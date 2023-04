Vor 1 Jahr schleppte sich der LASK ungewohnt in der Qualigruppe herum, um im Frühjahr 2023 in der Meister-Gruppe prächtig zu performen und mit dem 3:1-Sieg über den SK Rapid Wien den Vorsprung auf den Tabellenvierten aus Hütteldorf auf 7 Zähler auszubauen. Der Tabellendritte spielt im Konzert des oberen Quartetts keineswegs die "3. Geige", lässt seinen neuen "Fußball-Tempel" auf der Gugl allmählich zur Festung werden nach Siegen über Vize- und Rekordmeister (den ÖFB-Cup-Finalisten SK Sturm & SK Rapid)), dazu der Achtungserfolg bei Serienmeister RB Salzburg (0:0). Nachfolgend STATEMENTS aus dem Linzer Lager.

Ausgerechnet der Ex-Rapidler Filip Stojkovic besiegelte mit seinem entscheidenden Treffer- - hier umzingelt und umjubelt von seinen Mitspielern - zum 3:1-Endstand die Auswärts-Niederlage der Hütteldorfer. Der Rechtsverteidiger kehrte nach seiner abgesessenen fünften gelben Karte wieder zurück und erzielte sein 1. BL-Tor in dieser Saison. Der 30-jährige Nationalspieler von Montenegro absolvierte von 2019 bis 2022 gesamt 97 Pflicht-Partien für den SK Rapid.

Kühbauer: "Ich werde mein Leben lang Rapidler bleiben"

LASK-Cheftrainer Dietmar Kühbauer über...

…die Bedeutung des Sieges über SK Rapid: „Ich habe es schon des Öfteren gesagt, ich werde mein Leben lang Rapidler bleiben. Das ist einfach so und das ist in mir. Trotzdem bin ich jetzt Trainer. Ich war bei anderen Mannschaften auch schon Trainer. Mir ist es wichtig, dass die Leute hier spüren, dass ich für den Klub, für den ich arbeite, alles gebe und das werde ich auch weiterhin tun. Da geht es nicht um irgendwelche Menschen und dass ich da jetzt daheim zu weinen beginne, vor lauter Freude. Es geht um meine Mannschaft heute und die Jungs haben es super gemacht.“

...weiter zum Spiel: „Wir haben den Zuschauern heute – speziell in der 1. Hälfte – ein unglaubliches Spiel geboten, Rapid war nicht existent. Nach der Pause kam der Anschlusstreffer aus dem Nichts, danach haben wir kurzfristig den Faden verloren, ohne dass es aber wirklich gefährlich geworden wäre. Nach dieser Phase haben wir uns gut zurückgekämpft, das Spiel wieder völlig kontrolliert und hochverdient die Entscheidung herbeigeführt. Mit dem Wort „Stolz“ sollte man nicht leichtfertig umgehen, aber heute trifft es voll und ganz zu: Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft!“



…seine LASK-Mannschaft (vor der Partie): „Natürlich haben sie jetzt gute Leistungen erbracht, aber jedes Spiel ist anders. Heute ist Rapid unser Gegner und es ist natürlich unser Ziel, einen Sieg einzufahren. Es ist aber wie in den Spielen davor. Wenn wir ähnlich gut spielen, dann sieht es gut aus. Wenn nicht, dann wird es ein enges Spiel werden.“



…die ersatzgeschwächten Hütteldorfer (vor der Partie): „Natürlich wissen wir ganz genau, dass Rapid ersatzgeschwächt ist. Wir wissen aber auch, dass sie noch immer gute Spieler haben. Es wäre von uns der falsche Ansatz, wenn wir jetzt glauben würden, dass es einfach wird. Die Jungs wissen ganz genau Bescheid, dass wir jeden Gegner so ernst wie möglich nehmen müssen.“



