabei sein kann.“

„Kompliment an die Wechselspieler“

Pius Grabher (SC Austria Lustenau) über...

…die Partie: „Gerade die 1. Halbzeit haben wir überstehen müssen. Das war keine gute Halbzeit von uns. Da ist uns das WAC-Spiel noch ein bisschen in den Beinen gelegen. Wie wir aus der Halbzeit rausgekommen sind, die Umstellung war richtig gut. Kompliment an die Wechselspieler.“



…die Qualifikationsgruppe: „Jetzt haben wir dann eine Doppelrunde gegen Ried. Wir wissen alle, die Quali-Runde gibt alles her. Darum heißt es für uns immer noch Punkte sammeln für den Klassenerhalt. Wenn wir den rechnerisch wirklich fixiert haben, können wir uns auf andere Aufgaben konzentrieren.“

Austria Lustenau-Keeper Dominik Schierl blieb zum 7. Mal in dieser Saison ohne Gegentor, allein 5 Mal im Frühjahr - Topwert!

„Aus meiner Sicht ganz klar kein Strafstoß“

Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…die Partie: „Es war ein verdienter Sieg. Aber erst dann, als das 1:0 für Lustenau gefallen ist. Dann hat man noch zusätzlich Chancen gehabt und das zweite Tor gemacht. Ein Treffer hilft dir immer. Die WSG hat an diesem Tag mit manchen Dingen gehadert. Was gar nicht geklappt hat, war, auf das Abwehrzentrum der Lustenauer viel Druck auszuüben. Da ist wenig gekommen von den Tirolern.“



…den Elfmeterpfiff: „Behounek ist in dieser Situation gar nicht aktiv. Er kreuzt zwar den Laufweg, aber du siehst keinen Arm oder keine Schulter, um diesen Laufweg zu verhindern. Der Spieler läuft einfach in ihn hinein. Aus meiner Sicht ganz klar kein Strafstoß. Wenn schon der VAR das sieht, dann muss er wenigstens bitten, sich das nochmal anzuschauen.“

WSG Tirol - SC Austria Lustenau 0:2 (0:0)

Torfolge: 0:1 Fridrikas (56., Elfmeter), 0:2 Anderson (75.)

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL