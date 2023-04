Nach 3 Remis und nur 3 Zählern in den jüngsten 3 Heimspielen schien der FC Red Bull Salzburg verwundbar, witterte der vor der 26. Runde der ADMIRAL Bundesliga nur 2 Zähler hinter dem Titelverteidiger lauernde SK Sturm Graz im Gipfeltreffen seine Chance, um mit einem Sieg den Serienmeister an der Tabellenspitze abzulösen. Doch auch nach 44 Meister-Runden seit Playoff-Einführung in 2018 bleiben die Roten Bullen auf dem Thron und sind auswärts in dieser Saison das Nonplusultra: 12 Siege en suite, gesamt 24 BL-Spiele unbesiegt, 34 Meister-Playoffpartien gewonnen. Nachfolgend Salzburger STATEMENTS.

Sorgte mit seinem "Sahnetor" zum 2:0 für die Entscheidung: Benjamin Šeško, dessen 14. Saison-Treffer - siehe auch Torschützenliste - allein das Eintrittsgeld wert war. Der 19-jährige, slowenische Stürmer nahm einen Flugball von Karim Konaté in der Luft an und vollendete sogleich. Ball-Annahme und Torschuss in einer Bewegung. Ein Tor der Superlative! Hier enteilt der künftige Stürmer des deutschen Bundesligisten RB Leipzig den Grazer Abwehrspielern Schnegg & Wüthrich (r.). Ein Bild mit Symbolcharakter? Enteilen Šeško & Co. auch dem ersten Verfolger SK Sturm im Titelrennen?

Jaissle: „Es war eine geile Partie unserer Mannschaft"

Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg) über...

…das Spiel: „Es war eine geile Partie unserer Mannschaft. Es war von der ersten bis zur letzten Minute ein sehr fokussierter Auftritt. Wir haben die Attribute auf den Platz gebracht, die es gebraucht hat, um drei Punkte mitzunehmen. Es ist immer ein schmaler Grat, heute sind wir cool, wenn es nicht läuft, dann sind wir unerfahren. Ich glaube, dass wir das heute sehr reif gemacht haben. Wir waren sehr griffig in den Zweikämpfen und haben versucht, die gegnerische Kette immer zu stressen. Dafür gibt es ein großes Kompliment.“



…Kritik an ihn in den letzten Wochen: „Ich habe mich mit diesem Thema gar nicht beschäftigt. Wir im Trainerteam haben versucht, den Jungs in den letzten Wochen, Monaten, jetzt schon fast Jahren, den Fußball mitzugeben und sie bestmöglich zu unterstützen in ihrer Entwicklung. Dass es auch einmal Phasen gibt, wie zuletzt, ist normal im Fußball, denke ich. Wir intern sind immer komplett ruhig geblieben, weil wir immer unser Ding durchziehen. Es geht überhaupt nicht um mich, sondern in erster Linie darum, dass die Mannschaft heute mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hatte. Dann so eine Leistung abzuliefern, erfüllt mich mit Stolz.“



…das Meisterschafts-Rennen: „Wir haben schon vom 1. Spieltag an gesagt, dass es bis zum Schluss ein ganz hartes Rennen um den Meisterteller wird. Von dem her wird das auch so sein, auch nach dem Sieg heute. Sturm macht es über die gesamte Saison hervorragend. Auch heute haben sie uns richtig Paroli bieten können. Es bleibt bis zum Schluss ein harter Kampf.“

„Mich hat es tatsächlich ordentlich erwischt"

…seine Gesundheit: „Mich hat es tatsächlich ordentlich erwischt. Ich bin seit gestern wieder bei der Mannschaft gewesen. Ich konnte auch das Abschlusstraining zum Glück mitmachen und noch einige Einzelgespräche führen.“



…die Atmosphäre in Merkur Arena (vor dem Spiel): „Es ist einfach richtig geil. Es wird ordentlich zur Sache gehen gleich, wenn der Schiedsrichter anpfeift, und wir freuen uns drauf. Es hat schon fast einen gewissen internationalen Flair, weil man auch gerade unsere Fans hört und die Grazer Fans nachher dann natürlich auch. Es wird eine geile Atmosphäre herrschen."