…das Verhältnis zu seinen ehemaligen Rapid-Spielern (vor der Partie): „Ich habe eine schöne Zeit bei Rapid gehabt. Mit den Leuten, die da auf der Bank gesessen sind, habe ich ein super Verhältnis gehabt. Es ändert nichts daran, dass wir heute Rapid schlagen wollen. Die Burschen werden aber trotzdem meine Freunde bleiben.“

"Augen zu und durch"...on Air für die Außenbahnspieler Martin Koscelník (li.) vom SK Rapid und René Renner vom LASK. Renner lieferte auf kuriose Weise seinen 4. Assist in dieser Saison - zum 1:0-Führungstor durch Robert Zulj - und kam im 24. BL-Einsatz um seine 5. Gelbe Karte wieder herum, sodass der 29-jährige Welser in "Teil 2" des Heimspiel-Doppels binnen 8 Tagen nächsten Sonntag gegen Austria Klagenfurt mitwirken könnte...

„Habe uns noch nie so gut gesehen gegen Rapid wie heute"

LASK-"Kreativ-Kopf" Peter Michorl: „Ich habe uns noch nie so gut gesehen gegen Rapid wie heute. Wir waren in der ersten Halbzeit verdient mit 2:0 in Führung. Wir sind dann ein bisschen schläfrig aus der Pause gekommen. Rapid hat dann den Anschlusstreffer gemacht. Danach haben wir uns aber wieder gefangen. Im Großen und Ganzen war es ein hochverdienter Sieg heute.“



LASK-Doppel-Torschütze Robert Zulj über seine Tore: „Wir machen das unter der Woche oft, dass wir aufs Tor schießen. Wenn du dir dann unter der Woche schon das Selbstvertrauen holst, dann ist es ab und zu auch ganz einfach im Spiel.“



LASK-Außenakteur René Renner über seine kuriose, "verrutschte" Vorlage zum 1:0: „Geplant war es nicht, aber bei meinem rechten Fuß kann alles passieren. Man sieht, er hätte auch einfahren können. So ist der glückliche Assist passiert. Mich freut es natürlich, dass wir so mit 1:0 in Führung gegangen sind. Mich freut es auch für die Mannschaft. Ich glaube, dass es eine gute Leistung war, auf die wir aufbauen können.“

„Das war die beste Hälfte des LASK, die ich je gesehen habe"

Marko Stankovic (Sky Sport Austria-Analyse Experte) über...

…das Spiel: „Das war die beste Hälfte des LASK, die ich je gesehen habe. Ein absolut verdienter Sieg, auch wenn es in der zweiten Halbzeit kurz spannend wurde. Der LASK ist richtig gut unterwegs.“



…Kampf um Platz 2: „Da ist nur der SK Sturm verantwortlich, weil sie das Spiel von heute erst verdauen müssen und noch ein Cup-Finale haben. Der LASK ist im Aufwind. Sturm spielt eine super Saison, aber was das heutige Spiel mit der Psyche macht, wird man bereits am Mittwoch sehen. Wenn der LASK so weitermacht, haben sie definitiv Chancen auf Platz 2.“



…den LASK: „3 Punkte, die den LASK ausmachen sind Kaderdichte, kompakte Defensive und individuelle Qualität. Diese drei Begriffe zeigen, dass der LASK komplett ist. Die Kaderdichte vom LASK hat Didi Kühbauer sehr gut im Griff. Defensiv zeigt sich einfach die Handschrift von Didi Kühbauer. Bezüglich der individuellen Qualität des LASK spricht man immer nur von Nakamura.

Es gibt aber auch noch Zulj, Horvath, Usor und noch viele weitere. Wenn es aus dem Spiel grundsätzlich nicht geht, gibt es vorne sehr viele Spieler, die wirklich Qualität haben, mit einer Einzelaktion auch einmal ein Spiel zu entscheiden. Der LASK ist komplett und absolut in Topform.“

LASK - SK Rapid Wien 3:1 (2:0)

Torfolge: 1:0 Zulj (10.), 2:0 Zulj (34.), 2:1 Druijf (52.), 3:1 Stojkovic (80.).

Statement-Quelle: Sky Sport Austria und LASK

