Seit der Einführung der Playoffs in der ADMIRAL Bundesliga vor 5 Jahren war der FC Red Bull Salzburg vor dem heutigen Gipfeltreffen beim SK Sturm Graz nach 43 Runden in der Meistergruppe stets Spitzenreiter. Heute bestand die Chance für den Tabellenzweiten, der bis dato in dieser Saison wettbewerbsübergreifend gegen den Serienmeister in 3 Duellen unbesiegt blieb (2S, 1U) und ihn im Februar aus dem ÖFB-Cup warf, die Roten Bullen vom Tabellenthron zu stoßen. Obwohl Einsatz & Einstellung beim Team von Cheftrainer Christian Ilzer stimmten, steht am Ende eine 0:2-Heimniederlage. Nachfolgend STATEMENTS vom SK Sturm.

Bei aller Eleganz, Manprit Sarkaria (l.) und der SK Sturm Graz "bissen" gegen die heute sattelfeste Salzburger Abwehr um Oumar Solet "auf Granit".

Ilzer: "War 1. Halbzeit umkämpfte Schlägerei im Mittelfeld"

Christian Ilzer (Cheftrainer SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Wenn man sich das Spiel anschaut, dann war es ein verdienter Sieg für Salzburg. Es war ein chancenarmes Spiel, bei dem es viel Kampf im Mittefeld gab. Sie waren einfach unglaublich präsent heute und haben super verteidigt. Wir haben es nicht geschafft über 90 Minuten, Torchancen zu kreieren und ins letzte Drittel zu kommen. Von dem her war es ein verdienter Sieg.

Heute war es für Salzburg, die auf einem sehr guten Level gespielt haben und wir nicht auf unserem besten Level, einfach zu wenig. Diese Niederlage müssen wir so nehmen wie es passiert ist. Wir haben uns extrem viel vorgenommen für das Spiel, aber wenn man es über die 90 Minuten sieht, dann war es in der 1. Halbzeit eine umkämpfte Schlägerei im Mittelfeld. Da war halt Salzburg immer um den Tick besser. Es ist uns nicht gelungen in dieses hektische Spiel Ruhe mitreinzubringen, indem wir fußballerische Lösungen gegen dieses aggressive Spiel von Salzburg gefunden hätten, und da war Salzburg einfach heute am Punkt da. Wenn ich mir den ein oder anderen anschaue, dann wird sich auch viel im Kopf abgespielt haben.“

"Muss jedem einzelnen bewusst sein, was das für Übermannschaft in Österreich ist"

…den FC Red Bull Salzburg: „Man muss dann einfach akzeptieren, was das für eine internationale Klasse-Mannschaft ist. Sie sind medial so schlecht geredet worden vor der Partie, obwohl sie eine einzige Partie im ganzen Jahr verlieren. Vom Gesamtmarktwert ist Salzburg näher bei Manchester City. Es wäre ungefähr gleich mutig, wenn wir sagen, dass wir Meister werden wollen, wie wenn Salzburg sagt, dass sie die Champions League gewinnen wollen. Marktwert technisch Faktor sechs von Salzburg zu Sturm und von Salzburg zu Manchester City Faktor vier. Es muss jedem einzelnen bewusst sein, was das für eine Übermannschaft in Österreich ist. Wir waren bis heute sehr nahe dran, heute war es für sie natürlich ein richtungsweisender Sieg.“



…den weiteren Saisonverlauf: „Es ist immer das nächste Spiel das Wichtigste. Jetzt ist das Spiel gegen Austria Wien am wichtigsten. Wir sind natürlich enttäuscht, aber es geht Schlag auf Schlag. Wir müssen schnell wieder die Köpfe nach oben richten. Wir müssen schauen, dass wir uns den zweiten Platz holen. Wenn du so einer Klasse-Mannschaft im April auf zwei Punkte dran bist, dann spielst du keine schlechte Saison. Der LASK spielt aber auch keine schlechte Saison, das muss man schon auch sagen. Der Abstand zu Platz 1 ist größer als der Abstand zu Platz 3. Wir müssen uns schnell auf die nächste Aufgabe fokussieren.“

"War chancenarmes Spiel mit viel Ping-Pong in der Mitte"

