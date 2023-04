Am 12. März feierte die SV Guntamatic Ried ihren bisher einzigen Frühjahrs-Sieg in der ADMIRAL Bundesliga. Mit 2:1 beim Cashpoint SCR Altach, gegen den die Innviertler heute nah dran waren am ersten Dreier in der Quali-Gruppe. Doch Chancenwucher betrieben, um sich mit einem 1:1 zu begnügen und die Rote Laterne wieder mitzunehmen. Tragische Figur der Rieder war der gebürtige Vorarlberger Seifedin Chabbi (Bludenz) der vor den Augen seines Vaters von den Altachern zwar nie unter Kontrolle zu bringen war, doch nach seinem Führungstor Pech hatte bei weiteren Torchancen (Aluminium inkl.). Nachfolgend STATEMENTS...

„Alle haben gesehen, dass SV Ried sicher um eine Klasse besser war als Altach“

Seifedin Chabbi (0:1-Torschütze SV Guntamatic Ried):: „Mehr als ich in den 90 Minuten erlebt habe, kann man als Stürmer nicht erleben. Tut mir unheimlich leid für die Mannschaft, weil ich heute das Spiel alleine hätte entscheiden können. Mich stimmt das Auftreten, dass wir heute hatten, positiv. Alle haben heute am Platz gesehen, dass die SV Ried sicher um eine Klasse besser war als Altach.

Heute hat man richtig gesehen, dass wir Qualität haben. Was zählt sind die Tore, die müssen wir machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Tore jetzt kommen werden. Wir hatten heute fünf, sechs oder sieben Hunderter, und dabei ist nur ein Tor rausgekommen. Da habe ich einen erheblichen Anteil daran, und es tut mir unglaublich leid. Es ist abgehakt und wir schauen, dass wir nächste Woche das Spiel einfach gewinnen.“

„Ich denke nicht, dass das manifestiert ist“

Maximilian Senft (Cheftrainer SV Guntamatic Ried) über...

…die Partie: „Es war ein klares Chancenplus auf unserer Seite. Ein Stück weit hat auch das Glück gefehlt, wenn ich den Aluminiumtreffer sehe. Bitter, dass wir keinen Dreier machen.“



…mangelnde Chancenverwertung: „Ich denke nicht, dass das manifestiert ist. Ich bin guter Dinge, ich kenne die Jungs, ich sehe sie im Training. Ich habe großes Vertrauen, dass das wieder zurückkommt. Ich bin mir ganz sicher, dass wir nächste Woche eines drauflegen werden.“



…Leistung von Seifedin Chabbi: „Der Seif macht eigentlich ein hervorragendes Spiel. Er war ein absoluter Anker vorne im Spiel. Bälle festgemacht, Bälle weitergeleitet. Er kommt zu vielen Chancen. Dass er die Chancen machen muss, weiß er selber, er ist ein erfahrener Stürmer. Der Seif hat es drauf und ich habe großes Vertrauen, dass das die nächsten Spiele auch so sein wird.“

„Ist bei vielen natürlich ein Grübeln dabei"

Marcel Ziegl (Kapitän SV Guntamatic Ried) über den Abstiegskampf: „Es ist bei vielen natürlich ein Grübeln dabei. Unzufriedenheit, Enttäuschung. Gerade da ist es wichtig, wie stark man als Team ist. Es geht jetzt um viele andere Werte, was mit Mentalität, und einfach dem Zerreißen für das Ziel zu tun hat.“



Markus Lackner (SV Guntamatic Ried) über den Abstiegskampf: „Es ist natürlich eine Anspannung da. Die Chance besteht für jede Mannschaft, die da unten drinhängt. Das ist auf jeden Fall nicht angenehm. Aber wir sind Profisportler und müssen damit umgehen. Das ist ein Teil von unserem Job.“



Christian Heinle (Ex-Trainer SV Guntamatic Ried) über seine Zeit in Ried: „Wir haben die siebtwenigsten Gegentore erhalten und mit Abstand die meisten Torchancen nicht in Tore umnutzen können. Der Fußball lässt einen großen Faktor an Zufall zu. Man muss schon sagen, dass in meiner Zeit extrem viel Pech dabei gewesen ist.“

Erzielte per Hechtkopfball beim Abstauber seinen 10. Saisontreffer und rettete dem SCR Altach zumindest einen Punkt: Der Ex-Rieder Atdhe Nuhiu, der nach dem Spiel kritische Worte über die Leistung des Tabellenvorletzten fand. Links Christoph Lang.