…die personellen Ausfälle (vor dem Spiel): „Wir haben elf verletzte Spieler, was natürlich schon nicht wenig ist. Es sind natürlich unterschiedliche Gründe. Es lässt sich kein Muster erkennen. Es ist natürlich bitter, aktuell mit so einem Lazarett unterwegs zu sein. Wir haben aber von Anfang an gesagt, dass wir aus jeder Herausforderung, die uns gestellt wird, immer das Beste daraus machen und so machen wir es auch heute. Es ist natürlich eine extreme Herausforderung, aber ich bin davon überzeugt, dass die Startelf, die heute auf dem Platz steht, stark genug ist, um Sturm Graz schlagen zu können.“



…seine Zukunft: „Grundsätzlich spricht einmal mein Vertrag dafür, dass ich in der nächsten Saison Trainer in Salzburg bin. Außerdem fühle ich mich hier unglaublich wohl. Es gibt nichts, was ich auszusetzen habe. Wir haben hier jetzt noch eine wichtige Pflicht zu erfüllen. Da gilt der komplette Fokus darauf und den werde ich auch daranlegen.“

Freund: "Unsere Bank war voller Teenies"

Christoph Freund (Sportdirektor RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Es war eine große Anspannung heute vor dem Spiel, wenn man weiß, wie die Voraussetzungen waren. Wir haben sehr viele Verletzte gehabt und unsere Bank war voller Teenies. Das Momentum war bei Sturm Graz. Viele haben heute erwartet, dass Sturm gewinnt. Drum erfüllt es mich schon mit Stolz, wie die Mannschaft gespielt hat. Es ist eine coole Geschichte, wie wir trotz der Widrigkeiten heute aufgetreten sind und letztendlich auch verdient gewonnen haben.“



…den Druck (im Vorfeld der Partie): „Es war Druck da, obwohl wir eigentlich eine gute Saison spielen. Wir haben bisher einmal verloren. Es wird aber natürlich von uns erwartet, dass wir im April schon immer Meister sind. Ich habe immer gesagt, dass es einfach keine Selbstverständlichkeit ist. Es ist einfach so, dass Sturm Graz und der LASK eine richtig gute Saison spielen. Das vergisst man immer schnell. Die Punkteteilung macht es dann einfach spannend. Ich bin sehr stolz heute auf unsere Truppe. Die Konzentration war sehr hoch, ähnlich, wie wir auch oft in der Champions League auftreten und uns vorbereiten, aber man muss es auch erstmal auf den Platz bringen. Gefühlt war es ja so, als würde bei uns gerade das Dach wegfliegen. Es ist ähnlich wie bei den Bayern schon. Wir haben uns das erarbeitet und es ist für mich einfach eine Auszeichnung.“



…ob eine Entscheidung im Titelrennen gefallen ist: „Nein, es ist keine Entscheidung gefallen. Wir haben noch sechs Spiele und wir wissen, dass es wirklich enge Spiele sind. Jede Partie ist wirklich eng. Wir müssen einfach den Fokus hochhalten. Wenn wir es schaffen, so wie heute, wirklich da zu sein, dann ist es sehr schwer, uns zu besiegen, aber wenn wir ein bisschen nachlassen, dann kann das sehr schnell gehen. Es ist eine spannende Runde.“

"Das war das beste Gefühl, was heute passieren konnte"

RB Salzburg-Stürmer Benjamin Šeško über...

…das Spiel: „Es war ein Kampf von der 1. Minute. Ich bin sehr stolz auf das Team. Von den Spielern bis zu den Betreuern hat jeder mehr als 100% gegeben, von Anfang an. Ich bin sehr stolz.“



…sein Tor: „Ich war sehr fokussiert und wollte einfach das Tor machen. Das war das beste Gefühl, was heute passieren konnte. Wenn der erste Kontakt so gut ist, dann muss der Ball ja auch reingehen.“



...die Bedeutung dieses Sieges: „Für uns war es das wichtigste Spiel in dieser Saison, auch weil es hart war, in den letzten Spielen. Es war ein guter Moment, um zu zeigen, was wir können, auch wenn wir viele Verletzte haben.“

Sammelte wieder jede Menge Fleißpunkte: Nicolas Seiwald - die "Arbeitsbiene der Roten Bullen" (hier gegen Manprit Sarkaria) - ab Sommer wie Benjamin Sesko zu RB Leipzig wechselnd.

"Wenn wir Leistung, die wir heute gebracht haben, immer bringen, wird uns keiner aufhalten"

Nicolas Seiwald (Mittelfeldspieler RB Salzburg) über..