Andreas Schicker (Geschäftsführer Sport SK Sturm Graz) über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass es eine sehr enge Partie war. Wir hatten heute nicht die zweiten Bälle, wie in den letzten Spielen gegen Salzburg. Salzburg hat es speziell in der 2. Halbzeit gut ausgenutzt und war eiskalt heute. Es war ein chancenarmes Spiel mit viel Ping-Pong in der Mitte. Letztendlich muss man aber dann doch von einem verdienten Sieg der Salzburger sprechen. Wir haben dann nicht spielerisch die Ideen gehabt, wie zuletzt und haben oft sehr früh den langen Ball gespielt. Auch wenn natürlich Salzburg viele Ausfälle gehabt hat, war die Startelf immer noch sehr gut, das haben wir auch gewusst. Am Ende ist es einfach so, dass in so einem Spiel Kleinigkeiten entscheiden und die waren heute nicht auf unserer Seite.“



…den weiteren Saisonverlauf: „Wir haben gewusst, dass die Meistergruppe heuer sowieso eine andere Qualität hat als im letzten Jahr. In drei Tagen kommt Austria Wien zu uns, was ein weiteres Schlüsselspiel darstellt. Die Meistergruppe ist heuer vom Niveau her richtig gut unterwegs und da gibt es aus meiner Sicht in keiner Richtung schon eine Entscheidung.“

"Wenn wir das nicht tun, ist der LASK zu 100% voll da.“

SK Sturm-Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic über...

…das Spiel: „Wir haben heute viel zu ungenau gespielt und waren in unseren Aktionen nicht selbstbewusst. Salzburg hat es viel mehr wollen als wir. Am Ende war es einfach ein Scheißtag. Wir haben viele Fehler gemacht mit dem Ball. Salzburg ist halt eine Mannschaft, die aus nichts gleich ein Tor machen kann. Bei uns ist einfach nicht das aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende war es einfach viel zu wenig von uns. Sie wollten es mehr als wir, haben sich viel mehr reingehauen. Wir müssen den Kopf hochbekommen und am Mittwoch dort weitermachen, wo wir vor dem Salzburg-Spiel aufgehört haben.“



…den weiteren Saisonverlauf: „In der Liga kann man sich nicht ausruhen, das ist auch das Geile. Der Fußball schreibt manchmal verrückte Geschichten. Mit dem LASK hat bis zur Meistergruppe eigentlich keiner gerechnet, aber jetzt sind sie voll da. Das ist aber nur ein Antrieb für uns, dass wir nochmal einen draufsetzen. Wenn wir das nicht tun, ist der LASK zu 100% voll da.“



…möglichen Meistertitel mit Sturm Graz (vor dem Spiel): „Natürlich denkt man mal drüber nach, weil man auch sieht, wie nah man dran ist. Ich glaube aber jetzt nicht, dass wir Druck verspüren müssen. Wir können frei aufspielen und das ist vielleicht das Gute daran, dass wir das auch genießen können und einfach eine geile Mannschaft sind. Wir haben richtig geile Spiele abgeliefert in dieser Saison.“



…seine Entwicklung: „Ich glaube schon, dass ich mich speziell in dieser Saison gut entwickelt habe. Ich bin in meiner Spielweise konstanter geworden und habe viel weniger Ausrutscher, viel weniger schlechte Spiele. Ich habe gelernt, dass es besser ist, wenn du merkst, dass heute nicht dein Tag ist, vielleicht mal weniger zu versuchen und das ganze Spiel solide runterzuspielen, anstatt mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und dann ein katastrophales Spiel zu machen.“

Gregory Wüthrich gab bei seinem Startelf-Comeback alles und stemmte sich gar schon mal gegen zwei Rote Bullen mit Junior Adamu & Benjamin Šeško.

"Salzburg war heute in entscheidenden Momenten kaltschnäuziger"

SK Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich über...

…das Spiel: „Ich glaube, dass es lange ein sehr ausgeglichenes Spiel und eine umkämpfte Partie war. Wir haben dann ein sehr blödes Gegentor kassiert. Bis dahin hat Salzburg keine wirklich Torchance gehabt. Wir haben dann versucht, Chancen zu kreieren, laufen dann aber in einen Konter. Dann wird es natürlich schwierig. Salzburg war heute in den entscheidenden Momenten einfach kaltschnäuziger.

Wir haben ein großes Selbstvertrauen. Sind dann nach dem Rückstand richtig aufgewacht und versucht, eine Reaktion zu zeigen. Heute war eine große Chance, aber es gibt noch viele Spiele zu spielen. Das Selbstvertrauen ist da und wir geben sicher nicht auf“



…sein Startelf-Comeback nach Verletzung: „Es war heute schwierig für mich, 90 Minuten zu spielen. Im Vorfeld haben wir aber schon gewusst, dass das knapp wird. Ich bin aber zu 100% fit und es fühlt sich gut an. Es kommen noch viele Spiele.“