„Sind heute mit einem blauen Auge davongekommen“

Klaus Schmidt (Cheftrainer CASHPOINT SCR Altach) über...

…die Spekulation, als Co-Trainer von Adi Hütter in die Premier League zu wechseln: „Man muss Unwahrheiten immer klarstellen. Ich kann nicht irgendwas im Raum stehen lassen, was nicht stimmt. Das sind Dinge, die bringen Unruhe. Deswegen habe ich mich sofort vor die Mannschaft gestellt und das klargestellt.“



…seine Kabinenansprache nach der Partie: „Es waren ein paar Dinge zum Aufarbeiten, die ich mir schnell von der Seele reden habe müssen. Wir haben morgen frei, und wenn ich das dann mit mir herumtrage, ist das für meine Gesundheit nicht gut. Deswegen bin ich heute das ein oder andere noch losgeworden.“



…die Partie: „Jeder, der das Spiel gesehen hat, weiß, dass wir heute mit einem blauen Auge davongekommen sind. Das ist nicht einer Mannschaft würdig, die in der Liga bleiben will. Deswegen müssen wir schauen, dass wir das gut verarbeiten und draufbleiben. Gott sei Dank gibt es einen VAR, Gott sei Dank gibt es einen Abdijanovic und Gott sei Dank gibt es Glück.“

"Waren wir über weiten Teil des Spiels schlechtere Mannschaft"

Atdhe Nuhiu (1:1-Torschütze CASHPOINT SCR Altach): „Heute waren wir über einen weiten Teil des Spiels die schlechtere Mannschaft. Wir haben dann glücklich das 1:1 gemacht. Aber wie der Fußball das manchmal so schreibt, gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft. Heute können wir uns glücklich schätzen, dass wir einen Punkt mitgenommen haben.

Verdient war er nicht, aber wir nehmen ihn mit. Das ein Punkt Gold wert sein kann, da brauchen wir nicht reden. Aber wie wir uns heute präsentiert haben, war nicht gut und da bin ich auch enttäuscht.“



Alfred Tatar (Sky Experte) über...

…SV Guntamatic Ried-Trainer Maximilian Senft: „Er macht mir einen hervorragenden Eindruck. Er ist bei allen Interviews die Oberhoheit über die Situationen. Er schätzt das irrsinnig gut ein und strahlt auch eine gewisse Ruhe aus. Er ist zentriert, ruhig und konkret. Ich glaube, dass Maximilian Senft ein guter Gewinn für die SV Ried ist.“



…die Chancenverwertung der SV Guntamatic Ried: „Ried hat insgesamt 18 Treffer erzielt. Davon waren 9 aus Standards und 9 aus dem Spiel. Man sieht schon, dass einer der Knackpunkte, warum Ried hinten drinnen in der Tabelle steht, die mangelnde Effizienz, Torchancen zu verwerten ist.“

„Im Spiel nach vorne präsent, im Abschluss aus Spiel nicht präsent, bei Standardsituationen sehr präsent“

…die Leistung von Seifedin Chabbi: „Das Spiel von Ried hat gefruchtet, weil man ihn in Front gebracht hat. Aber er hat nicht finalisiert. Dennoch hat er ein gutes Spiel gemacht. Aber bei ihm ist es Licht und Schatten. Im Spiel nach vorne präsent, im Abschluss aus dem Spiel nicht präsent, bei Standardsituationen sehr präsent.“

Cashpoint SCR Altach - SV Guntamatic Ried 1:1 (0:0)

Torfolge: 0:1 Seifedin Chabbi (55.), 1:1 Adthe Nuhiu (73.)