…das Spiel: „Das Ausschlaggebende war, dass wir hinten nichts zugelassen haben und vorne die Tore gemacht haben. Wir haben zwar nicht extrem viele Chancen gehabt, aber die, die wir gehabt haben, haben wir gemacht und ich denke dann auch verdient gewonnen. Wir haben gewusst, dass es am Anfang über die zweiten Bälle geht. Da war nichts Spielerisches dabei, da kommt man über Zweikampf. Das haben wir gemacht. In der zweiten Halbzeit wollten wir ein bisschen mehr spielen, was uns gut aufgegangen ist. Im Endeffekt ein super Auftritt von uns. Es ist eine Frage des Fokus und des Kopfes. Immer in jeden Zweikampf reinzugehen, wie wenn es der letzte wäre, das haben wir heute gemacht."



…seine Lieblingsposition: „Schwer zu sagen. Eigentlich sage ich immer, dass es auf den Gegner ankommt. In so einem Spiel hat man als Achter nicht so viele Bälle. Ich denke, dass man da als Sechser ein bisschen mehr im Spiel ist und mehr Zweikämpfe hat und dementsprechend taugt mir die Sechser-Position in so einem Spiel ein bisschen mehr.“



…das Meisterschafts-Rennen: „Erstens, genau solche Spiele. Wir wissen, dass wir nochmals gegen Sturm spielen bei uns zuhause. Zweitens, dass wir jetzt konstant unsere Leistung abrufen. Wir müssen gleich am Mittwoch nachlegen. Wenn wir die Leistung, die wir heute gebracht haben, immer bringen, dann wird uns keiner aufhalten. Es war ein sehr wichtiger Schritt, auch für uns persönlich, weil wir gesehen haben, dass wir Sturm schlagen können. Das ist uns ja in letzter Zeit nicht so oft gelungen und das tut uns gut.“



Sékou Koita (Stürmer RB Salzburg) über...

…das Spiel: „Es war ein wahnsinnig wichtiger Sieg gegen einen großen Konkurrenten. Wir wollen natürlich alle Spiele gewinnen.“



…seine Vorlage zum Führungstreffer: „Es war eine Kollektiv-Aktion von allen. Ein spezieller Dank an Bernardo, der gut gearbeitet hat, und Capaldo, der schlussendlich das Tor gemacht hat.“



…seine Position: „Mir hat es heute getaugt. Es war ein sehr physisches Spiel. Momentan braucht mich der Trainer auch auf der Zehnerposition und muss aufgrund der vielen Verletzten auch rotieren.“

„Ein Abschluss wie ein Gemälde"

Marc Janko (Sky Experte) über...

…das Spiel: „Es gab wenig Höhepunkte und viele lange Bälle. Salzburg hat es dann doch geschafft, immer wieder spielerische Elemente reinzubringen und das war dann letztendlich der Schlüssel zum Erfolg. Für die Grazer war es im Grunde eine eher enttäuschende Leistung. Sie haben eigentlich nur lange Bälle gespielt. Klar ist es für Sturm Graz ein beliebtes Stilmittel, sie können aber auch Kombinationsfußball spielen. Es hätte dem Spiel auch gutgetan, wenn sie das mehr forciert hätten.

Wenn du eine Burg einnehmen möchtest, dann kann es nicht immer durch den Burggraben gehen, dann musst du auch mal links und rechts angreifen und Variation reinbringen. Es ist heute ein riesengroßer Schritt in Richtung erneute Titelverteidigung gewesen. Es gibt aber noch genug Spiele zu spielen. Ich glaube, dass Salzburg sich gegen andere Gegner vielleicht tun wird. Sie haben heute aber einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Jeder hat für jeden gekämpft. Sie haben heute verinnerlicht, worum es geht. Da wurden die richtigen Knöpfe heute gedrückt bei den Salzburgern.“



…Benjamin Šeško und sein Tor: „Ein Abschluss wie ein Gemälde. Die Vorarbeit schön aber Abschluss absolute Weltklasse. In Leipzig freuen sich grad einige Personen auf diesen jungen Sesko. Der 1. Kontakt ist das um und auf, um sich Raum zu verschaffen. Für einen Stürmer bedeutet das auch Zeit, dass er die Qualität dann in den Abschluss legen kann. Das kann man auch trainieren. Er hat das sehr gut verinnerlicht. Bei ihm merkt man auch, dass er wieder hungrig ist. Sein Kopf ist wieder so, wie es bei einem Profi sein sollte. Ich glaube, dass wir in den nächsten Monaten noch viel von ihm sehen werden.“