„Als Sturm-Präsident ist die Leidenschaft mitangeboren“

Christian Jauk (Präsident SK Sturm Graz) über

…das Spiel (im Vorfeld!): „Man ist natürlich schon aufgeregt, aber positiv aufgeregt. Es ist ein Geschenk, dass wir heute dastehen dürfen und um den Titel mitspielen können. Es ist aber auch der Lohn für die harte Arbeit in dieser Saison. Wir haben das aber auch schon Jahre davor aufgebaut, was uns Schritt für Schritt gelungen ist. Es ist elektrisierend. Wenn man in die Stadt geht, spricht dich jeder an. Es ist unheimlich viel Freude und Euphorie da. Als Präsident versuche ich natürlich auch die Ruhe zu geben, sodass wir dann die beste Leistung abliefern können.“



…seine eigene Person: „Man darf die Funktion des Präsidenten nicht überbewerten. Natürlich trägt man die Entscheidungen und damit auch die Verantwortung. Ich habe aber immer versucht, das Thema Sturm Familie zu leben, dass das Gemeinsame uns antreibt. Wir haben keinen Investor, sondern sind ein Mitgliederverein. Die meisten Fehler macht man dann, wenn man glaubt, dass es einem zu gut geht. Wir müssen unsere Tugenden schützen und da mache ich mir bei unserer sportlichen Führung derzeit keine Sorgen. Ich gelte grundsätzlich als sehr leidenschaftlich, aber trotzdem immer im Rahmen, was die Wortwahl betrifft. Ich würde aber sagen, dass als Sturm Präsident die Leidenschaft mitangeboren ist.“

Es hat nicht sein wollen. Wir unterliegen den Gästen aus Salzburg mit 0:2. 😞 #sturmgraz #AdmiralBL #STURBS

___________

STU 0:2 RBS |⏱️90+3' pic.twitter.com/PVqeQ01fx4 — SK Sturm Graz (@SKSturm) April 23, 2023

"Es wäre ein Ausnahmezustand in der Stadt Graz"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…die Bedeutung dieser Niederlage für den SK Sturm Graz: „Ich habe die Sturm-Mannschaft nach Abpfiff genau beobachtet und die Reaktion auch von den Fans war wirklich herausragend. Es haben alle geklatscht und das untermauert nochmal, dass jeder genau weiß, dass es eine riesige Sensation gewesen wäre, wenn sie heute den Salzburgern Paroli geboten hätten und dass man nicht enttäuscht ist, wenn man jetzt nicht Meister wird. Es ist aber noch nicht aller Tage Abend, also muss man die Mannschaft wieder aufrichten und weiter geht es.“



…die Euphorie der Fans von Sturm Graz (vor dem Spiel): „Ich glaube, dass es (Anm. Der Meistertitel) den Leuten alles bedeuten würde. Man merkt auch hier, wie elektrisiert die Leute sind und wie sehr sie sich auf das Spiel freuen. Dementsprechend wäre es für Sturm Graz eine unglaublich Sache. Es wäre ein Ausnahmezustand hier in der Stadt. Das kann heute auch ein Faktor sein, der die Mannschaft heute ein bisschen mehr pushen wird.“

"Man hat enorm viel geleistet mit dem Trainer & Sportdirektor für Verein und Graz"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…Gregory Wüthrich (vor dem Match): „Man sieht die Wichtigkeit, indem der Trainer ihn in so einem wichtigen Spiel wieder einbaut, obwohl er lange verletzt war. Ich denke, dass Affengruber seine Aufgabe auch sehr gut gemacht hat, aber Wüthrich hat sich einfach in den letzten Jahren in Graz und auch in der österreichischen Liga ein gewisses Standing erarbeitet, sodass er, wenn er fit ist, spielen muss. Er ist einfach von seiner Spielweise und von seiner Mentalität ein Leader. Genau solche Spieler braucht man heute auf dem Spielfeld, um Salzburg zu schlagen.“



…Manprit Sarkaria: „Wenn ich einen Sarkaria in meiner Mannschaft gehabt hätte, hätte ich mich sehr wohl gefühlt. Er ist einer, der den entscheidenden Pass spielen kann, aber mittlerweile auch einer, der ganz gut im Abschluss ist und die Räume erkennt, wo es gefährlich werden könnte.“



…SK Sturm-Präsident Jauk: „Ich glaube, dass man sich nicht viel vorwerfen kann. Man hat enorm viel geleistet mit dem Trainer und dem Sportdirektor für den Verein und für diese Stadt, wo sich enorm viele Leute mit dem Verein identifizieren können.“

STATEMENTS vom FC Red Bull Salzburg siehe HIER!

Zum SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu und FC Red Bull Salzburg via Getty