…Strahinja Pavlović: „Er kann eine enorme körperliche Wucht entwickeln, hat ein enormes Spielverständnis, kann gut von hinten herausspielen und ist einfach eine körperliche Erscheinung. Wenn du als Stürmer gegen so einen Verteidiger spielen musst, dann tut das schon weh. Er ist ein Verteidiger, der Eindruck schindet bei seinen Mitspielern und irgendwo auch ein Leader ist. Er hat es heute eindrucksvoll bewiesen, dass er ein klasse Verteidiger ist.“



…die Verletzungsprobleme der Salzburger: „Sie haben 11 Verletzte in ihren Reihen, was schon enorm schmerzt. Nichtsdestotrotz haben sie einen großen Kader und sollen das einigermaßen kompensieren können. Natürlich gibt es einen A-Anzug, einen B-Anzug und vielleicht noch sowas wie einen halben C-Anzug, aber du möchtest natürlich immer die beste Mannschaft auf das Feld bringen, speziell wenn es eng wird. In solchen Spielen möchtest du einfach dein A-Besteck auf das Feld bringen, um dann eben auch richtig gut essen zu können. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn du Erfahrung auf den Platz bringen kannst. Auf der anderen Seite haben sie es in der Champions League auch bewiesen, dass sie auch solche Spiele gut bestreiten können. Man redet immer davon, dass man den jungen Spielern auch eine Plattform geben möchte. Das sind genau diese Spiele, in denen sich die Spieler auch entwickeln können. Man muss es sowieso so nehmen, wie es ist. Man kann Andi Ulmer keinen Turban um den Oberschenkel wickeln und sagen, dass er bitte spielen soll. Es gibt einfach physiologische Grenzen, die auch für Andi Ulmer gelten.“



…RB Salzburg (im Vorfeld): „Die letzten Spiele war es schon so, dass die Salzburger zu wenig konkret nach vorne wurden. Sie finden seltener die freien Männer in den gefährlichen Räumen. Sturm Graz macht das momentan eindeutig besser. Ich bin als Außenstehender der Meinung, dass die Mannschaft nicht hundertprozentig fokussiert ist und auch von der Einstellung her nicht hundertprozentig auf dem Platz ist. Ich glaube, dass der ein oder andere auch ein bisschen spekuliert, was im Sommer passieren wird.

Dann passieren auch einfach Verletzungen, wie bei Okafor. Er hat ja schon letztes Jahr angekündigt, dass er im kommenden Sommer den nächsten Schritt machen möchte. Das reicht dann auch, dass du dich dann in solchen Phasen verletzt. Das ist der Klassiker eines jeden Leistungssportlers, dass es passiert, wenn du es vermeiden möchtest. Wir brauchen bei den Salzburgern nicht darüber reden, dass sie Qualität haben, denn das haben sie eindrucksvoll bewiesen. Es sind aber einfach diese paar Prozentpunkte, die für mich als Außenstehender fehlen, und das hat einfach sehr viel mit Einstellung zu tun.“

Herzog: "5 Punkte lassen sie sich nicht mehr nehmen"

Andreas Herzog (Sky Experte) über...

…RB Salzburg: „Es ist eine Vorentscheidung. 5 Punkte lassen sie sich nicht mehr nehmen. Sie waren heute das 1. Mal auf dem Prüfstand, haben dann aber eine sehr gute Partie abgeliefert. Defensiv waren sie brutal stark und offensiv haben sie ihre Chancen genutzt. Ich glaube nicht, dass sich die Salzburger das noch nehmen lassen, so wie sie heute aufgetreten sind.“



…Oscar Gloukh: „Man hat es schon bei Maccabi Tel-Aviv in ganz jungen Jahren gesehen, dass er ein wunderbarer Fußballer am Ball ist. Heute ist es ein sehr intensives Spiel und da ist es wahrscheinlich nicht unbedingt seine größte Stärke, im Zweikampf dagegenzuhalten. Er hat sich schon verbessert und man hat auch seine Fähigkeiten gesehen, aber ich verstehe auch, dass es Spiele gibt, bei denen er sich in der ersten Hälfte zunächst ausrasten kann und dann, wenn die Intensität eine Spur nachlässt, mit seinen technischen Fähigkeiten zum Schluss das Spiel vielleicht sogar entscheiden.“

STATEMENTS vom SK Sturm Graz siehe HIER!

Zum SPIELBERICHT

Statement-Quelle: Sky Sport Austria

Fotocredit: RiPu und FC Red Bull Salzburg via Getty